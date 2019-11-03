2019-11-03T17:30:20+03:00
Звезды

Невероятно стройная: Мария Миронова через месяц после родов похвасталась тонкой талией

46-летняя актриса с новорожденным сыном отдыхает в Греции
Ирина СУХАНОВА
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Мария Миронова стала мамой месяц назад. Фото: Инстаграм.Мария Миронова стала мамой месяц назад. Фото: Инстаграм.
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Месяц назад Мария Миронова родила сына: 46-летняя актриса назвала малыша Федором. Новоиспеченная мама вместе с ребенком остаются в Греции, где проходили роды звезды. Спустя всего четыре недели после появления сынишки на свет Мария уже может похвастаться невероятно тонкой талией. То ли она сидит на диете, то ли у нее настолько прекрасная генетика, что набранные за беременность килограммы ушли сами собой.

В Инстаграме в Сториз Миронова опубликовала пару кадров, снятых в Афинах. На фото актриса любуется на развалины древнего Парфенона. Погода в Греции стоит по-прежнему по-летнему теплая, и на Марии — лишь легкое летнее платье, отлично подчеркивающее ее фигуру. Стройная талия, плоский пресс — от ее беременного животика не осталось и следа.

Актриса с мужем отдыхают в Афинах. Фото: Инстаграм.

Актриса с мужем отдыхают в Афинах. Фото: Инстаграм.

И все же Мария считает, что до совершенства ей еще ой как далеко. В одном из предыдущих постов, отвечая на вопросы подписчиков, Миронова призналась, что намерена сбросить еще несколько килограммов.

- Еще 8 килограммов до формы, - написала дочь знаменитого актера Андрея Миронова.

Судя по всему, засиживаться дома Мария не намерена. Актриса родила сына 30 сентября, и с тех пор уже успела совершить несколько путешествий. Всего через несколько дней после родов она вместе с мужем отправилась в поездку на озеро Вулиагмени. А затем сплавала на яхте на Саронические острова. Теперь Миронова и ее муж наслаждаются архелогическими достопримечательностями в Афинах.

Своего супруга актриса тщательно скрывает от публики. Но журналистам удалось выяснить, что Мария вышла замуж за актера Андрея Сороку. Супругу звезды 27 лет, он на 19 лет младше актрисы. Рядом с молодым избранником Миронова расцвела: актриса светится от счастья, а рождение второго сына сделало ее еще женственнее.

- Мой официальный брак состоялся в Греции, после двух лет совместной жизни... Мой муж является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями... Его имя – Андрей, - рассказала Миронова в Инстаграме.

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Любимый сын рядом
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Старшего сына актриса родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым, назвав его Андреем в честь своего отца. Молодой человек (Миронову-младшему сейчас 27 лет) пошел по стопам матери и дедушки с бабушкой, выбрав актерскую карьеру. Андрей Миронов человек снялся в нескольких фильмах, а также участвует в театральных постановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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