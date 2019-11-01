Сила в правде: Тольяттиазот выступил с опровержением

Как «самочувствие» Тольяттиазота (ТОАЗ)? «В услугах врача не нуждается», - принято говорить в таких случаях. Градообразующее предприятие Тольятти успешно развивает производство, работники вовремя получают зарплату, а также отдыхают и проходят реабилитацию в корпоративных санаториях и пансионатах.

Однако средства массовой информации нередко выступают с публикациями о состоянии предприятия, которые, по мнению руководства завода, могут дестабилизировать ситуацию в городе. Пресс-служба ТОАЗа подготовила ответы на критические утверждения:

1. Утверждение об отсутствии проверок Ростехнадзора на Тольяттиазоте на протяжении многих лет не соответсвует действительности: На самом деле в период с 2011 по 2018 гг. проведено более 95 проверок (2016 г. - 15, 2017 г. - 26, 2018 г. -28) и их число не снижается. Такой же ложью являются утверждения о том, что руководство предприятия не устраняет выявленные нарушения: в 2011 г. выявлено 554 нарушения, устранено - 536, в 2012 г. – выявлено 496 нарушений, устранено - 495, в 2013 г. – выявлено - 56, устранено – 54, в 2014 г. – выявлено - 43, устранено – 43, в 2016 г. – выявлено - 167, устранено – 116, в 2017 г. – выявлено – 204, устранено – 202, в 2018 г. – выявлено 107 нарушений, все они устранены.

2. На предприятии якобы не проводится диагностика, испытания и сертификация производственных мощностей. В реальности ежегодно проводится экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) в отношении порядка 2000 единиц технических устройств. Всё оборудование (а это более 8000 устройств) обслуживается регулярно в соответствии с графиком ремонтов. В случае выявления недочётов они устраняются согласно графику.

3. Новый реактор по производству карбамида якобы запущен в эксплуатацию без документов. В действительности реактор находится в опытно-промышленной эксплуатации, поэтому документы будут оформлены только после завершения испытаний и перед окончательным вводом в эксплуатацию.

4. Основной аммиакопровод якобы находится в критическом состоянии. Реальная ситуация следующая: эксплуатация действующего аммиакопровода проходит штатно, есть действующая экспертиза промышленной безопасности. В конце ноября планируется ввод в эксплуатацию резервного аммиакапровода.

5. Производственные мощности якобы находятся в удручающем состоянии, для прокачки газа используются обычные водопроводные трубы. Начиная с 2012 г. на ТОАЗе активно и системно ведется модернизация производственных мощностей, в рамках которой осуществлен капитальный ремонт и модернизация всех агрегатов производства аммиака и карбамида, обоих изотермических хранилищ аммиака, системы технологических трубопроводов предприятия, железнодорожной инфраструктуры.

В рамках программы модернизации оборудование заменяется на более современное, предполагающее не только повышение эффективности производства и снижение издержек, но и рост промышленной и экологической безопасности Тольяттиазота. Для прокачки газа используются только предназначенные и сертифицированные для этого материалы и трубы.

6. Промоины в фундаменте под работающими котлами агрегата аммиака № 2 якобы пугают работников завода, а генеральный директор запрещает проведение ремонтов. Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов неоднократно в своих выступлениях перед работниками агрегатов демонстрировал приверженность к полному и безоговорочному соблюдению требований промышленной безопасности. Каждый работник предприятия может сообщить о любых настораживающих его моментах в работе завода как своему руководству, так и на анонимную горячую линию, сообщения с которой передаются генеральному директору. В настоящий момент на предприятии идёт комплексная работа по переустройству территории и здания агрегата аммиака №2. Согласно утверждённому в 2019 г. графику, данная масштабная реконструкция, которая предусматривает, в том числе, усиление фундамента, будет закончена в ходе плановой 38-дневной остановки агрегата №2 на ремонт в ноябре текущего года.

7. На заводе якобы высокая аварийная опасность, отсутствует система контроля безопасности. В реальности на агрегатах аммиака и карбамида на каждой стадии технологического процесса осуществляется контроль: проводятся многократные замеры температуры, давления, химического состава технологических потоков и воздуха. Все химические реагенты хранятся в специально оборудованных помещениях, объем хранения реагентов сведен к минимуму для снижения рисков. Все специальные помещения и склады регулярно проходят проверки Ростехнадзора. В очередной раз обращаем внимание, что все работники и руководство Тольяттиазота живут в Тольятти, и как никто заинтересованы в безопасной и стабильной работе предприятия.

8. На агрегате аммиака № 3 28 октября 2019 г., в ходе работы комиссии Ростехнадзора, якобы произошло возгорание. На самом деле агрегат №3 остановлен на остановочный ремонт. Скорее всего, за «возгорание» приняли работу факельной установке, возникающей при сбросе технологических газов при пусковых и остановочных операциях. В этот день на агрегате № 3, действительно, была проверка Ростехнадзора в составе трёх инспекторов, которые не обнаружили никакой аварии ни на конкретном агрегате, ни на заводе в целом.

Аналогично не заслуживают доверия сведения и о других «авариях». В частности, в 2014 и 2019 гг. аварии на предприятии не происходили. На основании информации об якобы имевшей место в 2016 г. аварии прокуратурой велась проверка более двух лет, и на текущий момент результаты проверки, которые бы подтверждали факт аварии, отсутствуют. Об инциденте в октябре 2018 г., а также о сроках устранения его последствий были своевременно проинформированы все заинтересованные ведомства, была сформирована комиссия Ростехнадзора, информация об этом происшествии имеется в открытом доступе, в том числе в публикациях корпоративного издания ПАО «ТОАЗ» - «Волжский химик».

9. Касательно утверждений о якобы коррупционной деятельности отдельных представителей Ростехнадзора. Во время работы начальника БРиЗОИС ПАО «Тольяттиазот» Афанасьева С.В. по совместительству в Тольяттинском Военном техническом институте в качестве профессора кафедры пожарно-профилактических дисциплин (99-2010) была создана лаборатория, а затем и научная школа, проводились исследования по созданию новых огнезащитных составов. По результатам получена серия патентов, патентообладателем которых был только ТОАЗ. В четырёх патентах в число авторов был включён начальник Военного института генерал-майор Михайлин М.П. Поскольку данные разработки не были внедрены, то никаких вознаграждений за получение патентов Михайлин М.П. со стороны завода не получал.

Раися Абдрахманова, замначальника межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, взрывными работами и безопасности недропользования, действительно работала на ТОАЗе. Однако за всю историю предприятия на нем работало более 35000 человек, на наш взгляд, это не повод обвинять их в тех или иных действиях в пользу Тольяттиазота.

10. Приватизация предприятия прошла якобы незаконно. В 2000-х годах были попытки оспорить приватизацию небольшого пакета акций (6,1 %) предприятия. Законность приватизации этих акций была подтверждена в том числе Высшим арбитражным судом РФ.

11. Владельцам/руководству предприятия якобы жалко средств на его модернизацию. Тольяттиазот неоднократно информировал общественность о ходе реализации стратегической программы модернизации производственных мощностей, принятой Советом директоров ОАО «Тольяттиазот» в 2012 году. В рамках данной программы в обновление предприятия было инвестировано более 33 млрд руб. за последние 6 лет. О том, что ТОАЗ является современным, развивающимся, успешным предприятием знают руководители Самарской области, неоднократно бывавшие на нашем заводе, журналисты ведущих деловых российских изданий, регулярно включающие Тольяттиазот в рейтинги крупнейших компаний России, в том числе, буквально на днях, в ТОП-100 лучших предприятий страны по производительности труда.