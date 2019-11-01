2019-11-01T13:38:48+03:00
Экономика

«В доме холод, а они миллионы зарабатывают!» В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат объяснил, как можно доказать такой обман граждан
Роман ГОЛОВАНОВ
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В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХВ Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ну у кого из вас не было такой мечты — взять и отменить счета за коммуналку. Чтобы вода и газ в квартиру шли нахаляву. Особенно, если отопление на бумаге есть, а в доме холодрыга. И за него приходится платить! Разобраться с некачественными услугами ЖКХ взялся самый молодой депутат Госдумы Василий Власов. Ему 24 года. Он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Требует дать россиянам право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам.

Но как же определить, за что платить, а за что — нет?

- У нас существуют нормы СанПиНа, это касается и температуры в жилых помещениях, температуры горячей и холодной воды, которая идет из крана, - сказал "КП" депутат Власов. - И качества самой воды. Это все прописано. Можно невооруженным глазом определить, что из вашего крана течет ржавая вода. Вызывайте специалиста, он все задокументирует. Жители дома, подъезда, в котором такое безобразие происходит, должны обратиться в управляющую компанию. Сказать: «Вот в этот день или месяц были некачественные услуги!». Тогда их должны освободить от платы. Если вам в магазине продали бракованный товар — вы же можете вернуть его в кассу. Так же и тут. Мы живем в условиях рынка.

Но коммунальщики народный порыв депутата не поддержали. И назвали эту идею вредной.

- Этот вопрос уже урегулирован и на законодательном уровне, и на исполнительном. Поэтому предложение депутата может навредить, поскольку зарождает у людей ложное мнение о том, что за услуги ЖКХ можно и вовсе не платить. У нас и так много появилось желающих не платить за эти услуги, - поделился секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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