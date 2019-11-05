«Рыжеволосая богиня красоты»: Жена Олега Газманова похвасталась невероятно прекрасной дочкой

Дочери Олега Газманова Марианне всего 15 лет, но она уже превратилась в настоящую красавицу. Девушка наверняка вскружит голову не одному поклоннику. И это отлично понимает ее мама Марина Газманова. Супруга артиста поделилась снимком дочки на своей странице в Инстаграме, похваставшись прекрасной наследницей.

- Хyдoжник Боттичелли воспpоизвел нa полотне рождение богини красоты, женственности и совершенства — Венеры, или же Афродиты, родившейся из пены морской. Если бы Боттичелли знал, какая рыжеволосая красавица родится в 21 веке! - написала Марина Газманова.

marinagazmanova Хyдoжник Боттичелли воспpоизвел нa полотне рождение богини красоты, женственности и совершенства Венеры, или же Афродиты

На фото юная Марианна позирует в шелковом топе, распустив по плечам рыжие кудри. Девушка настолько хороша, что легко может получить работу в каком-нибудь модельном агентстве. Но, видимо, звездные родители Марианны считают, что ей еще рано менять учебу на карьеру на подиуме. Марина Газманова обожает дочку, и это очень чувствуется по ее постам в Инстаграме.

- Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной любви на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. Придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом, - написала как-то супруга певца на своей страничке в соцсети.

Помимо эффектной внешности дочь певца унаследовала многие таланты родителей. Марианна учится в школе с театральным уклоном, где, кроме общеобразовательных предметов, осваивает пение, танцы, актерское мастерство, историю театра и джаза, а также берет уроки игры на гитаре. Девушка танцует в студии Аллы Духовой «Тодес» хип-хоп и брейк-данс. Красавицей дочкой гордится и Олег Газманов. По словам артиста, Марианна пока не определилась со своим будущим и пробует себя во многих сферах.

Снимками дочки Марина Газманова поделилась в Инстаграме. Фото: Инстаграм.

- Марьяше в этом году исполнилось 15 лет. Это непростой возраст, она частенько огрызается, - рассказал Олег Газманов в интервью «КП». - Я тоже огрызался в свои 15, но теперь начинаю понимать, что был во многом не прав. Поэтому сейчас стараюсь просто ее любить.

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Кроме дочки Марина и Олег воспитывают сына Филиппа. Еще один сын Родион появился у Газманова в предыдущем браке. Первенец певца долго искал себя в бизнесе, пока не понял, то его гораздо больше манят шоу-бизнес и ТВ. Сейчас 38-летний Родион выступает на сцене и ведет утреннюю программу на Первом канале.