2019-11-01T18:58:30+03:00
Звезды

Татьяна Навка поддержала борющуюся с раком Анастасию Заворотнюк и объявила сбор денег

Фигуристка выступила с официальным заявлением
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Татьяна Навка выступила с официальным заявлениемТатьяна Навка выступила с официальным заявлениемФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Татьяна Навка выступила с официальным заявлением. Коллега Петра Чернышова по ледовому шоу впервые подтвердила, что его супруга Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. В этой связи Олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила сбор денег в помощь звезде сериала "Моя прекрасная няня".

"Коллектив компании «Navka Show» выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек» Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат", - сообщилаТатьяна Навка.

Прославленная фигуристка отметила, что хочет выразить Чернышову и Заворотнюк свою любовь и оказать им посильную помощь. "Компания «Navka Show» приняла решение передать все средства от показа спектакля «Аленький цветочек», в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", - говорится на официальном сайте "Navka Show".

Татьяна напомнила, что в ее шоу зрители становятся свидетелями настоящего чуда. Там добро всегда побеждает зло. "Так почему бы самим не сотворить чудо? Я и наша команда приняли решение, что все средства собранные от проведения шоу в Москве, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь женщинам, которые оказались в подобной ситуации", - заявила Навка.

Она назвала Анастасию светлым и искренним человеком. И при этом отметила, что за ее внешней хрупкостью и красотой скрывается непоколебимая воля. Фигуристка верит, что актриса справится тяжелым недугом.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Советником губернатора Тюменской области может стать каждый
Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии
Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения
Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа