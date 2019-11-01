Алена Косторная победила Алину Загитову в короткой программе Гран-При Франции

В пятницу, 1 ноября, во французском городе Гренобль прошел третий этап Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Именно на этом турнире взяли старт еще две ученицы Этери Тутберидзе - перешедшая из юниорского разряда Алена Косторная и уже опытная олимпийская чемпионка Алина Загитова. После побед на двух прошлых этапах Марии Щербаковой и Александры Трусовой все ждали, чем ответят Косторная, у которой нет четверных прыжков в арсенале, и Загитова, программа которой выглядит чуть скромнее на общем фоне своих напарниц по "Хрустальному".

На своей первой тренировке во Франции Косторная внезапно заполучила проблемы. У Алены не получилось чисто сделать тройной аксель - это один из сложнейших прыжков в фигурном катании. И Косторная заявила аж три таких прыжка на два проката французского Гран-При. Однако же, после общения с тренерами уже в день старта соревнований у Косторной все получилось. Загитова же - совершенно спокойно и на опыте выглядела прекрасно на всех тренировках перед стартом французского этапа Гран-При.

Косторная заполучила после жеребьевки четвертый стартовый номер. Но даже место в слабейшей разминке никак не повлияло на юную ученицу Тутберидзе. Ей удалось сделать хорошо тройной аксель, ее главный козырь. И в итоге комментировавшие для "Первого канала" Алексей Ягудин и Илья Авербух пришли в восторг.

- Я не понимаю, как они это делают?! Тройной аксель на плюсы. Круто, реально круто. Это просто артистка на льду. Хочется сказать, что это был законченный образ, - сказал Ягудин.

Авербух тоже не скрывал эмоций:

- У меня голос дрожит, потому что Алена проникновенно каталась. На прошлом турнире она в короткую программу не ставила тройной аксель. Алена была блестящей сегодня.

Второй из трех россиянок на Гран-При Франции была Мария Сотскова. Она стартовала седьмой, но у нее не вышло хорошо выполнить свою программу, получив от судей только 50,48 балла.

teamzagitova Успехов тебе, королева!

Алина Загитова же закрывала короткую программу. А на трибунах в Гренобле уже были готовы встретить свою любимицу десятки фанатов олимпийской чемпионки. Специально для проката Алины были заготовлены красные плакаты с белой надписью "Алина" на английском языке. Поболеть за Алину приехали фанаты не только из Японии, но даже из Мексики!

Алина получила от судей за свой прокат 74,24 балла. Ей поставили минус 1 балл. Тренеры фигуристки немало удивились этому. Загитова идет второй вслед за Аленой Косторной. Произвольная программа у фигуристок состоится в Гренобле уже завтра, 2 ноября.