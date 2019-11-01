Скандальная программа в детсадах Германии: «Приходите потискать чужих детей. Недорого!»

В Германии вовсю полыхает скандал. Несколько десятков родителей заявили, что в детских садах их дети подверглись насилию со стороны совершенно посторонних мужчин, которые приходили в группы «потискать детей». Все это, как выяснилось, делалось под эгидой международной программы «Original play» («Оригинальные игры»), руководителем которой является американский гражданин. Игры оказались уж такие «оригинальные», что теперь несколько десятков детей лечатся от психологических травм, а пятеро заявили об изнасиловании.

Идея «Original play» в том, чтоб помочь детям через тактильное общение со взрослыми избавиться от агрессии и раскрепостится. Из описания и фотографий следует, что все это некие занятия на полу, когда дети валяются и обнимаются со взрослыми.

Основатель программы Original Play американец Фред Дональдсон.Фото: YouTube

Даже в таком причесанном виде мне, как матери, это кажется странным. Посторонние люди будут лапать моего ребенка? Возможно, конечно, что я отсталая мать, и мы тут в России лаптем щи хлебаем. А в европах все уже давно только так и снимают стресс у детей.

Но и в Германии, где неприкосновенности детей уделяется особое внимание, родители также пришли в ужас. Тем более что на деле невербальное общение превратилось в какую-то программу «Радость педофила». В детские сады стали приходить посторонние мужчины (в основном мужчины и участвовали в программе, с чего бы?!) и тискать детей, валяться с ними по полу, обнимать их и очень своеобразно невербально общаться. На сайте программы официально указана цена за участие: 200-250 евро за посещение детского сада. Деньги в кассу и человек уже не извращенец, а совсем наоборот - участник международной программы по раскрепощению детей и снятию стресса! Сертификаты на допуск к детям выдавали руководители проекта.

Эмблема программы Original Play.

Уже опубликовано видео, которое показало немецкое ТВ, где пузатый мужчина (глава проекта) валяется с мальчиком по ковру, сажает его себе на область гениталий, заставляет подпрыгивать. Если у кого после этого и пропадал стресс, то точно не у детей.

Скандальная программа в детсадах Германии Original play .

Малыши стали рассказывать дома, что «дядя засовывал мне нос в попу», трогал, щупал. Несколько детей оказалось изнасилованными. Ну и остальное «по мелочи», все самое гнусное, что только можно себе представить.

Возникает вполне закономерный вопрос: как родители допустили, что их дети будут участвовать в этом? Выясняется, что мамы и папы в каких-то случаях не были поставлены в известность, либо все это было подано под другим углом. К тому же все эти «оригинальные игры» проходили в прицерковных или общинных садиках. То есть был достаточно высокий уровень доверия к этим садам. Как только дети начали рассказывать дома про то, что происходит в садиках, родители обратились в полицию.

Однако, несмотря на количество жалоб, полиция совершенно не торопилась открывать уголовные дела, потому что «не предоставлено достаточно фактов»!

Родители обратились на ТВ, и были обнародованы шокирующие скандальные факты. В сюжете первого канала в программе «Kontraste» рассказали, что немецкие психологи в шоке: "Инструкция программы «Original play», это настоящее руководство для педофилов!".

«Наш сын рассказал нам о сексуальных и насильственных вещах, а также показал, что с ним делали, - рассказал в эфире отец одного из пострадавших, - мы говорим не только о серьезных сексуальных надругательствах, изнасилованиях, но и о насилии, унижении, садизме".

Как следует из сюжета: «Обязательным условием для «игры» обычно являются двухдневные семинары с Дональдсоном (основателем), на которые каждый может записаться. После семинаров его так называемые ученики организуют игры для незнакомцев в детских учреждениях. В Германии в «Original Play» играют в основном в Мюнхене, Регенсбурге, Дрездене, Берлине и Гамбурге, в основном в церковных детских садах или общинах».

Немецкие психологи в шоке: "Инструкция программы «Original play» - это настоящее руководство для педофилов!".Фото: YouTube

Выяснилось, что подобные «игры» практиковали и в соседней Австрии. Но как только разразился скандал в Германии, проект «Original play» запретили и там. Но кроме Австрии и Германии проект продвигали и в других странах.

Несмотря на все факты, организатор «уникальной программы» до сих пор не арестован. Более того, он дал интервью, где отрицал все обвинения, объясняя все это эзотерикой и желанием помочь детям. Мол, глупые и не раскрепощенные родители, не понимаете вы ничего. Снисходительно посмеиваясь и потирая потные толстые ладошки, он уверен в своей безнаказанности.

«Игры» практиковали в нескольких странах по всему миру, но самый громкий скандал разразился в Германии.Фото: YouTube

Пожалуй, никогда я так не радовалась тому, что я ограниченная в своем мировоззрении мать, да еще и живущая в России. Я пока что слабо представляю, чтобы мне продвинули идею такого «контактного зоопарка» по избавлению детей от стресса. И еще мне думается, что подобные организации (а «Original Play» отлично существует и сейчас), следует запрещать уже превентивно. Все полезнее, чем пытаться запретить детскую «шипучку» шампанское.