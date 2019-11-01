“Здравствуй, дом, это я…” Как мастер-ремесленник спасает старинную усадьбу

Парк в форме двуглавого орла. Шикарнейший фруктовый сад. Каскад прудов. Конюшня с левадой. Оранжереи с диковинными растениями. Храм Преображения Господня. А в самом сердце усадьбы – господский дом с колоннадой, расписными потолками, палисандровым паркетом, изящным бальным залом, богатым каминным и роскошнейшим бильярдным…

Спасское-Куркино под Вологдой когда-то поражало роскошью и красотой. С 18 века усадьбой владели богатые дворяне Резановы-Андреевы, с которым в родстве были полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, писатель Иван Тургенев, композитор Михаил Глинка, патриарх Московский и всея Руси Алексий II...

Спасское-Куркино пережило годы запустения и теперь вновь оживает. А все благодаря трудам и упорству человека, решившего сохранить память своей малой родины.

Спасское-Куркино осенью Фото: vk.com/kurkino_estate

Все началось… с валенок

- Знаете, в чьих валенках ходит главный Дед Мороз страны? В наших, - с гордостью говорит Николай Сайкин. - Потому что мы делаем классные валенки, самые лучшие в мире! Даже Федор Конюхов вокруг Земли летал на воздушном шаре в валенках от Сайкина, ведь никакая другая обувь не спасет при минус 60 по Цельсию.

Николай Сайкин в Спасском-Куркино Фото: vk.com/kurkino_estate

Старинное ремесло помогло мастеру из небольшого села Куркино под Вологдой не только познакомиться с удивительными людьми, но и повидать мир, побывать в Европе. А там он увидел - с какой заботой и вниманием относятся к историческому наследию. И стало обидно. Ведь в родном Куркино стоит огромный Господский дом с роскошным когда-то парком. Но красота эта - полузабытая, ветшающая, никому не нужная.

Даже в 1918 году усадьбе “повезло” больше, чем в “нулевые”. Через революцию она прошла, не разбив даже стеклышка в окнах. Редчайший для России случай!

Даже стекла в окнах здесь сохранились дореволюционные Фото: vk.com/kurkino_estate

- Любое разорение дворянской усадьбы начиналось с полета камня в окно, - говорит Николай Сайкин. - А здесь, по воспоминаниям старожил, крестьянство было зажиточным, отношения с дворянской семьей всегда были хорошими. Когда в 1918 году два солдата и матрос пришли к управляющему усадьбы, у того хватило мудрости передать все «без боя». Теперь большая часть мебели, посуды, личных вещей, предметов быта и обстановки усадьбы хранится в областном музее-заповеднике, а книги Резановых-Андреевых стали основой при становлении Вологодской областной библиотеки.

Усадьба стойко сопротивляется годам... Фото: vk.com/kurkino_estate

... но зданию очень нужна помощь. Иначе - красота исчезнет Фото: vk.com/kurkino_estate

Но то, что пережило все последние войны, не пощадили годы людского равнодушия. Последним вёл хозяйственную деятельность в здании Главного дома сельскохозяйственное предприятие ГОНО “Куркино”. В 2013 году начался процесс банкротства и усадебный дом оказался заброшенным.

- Здесь начали собираться всякие маргинальные личности, продолжали жить гастарбайтеры, которым руководство ГОНО задолжало зарплату… В мае сгорел деревянный флигель усадьбы – Песочный павильон и мы с неравнодушными жителями села забили тревогу. Главный дом - это сердце усадьбы, и мы не могли позволить, чтобы он повторил такую же судьбу. Но никому усадьба была не нужна. И я решился взять ее у конкурсного управляющего в аренду, - вспоминает Николай Алфеевич.

Восточный флигель, исчезнувший после пожара Фото: vk.com/kurkino_estate

Вторая жизнь дворянского гнезда

Своими силами начали расчищать территорию возле главного усадебного дома, приводить в порядок старый парк. С местными активистами, ветеранами села, при поддержке местной школы Николай Сайкин проводил многочисленные субботники… В Спасском-Куркино своими силами начали организовывать пленэры для художников, потянулись волонтеры, журналисты…

Художников зовут сюда на пленэры Фото: vk.com/kurkino_estate

Энтузиасты начали проводить традиционные сельские праздники, а “связи” Николая Сайкина в Великом Устюге помогают каждый год приглашать для местной сельской детворы самого главного Деда Мороза страны. Так прошло несколько лет.

