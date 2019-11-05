Диалектика Силуанова

Похоже, Правительство РФ и монетарные власти поняли, что даже полностью контролируя статистическое ведомство, дальше баловаться с цифрами экономического роста и реальных располагаемых доходов населения, уже становится неприлично. Поэтому продолжение перепалки между Минэкономразвития и ЦБ как влияют темпы и объемы потребительского кредитования населения, закончились.

И, памятуя заветы Станислава Густавовича, решили все-таки стоять за высокий экономический рост.

А как по-другому можно оценить последние предложения Минфина и ЦБ? Во всяком случае идея – копить на пенсию можно и по плану - отдает здравым смыслом.

Впрочем, обо всем по порядку.

29 октября 2019 г. опубликован законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП), разработанный Министерством финансов и Центральным банком РФ. Он готовился много лет, и сейчас представлен на общественное обсуждение. Как известно, в 2014 году возникла затянувшаяся пауза: российские власти объявили о замораживании прежней накопительной пенсионной системы и разработке новой, параметры которой, однако, вызвали серьезную дискуссию как в экспертном сообществе, так и были проблематичны для реализации в условиях резкого падения цен на нефть и экономического спада. Это довольно серьезное событие, наряду с другим опубликованным законопроектом, также разработанным министерством финансов РФ – о защите и поощрении капиталовложений (устанавливающее двухлетний горизонт неухудшения налоговых условий для всех и от 6 до 20 лет для крупных инвесторов, вкладывающих от 5 млрд. рублей и выше по специальным соглашениям). Оба эти законопроекта направлены на стимулирование долгосрочных инвестиций, в которых крайне нуждается российская экономика и без которых будет проблематично выйти на запланированный к 2021-2022 г. уровень годового экономического роста в 3%. Без этих мер ситуация выглядит довольно тревожно – так, в первом полугодии 2019 г. рост инвестиций в основной капитал снизился до 0.6% вместо 4.3% в первом полугодии 2018 г.

Сбережения населения представляют собой никак не меньший инвестиционный ресурс, чем средства крупного бизнеса, и нуждаются в особой инвестиционной среде, вызывающей доверие. И их не так мало – например, только официальные вклады физических лиц в банках на сентябрь 2019 г. превышают 29 тлрн. рублей, но лишь менее 1.5 трлн. рублей из них - на срок более 3 лет. В то время как экономика более всего нуждается именно в долгосрочных инвестициях. Если граждане доверяют государству, то они смогут инвестировать во вполне осязаемую цель – увеличение собственной пенсии.

Правительство не отказывается от сложившейся солидарной системы пенсионного обеспечения. Но надо понимать, что такая система не сможет обеспечить пенсионеру высокий уровень жизни. Сейчас Международная организация труда (МОТ) рассматривает как нормальный, принятый в мире критерий пенсионного обеспечения в размере 40% от заработка. Но с возрастом человеку, как правило, требуется не меньше, а больше средств. Можно сэкономить на цветах для девушек, но лекарства значительно дороже. Возникает вопрос – как стимулировать накопления. Надо сказать, что после многочисленных изменений пенсионного законодательства на протяжении последних полутора десятков лет правительству непросто заслужить доверие, и необходимо предоставить гражданам существенные «пряники», чтобы они не хранили деньги под подушкой. Законопроект Министерства финансов и ЦБ их предоставляет.

Во-первых, накопленные гражданами младше 1967 года рождения и уже подвергавшаяся заморозке накопительная часть пенсии не отменяется, наоборот, гражданам предоставляется возможность распорядиться этой частью пенсионных накоплений и перевести ее в новый пенсионный план. Кстати говоря, это не такие маленькие средства – 4.3 трлн. рублей, и то, что значительная часть граждан, у которых эта пенсия формировалась, приложила усилия к переходу из пенсионного фонда России в один из негосударственных пенсионных фондов, доказывает их пристальное внимание к вопросу. Причем этот процесс стремительно нарастал, несмотря на заморозку с 2014 г. новых пенсионных накоплений. Так, если по итогам 2016 г. таких было менее 30 млн. человек, то сейчас их стало 37.4 млн., что сопоставимо с количеством застрахованных в ПФР (39 млн.). Кстати говоря, даже при старом порядке, особо не стимулирующем, более 6 млн. человек являются участниками добровольного пенсионного страхования. По расчетам РБК, исходя даже из пессимистической оценки, что отчисления будет делать треть работающих, это ежегодно будет формировать порядка 1 трлн. рублей взносов.

