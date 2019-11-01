Ленины кончились. Националисты на Украине снесли в Одессе барельеф Жукова

«Посреди темной ночи, трусливо…» Хотелось бы написать именно так про то: как в Одессе радикальные националисты снесли барельеф маршалу Победы, Георгию Константиновичу Жукову. Но нет, никакой не ночью, а среди бела дня, на ярком солнечном свете, никого не боясь, откровенные неонацисты из так называемого «Нацкорпуса» демонтировали барельеф прославленному полководцу на здании Приморского военкомата в Одессе. И никто даже не пикнул, не вякнул ни слова против.

Помните Таллин? Эпопею с «Бронзовым солдатом». Тогда местные жители из числа русских и русскоязычных встали на борьбу с властями, дежурили у монумента днем и ночью. Было несколько раненых, один из защитников «солдата» даже погиб. И, хоть памятник отстоять и не удалось, эта история стала в Эстонии для многих настоящим уроком. В первую очередь, для местных властей. Ну, и Россия сделала выводы тоже. История с «Бронзовым солдатом» стала серьезным аргументом в дальнейшем выстраивании отношений Москвы и Таллина. А его ведь даже не снесли, а перенесли на военное кладбище под напором общественности. А тут – никто, нигде. Все как языки и руки заткнули, не будем говорить, куда именно.

Сейчас еще маслица подолью. Как выяснилось барельеф Жукову, одно время бывшему Командующим Одесским военным округом, снесли с разрешения украинских же военных. Документ о сносе подписал начальник квартирно-эксплуатационного отдела Одессы подполковник Конюхов. Хотя, подполковник Конюхов вряд ли бы поставил свою подпись под таким документом. А вот «начальник КЕВ м. Одеса пiподполковник Конюхов» смог. Может, это даже было для него бальзамом для израненного украинского сердца.

Барельеф Жукову, одно время бывшему Командующим Одесским военным округом, снесли с разрешения украинских же военных.Фото: YouTube

Ленины, памятники которому на территории Незалежной валили круглосуточно в городах и селах, закончились. А жизнь почему-то на Украине не наладилась. Включаем логику краинского «патриота» - значит, надо валить памятники Жукову, Ватутину (кстати, уже сносили), Черняховскому, простым советским воинам-освободителям, среди которых было очень много и украинцев. Наверное, с позиции нынешних «патриотов», неправильных. Потому что, снося памятники советским воинам, они тут же ставят вместо них своим, бандеровцам. На одной только Тернопольщине, кстати, один из самых бедных регионов Украины, уже больше 200 памятников бандеровцам поставлено. И тоже ни от кого не таясь, совершенно открыто.

И, знаете, может, так оно и надо, если по справедливости? Это ведь Одесса и одесситы были достойны памятников и Жукову, и Пушкину, и Екатерине Великой. А вот Одесе и «одесьцам» они не к чему. Ведь у Хаджибеевки, как таковой, нет ни великого прошлого, ни подвигов, ни масштабных фигур. Равно и истории как таковой.