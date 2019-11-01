Татьяна Навка поддержала борющуюся с раком Анастасию Заворотнюк и объявила сбор денег

Татьяна Навка выступила с официальным заявлением. Коллега Петра Чернышова по ледовому шоу впервые подтвердила, что его супруга Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. В этой связи Олимпийская чемпионка по фигурному катанию объявила сбор денег в помощь звезде сериала "Моя прекрасная няня".

"Коллектив компании «Navka Show» выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек» Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат", - сообщилаТатьяна Навка.

Прославленная фигуристка отметила, что хочет выразить Чернышову и Заворотнюк свою любовь и оказать им посильную помощь. "Компания «Navka Show» приняла решение передать все средства от показа спектакля «Аленький цветочек», в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", - говорится на официальном сайте "Navka Show".

Татьяна напомнила, что в ее шоу зрители становятся свидетелями настоящего чуда. Там добро всегда побеждает зло. "Так почему бы самим не сотворить чудо? Я и наша команда приняли решение, что все средства собранные от проведения шоу в Москве, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь женщинам, которые оказались в подобной ситуации", - заявила Навка.

Она назвала Анастасию светлым и искренним человеком. И при этом отметила, что за ее внешней хрупкостью и красотой скрывается непоколебимая воля. Фигуристка верит, что актриса справится тяжелым недугом.