Во-вторых, в отличие от старой накопительной системы, возраст вступления в систему ГПП никак не ограничивается. Максимальный период накопления рассчитан исходя из 30-летнего срока. Но в систему может вступить даже работающий пенсионер.

В-третьих, и, пожалуй, в главных, предлагаемый законопроект предоставляет существенные налоговые стимулы для накоплений. Один из важных элементов — это налоговый вычет по НДФЛ на сумму взноса, но не более 6% от дохода. Законопроектом предусмотрены преференции и для работодателей. Есть налоговые льготы по налогу на прибыль: у предприятий появляется еще один вид расходов, которые можно в учете принять в размере выше фактически понесенного. Но очень важно, что работодатели не понесут дополнительных издержек от нового продукта – все расчеты на себя возьмет создаваемый пенсионный оператор.

Очень важно подчеркнуть, что вводится принцип наследования для пенсионных накоплений.

По сравнению с этими базовыми вещами прочее кажется мелочью, но эта мелочь приятная.

Фактически создается «служба одного окна», где пенсионный оператор берет на себя всю организационную работу – от приема заявлений о вступлении в ГПП до решения спорных вопросов. Такой оператор будет работать по образу центрального депозитария на фондовом рынке, где он будет являться источником «золотой записи». Т.е. в случае возникновения споров между НПФ и застрахованными информация, которая есть у пенсионного оператора, будет являться финальной. Сейчас споры относительно подлинности заявлений о переходах из одного НПФ в другой, или из НПФ в ПФР и наоборот, носят массовый характер. Кроме того, через такого оператора граждане получат осязаемость, что они копят реальные деньги, а не какие-то баллы, а пенсионный счет получится таким же осязаемым, как и привычный банковский чек. О каждом изменении на счете гражданин будет моментально уведомляться по смс.

Создается двухуровневая система гарантирования накоплений, которая позволит максимально защитить деньги на такой длительный период. При этом гарантируется вся сумма пенсионных накоплений без ограничений, а не только 1,4 млн рублей, как это предусмотрено для обычных банковских депозитов. На первом уровне системы гарантий, не реже пятилетнего срока станет фиксироваться доходность по пенсионным накоплениям, которая будет переводиться в неснижаемый остаток. При этом, если пенсионный фонд покажет отрицательную доходность, вклады застрахованных граждан от этого не уменьшатся. Второй уровень – это страховая ответственность, спонсируемая государством через Агентство по страхованию вкладов, в том случае если в результате несостоятельности фонду не хватило собственных средств.

Система предлагается достаточно гибкая, учитывающая что жизненная ситуация у человека может меняться: сегодня он может откладывать деньги, завтра нет, и наоборот. Поэтому предусмотрено право «пробного периода», в течение которого участник вправе принять решение об отказе от уплаты последующих взносов и получить возврат уплаченных за этот период взносов в гарантированный пенсионный план, размер уплачиваемых взносов устанавливается самостоятельно (в процентах от зарплаты или в абсолютных цифрах), есть право приостановить уплату взносов (механизм «каникул» на срок 5 лет) в любой момент с возможностью продления «каникул» неограниченное количество раз и право возобновить уплату взносов в любой момент периода «каникул» (определить иную ставку уплаты взносов).

Пенсионные выплаты начинают осуществляться либо по достижении пенсионного возраста, либо после 30 лет отчислений – в зависимости от того, что наступит раньше. Возможно досрочное их изъятие гражданином при обнаружении тяжелого заболевания.

Очень важно, что Минфин и ЦБ пошли на беспрецедентно широкое обсуждение ГПП – он будет рассматриваться и в парламенте, и в общественных объединениях работодателей, и на встречах с профсоюзами. Каждый заинтересованный может изучить законопроект и высказать свои замечания на официальном портале раскрытия информации. Потому что при создании 30-летней системы накопления самое главное это неизменность правил. Поэтому договориться надо еще «на берегу» о том, чтобы правила были понятными и неизменными в долгосрочной перспективе. И то, что будет в конце концов предложено парламенту, должно работать много, много лет.

Очевидно этим решением Антон Германович Силуанов показал, что он не забыл курс диалектического материализма. Во всяком случае, в кои веки денежными властями делается попытка диалектически сбалансировать пенсионные накопления граждан как новую форму инвестиций от физических лиц, так и законопроект о защите и поощрении капиталовложений СЗПК («пряник» для крупного бизнеса).

И это обнадеживает.