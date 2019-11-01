2019-11-01T21:44:47+03:00
Спорт

Алена Косторная победила Алину Загитову в короткой программе Гран-При Франции

Юная ученица Этери Тутберидзе опередила свою подругу по команде, сделав себе запас перед произвольным выступлением
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 1 ноября, во французском городе Гренобль прошел третий этап Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Именно на этом турнире взяли старт еще две ученицы Этери Тутберидзе - перешедшая из юниорского разряда Алена Косторная и уже опытная олимпийская чемпионка Алина Загитова. После побед на двух прошлых этапах Марии Щербаковой и Александры Трусовой все ждали, чем ответят Косторная, у которой нет четверных прыжков в арсенале, и Загитова, программа которой выглядит чуть скромнее на общем фоне своих напарниц по "Хрустальному".

На своей первой тренировке во Франции Косторная внезапно заполучила проблемы. У Алены не получилось чисто сделать тройной аксель - это один из сложнейших прыжков в фигурном катании. И Косторная заявила аж три таких прыжка на два проката французского Гран-При. Однако же, после общения с тренерами уже в день старта соревнований у Косторной все получилось. Загитова же - совершенно спокойно и на опыте выглядела прекрасно на всех тренировках перед стартом французского этапа Гран-При.

Косторная заполучила после жеребьевки четвертый стартовый номер. Но даже место в слабейшей разминке никак не повлияло на юную ученицу Тутберидзе. Ей удалось сделать хорошо тройной аксель, ее главный козырь. И в итоге комментировавшие для "Первого канала" Алексей Ягудин и Илья Авербух пришли в восторг.

- Я не понимаю, как они это делают?! Тройной аксель на плюсы. Круто, реально круто. Это просто артистка на льду. Хочется сказать, что это был законченный образ, - сказал Ягудин.

Авербух тоже не скрывал эмоций:

- У меня голос дрожит, потому что Алена проникновенно каталась. На прошлом турнире она в короткую программу не ставила тройной аксель. Алена была блестящей сегодня.

Второй из трех россиянок на Гран-При Франции была Мария Сотскова. Она стартовала седьмой, но у нее не вышло хорошо выполнить свою программу, получив от судей только 50,48 балла.

teamzagitovateamzagitova
Успехов тебе, королева!
1524 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Алина Загитова же закрывала короткую программу. А на трибунах в Гренобле уже были готовы встретить свою любимицу десятки фанатов олимпийской чемпионки. Специально для проката Алины были заготовлены красные плакаты с белой надписью "Алина" на английском языке. Поболеть за Алину приехали фанаты не только из Японии, но даже из Мексики!

Алина получила от судей за свой прокат 74,24 балла. Ей поставили минус 1 балл. Тренеры фигуристки немало удивились этому. Загитова идет второй вслед за Аленой Косторной. Произвольная программа у фигуристок состоится в Гренобле уже завтра, 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях
В Турции задержали двух россиянок по подозрению в принадлежности к ИГ*
Глава комитета Рады ушел в отставку после секс-скандала
Путин призвал не допустить дефицита квалифицированных кадров в России
В театре Сатиры опровергли информацию об экстренной операции Ширвиндта
В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»
В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»
Убивший женщину на детской площадке свел счеты с жизнью в СИЗО
Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсий
Советником губернатора Тюменской области может стать каждый
Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии
Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения
Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа