2019-11-01T14:14:21+03:00
Политика

Владимир Соловьев: "Украина должна выплатить компенсацию ущерба, который нанесла своими военными действиями Донбассу"

Известный телеведущий прокомментировал новость о том, что министр инфраструктуры Владислав Криклий потребовал деньги с России
Роман ГОЛОВАНОВ
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Телеведущий Владимир Соловьев.Телеведущий Владимир Соловьев.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Говорите, Донецк и Луганск — это Украина. Как бы не так. Киев, по сути, сам отказался от этих земель. Даже не хочет туда вкладывать деньги, чтобы восстановить в Донбассе дома и школы, порушенные войной. А точнее — разрушенные от обстрелов украинской армией. Зато деньги на это дело украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий собирается выбить из России.

- Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно, нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию, - сказал украинский министр в эфире телеканала «1+1».

Точную сумму, которая для этого потребуется, министр не назвал. Реакция России не заставила себя долго ждать.

- Возможно, он не понимает значение слова «репарации». Если же термин был использован сознательно, то заявление не только не умное, но и экстремистское, сказала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И правда — о каких «репарациях» идет речь, если между Москвой и Киевом нет никакой войны.

- Они страдают тяжелой формой душевного расстройства. Требовать репараций – с кого? Они нам не объявляли никакой войны. Они не вводили по поводу Донбасса военного положения. У них идет гражданская война. Минские договоренности нигде не фиксируют никакой агрессии со стороны России, - сказал «КП» телеведущий Владимир Соловьев. - Поэтому им надо чуть-чуть прийти в чувство. У меня такое ощущение, что они ведут себя как маленькие дети, которым кажется, чем глупее перед важной для них встречей будут себя вести, тем легче будет уговорить взрослых дать им еще одну конфетку. Они думают, что так готовятся к встрече в нормандском формате? Они заблуждаются, скажем так вежливо. Пока они ведут себя очень недальновидно. Если быть логичными, то Украина должна вернуть оккупированные земли Донбасса. И Украина должна выплатить компенсацию того ущерба, который нанесла своими военными действиями. Вот на таких условиях можно говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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