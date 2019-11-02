Москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров

При этом собственники - чаще всего сами же риэлторы (см. «В чем подвох»?).

На рынке же новостроек долгие годы таких предложений не было. По данным экспертов, еще семь лет назад площадь самого малогабаритного варианта была 33 квадратных метра. Теперь же можно купить квартиру втрое меньше.

«В III квартале 2019 года на рынке новостроек массового сегмента Москвы появились студии площадью 11 квадратных метров, - сообщило в своем обзоре риэлторское агентство «Метриум». - Студии площадью 11,1 кв. м и 11,6 кв. м есть в проектах новых домов в районах Западное Дегунино и Нижегородский. Они стали самыми маленькими лотами за всю историю новостроек Москвы».

Крошечные квартирки со статусом «студия», которые застройщик гордо называет «новыми формами пространства для жизни», уже раскупили. Цены были от трех миллионов рублей. Это предложение от одного из самых крупных застройщиков столицы. Но компании поменьше тоже не отстают.

К примеру, сейчас можно купить студию площадью 13,6 квадратного метра в Таганском районе за 3 миллиона 900 тысяч рублей (это примерно на миллион дешевле полноценной однушки в новых ЖК за МКАД). Судя по объявлению, новый дом с целым этажом таких крошек сдадут в конце 2020-го. Звоню.

Застройщики предлагают выгородить под спальню антресоль, а микрокухню засунуть под лестницу. Фото: cian.ru

- Квартиру продаете?

- Да, только это не совсем квартира, это апартаменты. Прописаться не сможете, а вот с регистрацией все в порядке будет (то есть можно сделать временную регистрацию в Москве. - Ред.). Зато жить будете в самом центре Москвы. Идеальный вариант за такие деньги.

- А как же там и кровать, и кухню разметить на такой площади?

- Легко! Потолки высокие, 4,2 метра, так что можно для спальни надстроить второй уровень, а кухню на первом разместить, - продолжил рекламировать свой товар риэлтор.

В этом же доме есть апартаменты чуть побольше - 22 квадратных метра, но на них и цена выше - почти на миллион рублей. Планировка нехитрая - прямоугольник, в котором отгорожена «мокрая зона», то есть туалет с душем.

В чем подвох?

Трешка превращается в элегантную малосемейку

Павел КЛОКОВ

«Продам квартиру площадью 10 квадратных метров. Никакой ипотеки и рассрочки. До станции метро 15 минут ходьбы». И вот гадаешь, то ли это человеческое жилье, то ли собачья будка. Ведь если поставить шкаф, диван, телевизор, стол, холодильник - останется каких-то три-четыре метра. А ведь даже на кладбище выделяют пять.

Покупают мини-жилье чаще всего студенты. Точнее, их родители, которые не хотят оставлять своих детей в общежитии. При этом, если снимать квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, за пять лет натекает кругленькая сумма - 1 млн 800 тысяч рублей. Именно столько и стоит квартира-студия. Но, перед тем как покупать, надо тысячу раз все взвесить. Ибо продавцы жилья не гнушаются ничем.

Читаю очередное объявление. «Студия. Очень светлая и уютная. Рядом несколько супермаркетов, торговый центр, кинотеатр и сквер. До станции метро «Отрадное» - три минуты пешком. Московская прописка сразу после сделки».

Риэлтор водит меня по комнатам, устраивая так называемый показ.

- Из трешки у нас получится четыре отдельные квартиры-студии, - не без гордости сообщает риэлтор. - Четвертую сделаем из кухни. В каждой будет отдельный санузел и кухня-ниша.

В итоге получается коммуналка, но из общих пространств - только коридор.

Целиком эта квартира стоит около шести миллионов. И платить такие деньги за старый панельный дом желают немногие. Другое дело студия около 12 квадратных метров. За одну просят около двух миллионов рублей.

Но есть и еще один нюанс. При покупке таких апартаментов вы становитесь не индивидуальным собственником, а всего лишь дольщиком (вместе с соседями по квартире). И впоследствии продать свой угол гораздо сложнее, нежели отдельное жилье с кадастровым номером (см. «Комментарий специалиста»).

Есть еще один вариант. Переехать в частный дом. Например, в Южном Бутове. Читаю: «Великолепный коттедж в европейском стиле. Расположен в охраняемом поселке. Коммуникации центральные».

Короче, это СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество). А в нем особняк. Хозяин строил его для себя, задумав огромную гостиную, просторные комнаты, сад и тому подобное. Но обстоятельства поменялись. И дом пришлось продать. За 20 миллионов рублей. Покупатель - риэлторская фирма, которая ничтоже

сумняшеся взялась за ремонт коттеджа и его перепланировку. В результате внутри кирпичного дворца получилось 14 студий! Стоят они все по-разному. Самая дешевая - 1 миллион 690 тысяч рублей. Самая дорогая - почти пять миллионов (но это уже 60 квадратных метров, подвал, беседка, летняя кухня, гостевой домик и отдельный вход).

Здесь схема, как в квартире в Отрадном. Покупатель становится дольщиком.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«С долями лучше не связываться»

- Квартиру превращают в многодолевую собственность. И это осложняет жизнь владельцам так называемых студий. Продать их легко и быстро не получится, - рассказал «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - Второй момент: менять расположение «мокрых зон» в квартирах запрещено. Потому-то все эти студии и расположены на первых этажах (чтобы не навредить соседям снизу). Еще нюанс. Получение доли не означает получения конкретной комнаты. Вот вы купили студию, которую оборудовали на месте кухни. Но по закону кухня - место общего пользования. И остальные дольщики имеют право туда заходить. Ваши имущественные права ничем не защищены. Так что с долевой собственностью лучше не связываться.

Важно!

Сейчас в Госдуме рассматривается закон в рамках борьбы с микродолями (пока собственник может продать даже два метра жилья, хотя и жить на этой площади вряд ли у кого-нибудь получится, зато для прописки - отличный вариант). Согласно новому законопроекту, купить жилье меньше 10 квадратных метров в Москве не получится.

В мае депутаты приняли его в первом чтении, но пока на этом все и остановилось.

А как у них?

- Это общемировая тенденция. В Гонконге есть квартиры площадью 9 квадратных метров. И продукт находит своего покупателя, - рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. - Появился такой сегмент и в Москве. Покупатель на него точно найдется.

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