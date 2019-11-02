Узнать, нападет ли на вас в старости маразм, вы можете уж в 8 лет

Человечество стремительно стареет. Однако надежды, что с возрастом общество приобретет мудрость, свойственную старикам, оказались заблуждением. Поскольку выяснилось, что патриархам в той же степени свойственны и благоразумие и возрастная деменция - то есть утрата интеллекта. Просто раньше, когда продолжительность жизни была не так высока, масштаб этого явления не бросался в глаза. Сегодня в России официальная статистика насчитывает 1,85 миллиона пациентов страдающих деменцией, в США их число оценивается в 5,7 миллиона. А в целом в мире по данным ВОЗ около 50 миллионов человек живут с таким диагнозом, что сопоставимо с численностью населения Испании. А к 2050 году число таких бедолаг утроится.

Поэтому усилия многих научных команд сегодня направлены на то, чтобы найти «философский камень», который позволит сохранить умственные способности миллионам людей, раз уж благодаря современной медицине они будут жить очень долго.

Недавно команда исследователей под руководство доктора Джонатана Шотта из Университетского колледжа Лондона опубликовала результаты длительного научного эксперимента, который начался сразу после окончания Второй мировой войны. Ученые взяли под опеку 502 британских младенца, которые родились в одну неделю 1946 года и на протяжении всей жизни отслеживали, как изменялись их умственные способности. По мере взросления участники эксперимента время от времени проходили когнитивные тестов. Оказалось, существует прямая связь между количеством баллов, которые дети набирали в возрасте 8 лет, складывая пазлы и разбирая картины-головоломки, и степенью развития возрастной деменции, когда им минуло 70 лет.

- Первоклассники, которые оказались в числе 25 процентов самых сообразительных детей, спустя 60 с лишним лет попали в группу ТОП-25% счастливчиков, перед которыми деменция бессильна, - говорит профессор Шотт. - Это очень важное наблюдение, потому что мы уже в возрасте 8 лет можем определить группу риска. И если мы поймем какие факторы влияют на интеллектуальные показатели человека в более поздней жизни у нас будет время, чтобы замедлить упадок умственных сил.

Вы лихорадочно принялись вспоминать, как вы складывали пазлы в картинки в нежном возрасте? Но исследователи обнаружили, что не только навыки пространственного мышления продемонстрированные в детстве, позволяют предсказать сроки нападения Генерала Маразма. Определенную роль в дальнейшем играли эффект образования и социально-экономический статус.

Так участники эксперимента с высшим образованием, в возрасте 70 лет получали за когнитивные тесты на 16 процентов баллов больше, чем их сверстники, которые не закончили общеобразовательную школу. А у работников умственного труда кратковременная память работала чуть лучше, чем у представителей физического труда (первые в среднем могли вспомнить 12 деталей из короткого рассказа, вторые только 11).

- Существует сложная связь между навыками мышления в ранней жизни и состоянием нашего интеллекта по мере взросления, - говорит доктор Кэрол Рутледж директор компании, которая финансировал это длительное исследование. - Объяснить ее может идея «когнитивного резерва». Она заключается в том, что навыки памяти и мышления, которые мы приобретаем в течении всей жизни, дают нам иммунитет к симптомам деменции в старости. Исследования показывают, что в нашей власти на 30 процентов снизить риск умственного упадка и сохранить свой мозг здоровым.

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