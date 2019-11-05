2019-11-05T18:53:49+03:00
Звезды

«Рыжеволосая богиня красоты»: Жена Олега Газманова похвасталась невероятно прекрасной дочкой

15-летняя Марианна покорила Инстаграм
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Марианна Газманова в 15 лет уже стала настоящей красавицей. Фото: Инстаграм.Марианна Газманова в 15 лет уже стала настоящей красавицей. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Дочери Олега Газманова Марианне всего 15 лет, но она уже превратилась в настоящую красавицу. Девушка наверняка вскружит голову не одному поклоннику. И это отлично понимает ее мама Марина Газманова. Супруга артиста поделилась снимком дочки на своей странице в Инстаграме, похваставшись прекрасной наследницей.

- Хyдoжник Боттичелли воспpоизвел нa полотне рождение богини красоты, женственности и совершенства — Венеры, или же Афродиты, родившейся из пены морской. Если бы Боттичелли знал, какая рыжеволосая красавица родится в 21 веке! - написала Марина Газманова.

marinagazmanovamarinagazmanova
Хyдoжник Боттичелли воспpоизвел нa полотне рождение богини красоты, женственности и совершенства Венеры, или же Афродиты
3567 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На фото юная Марианна позирует в шелковом топе, распустив по плечам рыжие кудри. Девушка настолько хороша, что легко может получить работу в каком-нибудь модельном агентстве. Но, видимо, звездные родители Марианны считают, что ей еще рано менять учебу на карьеру на подиуме. Марина Газманова обожает дочку, и это очень чувствуется по ее постам в Инстаграме.

- Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной любви на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. Придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом, - написала как-то супруга певца на своей страничке в соцсети.

Помимо эффектной внешности дочь певца унаследовала многие таланты родителей. Марианна учится в школе с театральным уклоном, где, кроме общеобразовательных предметов, осваивает пение, танцы, актерское мастерство, историю театра и джаза, а также берет уроки игры на гитаре. Девушка танцует в студии Аллы Духовой «Тодес» хип-хоп и брейк-данс. Красавицей дочкой гордится и Олег Газманов. По словам артиста, Марианна пока не определилась со своим будущим и пробует себя во многих сферах.

Снимками дочки Марина Газманова поделилась в Инстаграме. Фото: Инстаграм.

Снимками дочки Марина Газманова поделилась в Инстаграме. Фото: Инстаграм.

- Марьяше в этом году исполнилось 15 лет. Это непростой возраст, она частенько огрызается, - рассказал Олег Газманов в интервью «КП». - Я тоже огрызался в свои 15, но теперь начинаю понимать, что был во многом не прав. Поэтому сейчас стараюсь просто ее любить.

marinagazmanovamarinagazmanova
Вы знали , как появилась традиция пить чай с молоком?
8051 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме дочки Марина и Олег воспитывают сына Филиппа. Еще один сын Родион появился у Газманова в предыдущем браке. Первенец певца долго искал себя в бизнесе, пока не понял, то его гораздо больше манят шоу-бизнес и ТВ. Сейчас 38-летний Родион выступает на сцене и ведет утреннюю программу на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Олег Газманов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проблемные дети звезд: Сын Шварценеггера игнорирует спорт, а дочь звезды «Матрицы» снялась в видео для взрослых
Звездные дети часто живут в тени родителей, под давлением всеобщего внимания, а то и вовсе заброшенными из-за графика мамы или папы. Бывает, это приводит к печальному результату
Новости 24
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру
В Мексике неизвестные расстреляли машины с мормонами: 12 человек погибли
Девочка-рабыня аль-Багдади рассказала, что он боялся предателей, прятался под землей и переодевался в пастуха
Школьники открыли новый остров в Арктике
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Швейцарская компания требует от Украины возместить ущерб из-за задержки танкера Mriya
Александр Моор: В Тобольске может появиться особая экономическая зона
В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Президент назначил российским послом в Лондоне Андрея Келина
Путин: «Пещерные русофобы и националисты объявили войну русскому языку»
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве признал вину
Financial Times: США планирует отменить пошлины на одежду и мониторы из Китая
ЦБ выпустил монеты, посвященные мультфильму «Дед мороз и лето»
Умер генерал Наговицын: Во время пятидневной войны в Южной Осетии он ежедневно докладывал о ходе конфликта
В Кремле рассказали о позиции Москвы по транзиту газа
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии
Эксперт объяснил, почему российские средства РЭБ лучше американских
В МИД РФ назвали неприемлемым строительство американских баз в Сирии
RT проведет стрим с участием экс-юриста ФБК
Кремль: выход США из Парижского соглашения подорвет этот договор
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным