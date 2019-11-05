2019-11-05T01:06:33+03:00
Экономика

Пять лет программе капремонта: Жилье стало ветшать еще быстрее

Счетная палата изучила, как тратятся собранные с собственников жилья деньги. Выводы неутешительные
Елена АРАКЕЛЯН
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Одна из целей программы капремонта - остановить разрушение жилого фондаОдна из целей программы капремонта - остановить разрушение жилого фондаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аудиторы Счетной палаты добралась до программы капремонта. Той самой, на которую уже несколько лет, с 2014 года, собирают взносы со всех собственников жилья, включая в некоторых регионах даже жителей новостроек.

У граждан вопросы к этой программе были с самого начала. В частности, не уйдут ли наши деньги, как в «Золотом теленке», на «ремонт провала». Что же обнаружили эксперты Счетной палаты? «КП» ознакомилась с докладом аудиторов.

Вывод 1. Ветхих домов стало больше

Одна из целей программы капремонта, как нам объясняли чиновники, - остановить разрушение жилого фонда. Не хочешь, чтобы твой и соседние дома начали разваливаться раньше срока, - плати.

Аудиторы выяснили, что за четыре года действия программы количество многоквартирных домов с износом больше 70% (фактически это аварийное жилье)... увеличилось почти на четверть. То есть темпы работ явно отстают от требований жизни.

При этом, как объясняет Счетная палата, в принципе сложно отследить, стало ли после капремонта состояние конкретного дома лучше. Результатом ремонта считаются акты о проведении работ. А как изменился уровень износа дома — важнейший технический показатель - никто не фиксирует.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ Контроль»:

- Программа капремонта все-таки отчасти тормозит превращение домов в аварийные, потому что раньше вообще не было системного подхода. Но объем капремонтов явно недостаточный.

Это одна проблема. А вторая заключается в том, что в связи с отсутствием денег и по ряду других причин дом после ремонта зачастую не становится лучше. У нас порядка 60% обращений граждан в «ЖКХ Контроль» — по качеству капремонта.

Ветхих домов стало больше Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Ветхих домов стало большеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вывод 2. Ремонтируют не то

Аудиторы обнаружили более 2,5 тысяч домов, которые официально признаны аварийными и включены в программу расселения. И они стоят в очереди на капремонт. То есть в доме сначала поменяют трубы и крышу, а потом снесут.

Одна из причин такой ситуации, как следует из доклада, - с 2013 года ликвидирована прежняя система технического учета (ею раньше занимались БТИ). Потому зачастую просто неизвестно, в каком состоянии реально дом, и какие работы в нем уже когда-то проводились. А потом жильцы недоумевают, зачем им ремонтируют фасад, если крыша течет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Сейчас то на управляющие компании пытаются технический учет повесить, то еще на кого-то. Но системы нет, и возникает много путаницы - сама программа капремонта планируется без должных обоснований, - считает Светлана Разворотнева. - А когда уже приходит срок ремонта дома, оказывается, что объем работ совсем другой, денег нужно больше. При этом нет механизма, как по ходу дела поменять исходные параметры капремонта.

Возраст российских домов Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Возраст российских домовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вывод 3. Денег не хватает. И не хватит

Как выяснила Счетная палата, реально средства есть лишь на половину работ (54,4%), запланированных в региональных программах капремонта. Их общая прогнозируемая стоимость — более 10 триллионов рублей. А реально за счет взносов граждан и тех денег, которые готовы выделить из своих бюджетов на поддержку этих программ регионы, набирается 5,5 триллиона.

Собственно, не наскребают уже на то, что в планах на 2019-2021 годы — работы обеспечены финансами на 82,2%. Придется либо, условно говоря, красить половину фасада, либо где-то ремонт просто встанет.

Регионы уже занялись урезанием минимального перечня работ, которые оплачивают своими кровными собственники жилья. Не собирается экономить только Москва.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Если регионы не могут утвердить взнос на уровне экономически обоснованного, у них должна быть обязанность по финансированию работ из регионального бюджета. Сейчас такой обязанности у них нет. Большей частью они идут другим путем — откладывают наиболее серьезные работы, которые по идее надо делать в первую очередь, на более поздний срок, - констатировала Разворотнева.

Степень износа Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Степень износаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГО

Общий вывод аудиторов: «при принятии закона,.. который ввел в Жилищный кодекс обязанность собственников помещений в многоквартирных домах по уплате взноса на капитальный ремонт, по мнению Счетной палаты, не была проведена надлежащая оценка долгосрочных финансовых последствий». То есть сама по себе идея привести в порядок жилой фонд за счет денег граждан была, мягко говоря, фантастичной. Ну хоть кто-то наконец это официально признал.

КСТАТИ

Люди платят, а ведомства - нет

В целом граждане платят взнос на капремонт очень аккуратно. Если в 2016 году уровень его собираемости составил 85,7% , то в 2018 году – 95,2%.

Главные проблемы — с жильем, которое остается в собственности у государственных органов власти. Федеральных и региональных структур, муниципалитетов. Как собственники, они обязаны платить за капремонт на тех же основаниях, что и граждане. Но уровень собираемости по помещениям, которые находятся в федеральной собственности (ведомственное жилье), - только 43,9%.

Одна из проблем, которую отдельно отмечает Счетная палата, - капремонт домов-памятников. Сейчас насчитывается порядка 13 тысяч таких жилых домов — объектов культурного наследия - которые включены в программы капремонта на общих основаниях. При том, что в среднем стоимость их ремонта — с учетом необходимых зачастую работ по реставрации — в два раза больше обычного.

СПРАВКА «КП»

Закон о капремонте был принят в 2012 году и начал действовать в большинстве регионов с 2014 года. Общая его идея была такая. Жилье у нас теперь большей частью приватизированное. Вот пусть собственники квартир и отвечают финансово за состояние домов — платят каждый месяц взнос на капремонт, за счет этих денег жилой фонд и будет ремонтироваться.

Реализация этой идеи изначально вызывала сомнения. В домах, которые больше всего нуждаются в ремонте, у нас живут, как правило, не самые богатые люди — много за их счет не отремонтируешь. В законе этот вопрос обошли так: деньги собираются со всех собственников поровну — а потом направляются на то, что надо в первую очередь ремонтировать. Но многие граждане не могут понять, с чего это, живя в новостройке, они должны оплачивать ремонт соседней разваливающейся хрущевки.

Кроме того, появление нового взноса аккурат совпало с очередным кризисом и падением доходов, а также с ростом налогов на недвижимость. Тут и региональные власти запаниковали: что в таких условиях с людей соберешь?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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