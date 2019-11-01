Где в России жить комфортно: составлен официальный рейтинг городов

Минстрой представил первый рейтинг российских городов по качеству городской среды. Вычисление индекса качества этой самой среды для всех наших больших, средних и даже совсем малых городов — часть национального проекта «Жилье и городская среда». На основе индекса будет каждый год публиковаться рейтинг городов. Также на основе него обещаны оргвыводы «сверху» - по поводу работы местных и региональных властей.

Города оценивали по довольно сложной системе. Их поделили на группы в зависимости от размера и климата - «условно комфортного» (большая часть страны, включая как Москву, так и Сочи) и «дискомфортного» (это типа Мурманска или Норильска). В каждой группе оценки ставились по 36 позициям, включая благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность социалки и т.п.

Результаты первого рейтинга - он составлялся по итогам 2018 года - сильно сенсационными назвать нельзя. Самая высокая оценка - у Москвы: 276 баллов при средних по России 163. За вычетом Питера и большого числа подмосковных городов, в чемпионах - Арзамас и Рыбинск.

А самым-самым некомфортным в России, судя по рейтингу, оказался городок Верхоянск в Якутии. Он набрал самое маленькое количество баллов — всего-навсего 77.

Города, набравшие самое большое число баллов

Средний балл по России 163

Москва 276

Реутов (Московская обл.) 252

Санкт-Петербург 238

Видное (Московская обл.) 232

Красногорск (Московская обл.) 230

Одинцово (Московская обл.) 229

Истра (Московская обл.) 229

Мытищи (Московская обл.) 225

Арзамас (Нижегородская обл.) 225

Долгопрудный (Московская обл.) 225

Можайск (Московская обл.) 224

Люберцы (Московская обл.) 223

Лобня (Московская обл.) 222

Рыбинск (Ярославская обл.) 220

Сочи 219

Фрязино (Московская обл.) 219

Котельники (Московская обл.) 219

Грозный 218

Кудрово (Ленинградская обл.) 218

Тула 217

Королев (Московская обл.) 217

Великий Новгород 217

Иннополис (Татарстан) 217

Белгород 215