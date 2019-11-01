Где в России жить комфортно: составлен официальный рейтинг городов
Минстрой представил первый рейтинг российских городов по качеству городской среды. Вычисление индекса качества этой самой среды для всех наших больших, средних и даже совсем малых городов — часть национального проекта «Жилье и городская среда». На основе индекса будет каждый год публиковаться рейтинг городов. Также на основе него обещаны оргвыводы «сверху» - по поводу работы местных и региональных властей.
Города оценивали по довольно сложной системе. Их поделили на группы в зависимости от размера и климата - «условно комфортного» (большая часть страны, включая как Москву, так и Сочи) и «дискомфортного» (это типа Мурманска или Норильска). В каждой группе оценки ставились по 36 позициям, включая благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность социалки и т.п.
Результаты первого рейтинга - он составлялся по итогам 2018 года - сильно сенсационными назвать нельзя. Самая высокая оценка - у Москвы: 276 баллов при средних по России 163. За вычетом Питера и большого числа подмосковных городов, в чемпионах - Арзамас и Рыбинск.
А самым-самым некомфортным в России, судя по рейтингу, оказался городок Верхоянск в Якутии. Он набрал самое маленькое количество баллов — всего-навсего 77.
Города, набравшие самое большое число баллов
Средний балл по России 163
Москва 276
Реутов (Московская обл.) 252
Санкт-Петербург 238
Видное (Московская обл.) 232
Красногорск (Московская обл.) 230
Одинцово (Московская обл.) 229
Истра (Московская обл.) 229
Мытищи (Московская обл.) 225
Арзамас (Нижегородская обл.) 225
Долгопрудный (Московская обл.) 225
Можайск (Московская обл.) 224
Люберцы (Московская обл.) 223
Лобня (Московская обл.) 222
Рыбинск (Ярославская обл.) 220
Сочи 219
Фрязино (Московская обл.) 219
Котельники (Московская обл.) 219
Грозный 218
Кудрово (Ленинградская обл.) 218
Тула 217
Королев (Московская обл.) 217
Великий Новгород 217
Иннополис (Татарстан) 217
Белгород 215
ИСТОЧНИК KP.RU