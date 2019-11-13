В России предложили запретить влажные салфетки

Влажные салфетки содержат в составе неразлагаемые пластиковые волокна, поэтому их включили в список 10 видов пластиковых товаров, которые необходимо запретить в России. В «черный список» также вошли ватные палочки, трубочки, палочки для конфет и воздушных шариков, крышки для кофейных стаканчиков, пластиковая посуда и конечно пластиковые пакеты.

Ввести в стране запрет на оборот всех этих трудноперерабатываемых пластиковых изделий Министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину предложили активисты Российского Greenpeace. Они провели аудит загрязнения акваторий в 51 регионе страны. Исследование вод Черного и Азовского морей, озера Байкал и Балтийского моря показало, что более 60% мусора на дне – это пластик: упаковка, посуда или их фрагменты, которые никогда не растворятся.

Авторы обращения уверены, что в России до 2030 года на каждого жителя страны будет приходиться более 89 кг пластика в год – это втрое больше, чем сегодня. Чтобы этого не произошло, активисты просят изменить в стране подход к потреблению пластика.

Они предложили ряд срочных мер, которые необходимо принять, чтобы сократить загрязнение. Кроме запрета на оборот пластика, в списке срочных мер также значатся введение в оборот многоразовых товаров, оборотной тары и упаковки, в том числе и на законодательном уровне.