Незаменимый эксперт и «лотерейная» империя: Вокруг клубов Bingo Boom в Уфе назревает скандал?

Брендированные конторы Bingo Boom давно стали частью привычного ландшафта в городах Башкортостана. «Пункты приема ставок...» - значится на вывесках. Однако во многих российских регионах франшизы Bingo Boom и их руководители открыто обвинялись в организации азартной деятельности. Так было в Ростове-на-Дону, Омске, Нижнем Новгороде и других городах. Между тем, в одной только Уфе целых пять контор Bingo Boom. Три из них находятся прямо на центральной улице города, на проспекте Октября. Известно, что этими залами букмекерской компании руководит предприниматель Алексей Деркач. Личность в городе небезызвестная.

«ЛОТЕРЕЙНАЯ» ИМПЕРИЯ

36-летний мужчина еще в 2002-м, в 19 лет, регистрировал ИП, указывая (на тот момент игорный бизнес был в законе на всей территории страны) основным видом своей работы «Деятельность по организации азартных игр». А в 2006 году Алексей Деркач стал фигурантом уголовного дела. Тогда (это был последний год, когда «игорка» была разрешена вне специальных зон) в его клубе «Зодиак» в Нефтекамске милиционеры нашли 43 игровых автомата, на которых не было документов. Незаконно извлеченный доход оценили в 2,4 млн. рублей. Но, насколько известно, дело закончилось штрафом. А в 2008-м Алексей попадал в городские сводки, когда на своем «Лексусе» сбил переходившую дорогу пенсионерку.

Помимо Башкирии, Алексей Деркач сегодня руководит клубами Bingo Boom в Санкт-Петербурге, Оренбургской и Самарской областях. Рассказывают, что на пике его «империя» состояла из 60 точек. Сегодня - поменьше. Но тем не менее.

Пять лет назад Деркач оказался в центре скандала - на него пожаловались активисты Регионального общественного движения по борьбе с коррупцией и незаконным игорным бизнесом Республики Башкортостан. В своем обращении на имя тогдашнего главы республики Хамитова, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и еще большого списка чиновников и силовиков они открыто рассказывали о том, что полиция крышует подпольные казино.

«За 2 месяца нашей деятельности было ликвидировано около 40 игровых клубов, - писали активисты. - Однако мы бессильны в этой борьбе, ведь бороться приходиться не только с хозяевами клубов, но и с отлаженной коррумпированной системой, в лице сотрудников МВД по РБ... Одна из самых больших сетей незаконных заведений называется «Вектор». Директором этой фирмы специально поставили инвалида. Истинный хозяин: Дергач Алексей Васильевич. Ездит на машинах Бентли, БМВ х6... У них самые большие клубы и казино в Уфе. Также им подконтрольны клубы во многих городах республики, Салават, Октябрьский и т.д.»

Впрочем, тогда об этой истории немного поговорили-поговорили и благополучно забыли. Хотя время от времени в клубы Деркача продолжали приходить проверки...

Известная история: нынешние подпольные казино в России чаще всего маскируются под букмекерские или лотерейные клубы. Мол, люди приходят делать ставки на спортивные (и не очень) события. Полицейские периодически накрывают конторы, которые подозревают в организации азартных игр. Уж слишком «интересные» посетителям порой предлагаются игры. Из клубов изымают оборудование. Однако для того, чтобы признать его игорным, это нужно подтвердить экспертизой. И вот тут начинается самое интересное.

ИНТЕРЕСНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

Интересно, что практически все экспертизы по изъятой в «букмекерских клубах» аппаратуре в Уфе делает один и тот же человек. Некто Игорь Черепанов из «Уфимского центра судебной экспертизы». Ему 38 лет. В 2014 году закончил Уфимский государственный авиационный технический университет, а в должности эксперта работает меньше трех лет. То есть, опыт в этой области - мягко говоря, небольшой. Но при этом в последнее время Черепанов стал невероятно популярным экспертом по уголовным делам, которые связанные с незаконной игорной деятельностью. Изъятое на точках в разных регионах оборудование переправляют на исследование именно ему. В том числе и то, что изымают в Уфе. В том числе - в клубах Алексея Деркача. Почему?

Тут есть несколько интересных совпадений. Чтобы понять, что к чему, нужно посмотреть в учредительные документы организации - эта информация есть в открытых источниках, в частности, в российской базе rusprofile.ru (https://www.rusprofile.ru/history/6609306). «Уфимский центр судебной экспертизы» был зарегистрирован как юрлицо в 2012 году. В списке его учредителей - представители известного в Башкортостане клана Зайнуллиных. Например, Эрнст Вадимович Зайнуллин, сын бизнесмена и депутата Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан V созыва Вадима Зайнуллина. А еще в этом списке есть два племянника депутата - Руслан и Тимур. Вы не поверите, но согласно опять же данным из открытых источников, Руслан и Тимур Зайнуллины также являлись учредителями некоей компании ООО «Регионмедтех» - вместе с… (громко звучат фанфары) Алексеем Васильевичем Деркачом.

Поэтому довольно странно выглядит то, что экспертные заключения по оборудованию из лотерейных клубов, которыми руководит Деркач, делают исключительно в центре судебной экспертизы, к которому имеют отношение его же бизнес-партнеры по другим проектам. Вы не находите? Просто факт: Игорь Черепанов, работающий в учрежденной Зайнуллиными АНО «УЦСЭ», не написал о компании Bingo Boom ни одного негативного экспертного заключения.

Как там говорил один известный телеведущий? «Совпадение? Не думаю!».

НЕЗАМЕНИМЫЙ!

Вопросов немало. Почему многочисленные экспертизы по «игорке» неизменно делает один и тот же человек с таким скромным профессиональным опытом, не из государственного экспертного учреждения, не имеющий ни ученой степени, ни звания, ни авторитета в экспертном сообществе? Почему заказы по линии МВД на проверку оборудования (из разных, напомню, регионов) перенаправляются именно Игорю Черепанову?

Можно, конечно, предполагать, что в процветании этого бизнеса заинтересованы влиятельные люди из самых разных сфер. Про чудеса вокруг сомнительного оборудования довольно писала местная башкирская пресса. Например, весной этого года «оперативники уфимского подразделения МВД по РБ провели масштабную операцию по изъятию оборудования в подпольных казино». О том, что было дальше, в статье, где упоминались в том числе и уфимские филиалы Bingo Boom, рассказывал портал sobkor02.ru:

«Независимая экспертиза, располагающаяся в Челябинске, подтвердила, что изъятые серверы настроены на проведение азартных игр, которые в стране находятся вне закона. Но не успели подпольные букмекеры стать фигурантами уголовного дела, как Советский суд Уфы признал незаконными… действия сотрудников внутренних дел. Причем, судья, выносивший это странное постановление, освобождающее от уголовной ответственности тех, кто наживается на чужом азарте, находился в отпуске с 8 июля и должен был нежиться на морском пляже вплоть до 5 августа. Но отправитель правосудия 10 июля вышел на работу только для того, чтобы спасти владельцев казино от преследования правоохранителями…»

Ну, уж если судьи проявляют такое рвение, что уж тут говорить о куда менее статусных товарищах-экспертах…