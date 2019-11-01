2019-11-01T09:48:16+03:00
Звезды

«Одно неверное движение — и я бы погиб»: Билан рассказал о самом страшном «пьяном» дне

После нашумевшего концерта с Самаре артиста стали звать на… бандитские корпоративы
Алена МАРТЫНОВА
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Певец Дима Билан.Певец Дима Билан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дима Билан, которому в начале ноября предстоят два подряд больших концерта в «Крокусе», на днях стал гостем шоу «Вечерний Ургант» (смотрите на Первом канале в пятницу, 1 ноября, в 23:30). Говорили, понятное дело, о самарском инциденте: в начале сентября артист зажигал на Дне города «под коньячком», видео странных танцев тут же попало в Сеть. Билан, к слову, быстро извинился и даже приехал в город на Волге с бесплатным концертом, помог местной детской больнице, установил игровую площадку...

- Более 6,5 миллионов лично из своего кармана отдал - редкий случай, когда вот так кто-то кается, - признался Билан Ивану Урганту. - На самом деле, помимо хохмы и смеха это огромный урок для меня. Я понял, что такое «быть распятым на кресте». Я сразу записал извинительное видео, хотя никто меня не подталкивал к этому. Просто я до конца честен с людьми.

- Дима, но кто эти люди, споившие тебя? Давай назовём их имена. Кто - мэр Самары? - спросил Ургант.

- Нет, музыканты, просто давно не видел... Зато с тех пор как отрезало! И я теперь почти ничего не боюсь в этой жизни.

Дима Билан на сцене. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан на сцене.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А самое страшное своё похмелье помнишь?

- Самый страшный случай произошел, еще когда я был студентом, второй курс Гнесинки. Ну сколько мне было, лет 19-20. И на Баррикадной тогда еще не было переходов... Выпил «Балтику девятку», две бутылки. Я ринулся через дорогу, и тут для машин зажегся зелёный. А я остался посередине на разделительной полосе! Туда несутся машины, сюда несутся, и я как-то пытаюсь увернуться. Лишнее движение - и я уже под колёсами! А вообще человек я взрослый, прошёл общагу, а те, кто прошли общагу, все в этой жизни видели.

- У меня один раз тоже был случай, когда я против своей воли был сильно пьян, - начал было ведущий.

- Так я не против воли! - перебил певец. - Я просто сидел, все нормально было. А потом ты встаёшь и - знаешь этот эффект? - как будто в тебя вселился Фредди Меркьюри! Зато знаешь, сколько у меня корпоративов появилось после этого?! Братки стали приглашать... На самом деле, какое-то количество поклонников у меня прибавилось. И даже Шнур про меня написал стихотворение — уже ради этого стоило так окунфузиться…

ИСТОЧНИК KP.RU

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