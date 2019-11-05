Пять лет программе капремонта: Жилье стало ветшать еще быстрее

Аудиторы Счетной палаты добралась до программы капремонта. Той самой, на которую уже несколько лет, с 2014 года, собирают взносы со всех собственников жилья, включая в некоторых регионах даже жителей новостроек.

У граждан вопросы к этой программе были с самого начала. В частности, не уйдут ли наши деньги, как в «Золотом теленке», на «ремонт провала». Что же обнаружили эксперты Счетной палаты? «КП» ознакомилась с докладом аудиторов.

Вывод 1. Ветхих домов стало больше

Одна из целей программы капремонта, как нам объясняли чиновники, - остановить разрушение жилого фонда. Не хочешь, чтобы твой и соседние дома начали разваливаться раньше срока, - плати.

Аудиторы выяснили, что за четыре года действия программы количество многоквартирных домов с износом больше 70% (фактически это аварийное жилье)... увеличилось почти на четверть. То есть темпы работ явно отстают от требований жизни.

При этом, как объясняет Счетная палата, в принципе сложно отследить, стало ли после капремонта состояние конкретного дома лучше. Результатом ремонта считаются акты о проведении работ. А как изменился уровень износа дома — важнейший технический показатель - никто не фиксирует.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ Контроль»:

- Программа капремонта все-таки отчасти тормозит превращение домов в аварийные, потому что раньше вообще не было системного подхода. Но объем капремонтов явно недостаточный.

Это одна проблема. А вторая заключается в том, что в связи с отсутствием денег и по ряду других причин дом после ремонта зачастую не становится лучше. У нас порядка 60% обращений граждан в «ЖКХ Контроль» — по качеству капремонта.

Ветхих домов стало большеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вывод 2. Ремонтируют не то

Аудиторы обнаружили более 2,5 тысяч домов, которые официально признаны аварийными и включены в программу расселения. И они стоят в очереди на капремонт. То есть в доме сначала поменяют трубы и крышу, а потом снесут.

Одна из причин такой ситуации, как следует из доклада, - с 2013 года ликвидирована прежняя система технического учета (ею раньше занимались БТИ). Потому зачастую просто неизвестно, в каком состоянии реально дом, и какие работы в нем уже когда-то проводились. А потом жильцы недоумевают, зачем им ремонтируют фасад, если крыша течет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Сейчас то на управляющие компании пытаются технический учет повесить, то еще на кого-то. Но системы нет, и возникает много путаницы - сама программа капремонта планируется без должных обоснований, - считает Светлана Разворотнева. - А когда уже приходит срок ремонта дома, оказывается, что объем работ совсем другой, денег нужно больше. При этом нет механизма, как по ходу дела поменять исходные параметры капремонта.

Возраст российских домовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вывод 3. Денег не хватает. И не хватит

Как выяснила Счетная палата, реально средства есть лишь на половину работ (54,4%), запланированных в региональных программах капремонта. Их общая прогнозируемая стоимость — более 10 триллионов рублей. А реально за счет взносов граждан и тех денег, которые готовы выделить из своих бюджетов на поддержку этих программ регионы, набирается 5,5 триллиона.

Собственно, не наскребают уже на то, что в планах на 2019-2021 годы — работы обеспечены финансами на 82,2%. Придется либо, условно говоря, красить половину фасада, либо где-то ремонт просто встанет.

Регионы уже занялись урезанием минимального перечня работ, которые оплачивают своими кровными собственники жилья. Не собирается экономить только Москва.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Если регионы не могут утвердить взнос на уровне экономически обоснованного, у них должна быть обязанность по финансированию работ из регионального бюджета. Сейчас такой обязанности у них нет. Большей частью они идут другим путем — откладывают наиболее серьезные работы, которые по идее надо делать в первую очередь, на более поздний срок, - констатировала Разворотнева.

Степень износаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГО

Общий вывод аудиторов: «при принятии закона,.. который ввел в Жилищный кодекс обязанность собственников помещений в многоквартирных домах по уплате взноса на капитальный ремонт, по мнению Счетной палаты, не была проведена надлежащая оценка долгосрочных финансовых последствий». То есть сама по себе идея привести в порядок жилой фонд за счет денег граждан была, мягко говоря, фантастичной. Ну хоть кто-то наконец это официально признал.

КСТАТИ

Люди платят, а ведомства - нет

В целом граждане платят взнос на капремонт очень аккуратно. Если в 2016 году уровень его собираемости составил 85,7% , то в 2018 году – 95,2%.

Главные проблемы — с жильем, которое остается в собственности у государственных органов власти. Федеральных и региональных структур, муниципалитетов. Как собственники, они обязаны платить за капремонт на тех же основаниях, что и граждане. Но уровень собираемости по помещениям, которые находятся в федеральной собственности (ведомственное жилье), - только 43,9%.

Одна из проблем, которую отдельно отмечает Счетная палата, - капремонт домов-памятников. Сейчас насчитывается порядка 13 тысяч таких жилых домов — объектов культурного наследия - которые включены в программы капремонта на общих основаниях. При том, что в среднем стоимость их ремонта — с учетом необходимых зачастую работ по реставрации — в два раза больше обычного.

СПРАВКА «КП»

Закон о капремонте был принят в 2012 году и начал действовать в большинстве регионов с 2014 года. Общая его идея была такая. Жилье у нас теперь большей частью приватизированное. Вот пусть собственники квартир и отвечают финансово за состояние домов — платят каждый месяц взнос на капремонт, за счет этих денег жилой фонд и будет ремонтироваться.

Реализация этой идеи изначально вызывала сомнения. В домах, которые больше всего нуждаются в ремонте, у нас живут, как правило, не самые богатые люди — много за их счет не отремонтируешь. В законе этот вопрос обошли так: деньги собираются со всех собственников поровну — а потом направляются на то, что надо в первую очередь ремонтировать. Но многие граждане не могут понять, с чего это, живя в новостройке, они должны оплачивать ремонт соседней разваливающейся хрущевки.

Кроме того, появление нового взноса аккурат совпало с очередным кризисом и падением доходов, а также с ростом налогов на недвижимость. Тут и региональные власти запаниковали: что в таких условиях с людей соберешь?

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