- В какой-то момент меня пригласили в районную администрацию: “Стоять в стороне мы больше не можем, принято решение попробовать побороться за то, чтобы получить в собственность главный дом”, - говорит Николай Сайкин. - Процедура была очень непростая, трижды выставляли дом на торги за 10,8 миллионов рублей - никто его брать не хотел. Трижды проходили арбитражные суды… И последний, рассудительно изучив материалы дела, увидев все наши усилия, всё же поддержал наши общие старания и принял решение о безвозмездной передаче усадьбы на баланс администрации Вологодского района.

Фестиваль дворянской культуры стал уже традиционным в Спасском-Куркино Фото: vk.com/kurkino_estate

Все эти годы Николай Сайкин отдавал силы, вкладывал душу в усадьбу Спасское-Куркино. Наводил порядок, водил экскурсии, зажигал своей любовью волонтеров, обивал пороги кабинетов. Буквально с миру по нитке собирал деньги на то, чтобы сохранить дом, не дать ему пропасть, сгореть, исчезнуть. В июле этого года администрация официально оформила его на работу. Назначили завхозом с зарплатой на руки почти 12 тысяч рублей. “Не велики деньги, но я этому очень и очень рад,” - говорит Николай Алфеевич.

Ремесленный лагерь для многодетных семей, пленэры для художников, волонтерский центр...

После того, как усадьба перешла в муниципальную собственность, начать большие, серьезные работы в ней помог президентский грант. По первому проекту удалось восстановить парк и каскад прудов, воссоздать парковые тропинки, дорожки, скамейки, установить информационные таблички, высадить деревья… А этой осенью благодаря второму президентскому гранту в господский дом был проведен газопровод, отопление. Был подготовлен проект реставрации: это самый главный (и дорогостоящий!) документ, без которого невозможно работать на объекте культурного значения. Восстанавливать здание будут с большим уважением к истории - по старинным фотографиям и описаниям краеведов.

Колоннада главного дома Фото: vk.com/kurkino_estate

В конце ноября в усадебном доме должны заработать газовые котлы индивидуального отопления:

- Мы этого очень ждем. Планов - громадье: множество идей культурных мероприятий, в полную силу заработает мастерская свечного дела, - говорит Николай Алфеевич. - В будущем Спасское-Куркино мы видим как культурно-просветительский центр. Очень надеемся, что благодаря усадьбе, оживет и село. Раньше моя супруга мне всегда говорила: “В нашем Куркино даже детям погулять негде”. А сейчас любимым местом для прогулки жителей стал наш усадебный парк, пруды. Здесь появились скамейки, пенсионеры ходят с палками для скандинавской ходьбы… В усадьбе мы хотим устраивать ярмарки народно-художественных промыслов - ведь наш Вологодский край богат мастерами и ремесленниками. Есть договорённости с клубом многодетных семей из Москвы, которые готовы приезжать на лето, учиться ремеслам. Хотим создать круглогодичную «Творческую дачу» для художников, проводить в стенах главного дома многочисленные выставки.

На базе усадьбы планируют организовать волонтерский центр - ведь добровольцы играют большую роль в ее восстановлении. Активистам помогают не только местные школьники - в Спасском-Куркино прошло уже четыре волонтерских лагеря с международным участием: недавно, например, приезжала помогать группа французов.

В усадьбе прошло уже четыре волонтерских лагеря с международным участием Фото: vk.com/kurkino_estate

- Работы в усадьбе еще много: здесь когда-то был оленник - огороженное место в лесном массиве, где содержали оленей для охоты. Мечтаем сделать общественную зону отдыха на берегу прудов, небольшую лодочную станцию, а зимой там же проводить катания на коньках-снегурках, - говорит Николай Сайкин.

Усадьба пережила годы запустения и теперь вновь оживает. Фото: vk.com/kurkino_estate

На вопрос “Что усадьба может дать нам, современным россиянам?” он с уверенностью отвечает:

- Возможность прикоснуться к истории, увидеть и полюбить красоту нашего края, которую мы чуть не утратили... У жителей села давно ходит легенда, что в Господском доме живут два добрых ангела, которые охраняют усадьбу. Поначалу, когда я заходил в усадьбу, было даже жутковато: 1203 квадратных метра, три этажа, сквозняки стучат окнами и дверьми... Но я говорил: “Здравствуй, дом, это я! Господи, спаси, защити и помоги нам!” И всё у нас потихоньку движется и получается…

Усадьба Спасское-Куркино станет культурно-просветительским центром Фото: vk.com/kurkino_estate

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