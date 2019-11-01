2019-11-01T20:01:47+03:00
Экономика

С 2020 года налог для самозанятых введут по всей стране

В Минфине признали эксперимент удачным
Евгений БЕЛЯКОВ
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Министр финансов Антон СилуановМинистр финансов Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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В России 240 тысяч людей зарегистрировались в качестве самозанятых. Такие данные в пятницу привел первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Цифра приличная. Особенно если учесть тот факт, что эксперимент по внедрению нового налогового режима проводился только в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

- По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски, – пояснил Силуанов. По данным ФНС, чаще всего самозанятыми регистрируются водители такси, репетиторы, консультанты и те, кто сдают квартиры.

А в пресс-службе Минфина пояснили, что такое решение в ведомстве приняли неспроста: «предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход показали, что этот режим пользуется популярностью».

Напомним, самозанятый – это человек, который сам производит товары или предоставляет услуги, у которого нет работодателя, нет наемных работников, а оборот не более 2,4 млн. рублей в год. Такие люди могут скачать мобильное приложение, самостоятельно указывать там свой доход и платить 4% или 6% от выручки (в зависимости от клиента - физического или юридического лица).

В начале недели Антон Силуанов уже сообщал, что новый налоговый режим распространят еще на 19 субъектов Федерации. Это будут регионы-доноры и те территории, где находятся города-миллионники. А с 1 июля могут подключить и все остальные области, республики, края и округа.

При этом активность «хитрых предпринимателей» будут пресекать. В налоговой уже разработали специальное программное обеспечение, которое вычисляет те компании, которые перевели своих штатных сотрудников в разряд самозанятых, пытаясь снизить налоговую нагрузку. Таким компаниям по итогам года доначислят НДФЛ и страховые взносы за таких сотрудников.

- Налоговая служба все видит, – пояснил Силуанов.

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В начале 2019 года в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане в рамках эксперимента будет введен налог на самозанятых. Им предложат добровольно зарегистрироваться и платить 4 - 6% с дохода. Законопроект об этом эксперименте уже прошел первое чтение в Госдуме и скоро будет принят окончательно. При положительном результате налог начнут собирать с самозанятых всей страны. В эту категорию сегодня попадает около 8 млн. граждан, которые пока не понимают, что их ждет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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