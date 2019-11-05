Пранкеры попросили включить Украину в состав США

5 ноября в штате Миссисипи выборы губернатора. Казалось бы, что нам до них? А дело в том, что у пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) давно лежала в архиве запись одиозного разговора с действующим губернатором Миссисипи Филом Брайантом, с которым они общались под видом тогдашнего посла Украины в США Валерия Чалого. Звонили ему телефонные шутники в рамках организации «турне» Петра Порошенко по американским штатам с местными увеселениями. А обнародовать запись решили сейчас, к выборам. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты из переданной пранкерами беседы:

ПОГОЛОДАТЬ ИЗ СОЛИДАРНОСТИ

Губернатор:

- Президент Порошинский…Порошенско собирается в Соединенные Штаты? Мы с огромным удовольствием приняли бы его.

«Посол»:

- Также в конце октября-ноября на Украине и по всему миру будут отмечать годовщину Голодомора-геноцида украинского народа. Вы же знаете, что Голодомор - проделки России и лично Путина?

Губернатор:

- Хм.... Да… Нам необходимо продемонстрировать ему, что США всецело поддерживают Украину.

«Посол»:

- Петро Порошенко в дни памяти Голодомора ничего не будет есть в знак солидарности с жертвами, и мы вам тоже предлагаем не есть неделю. Это ерунда, так как наш герой - режиссер Олег Сенцов - голодает в застенках России уже почти полгода!

Губернатор:

- Ужас. Наш Госдепартамент попытался оказать содействие?

«Посол»:

- Да, они помогают, но пока это не действует, но мы в любом случае попытаемся решить этот вопрос. Не хотели бы вы объявить голодовку для того, чтобы поддержать нас? Например, на два дня.

Филип (Фил) Брайант — американский политик, губернатор штата МиссисипиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор:

- Конечно. Это мне никак не навредит, пропущу пару приемов пищи. Я когда-то немного голодал для поддержания формы, когда был молодым. Когда мы в течение пару дней работали в поле, мы могли обходиться и без еды. Тем самым мы бы могли признать Голодомор.

«Посол»:

- Знаете, из-за действий России у нас сейчас что-то похожее на Голодомор. Мы испытываем проблемы с продовольствием и разными товарами в целом. Например, самый толстый депутат Верховной Рады Антон Геращенко сбросил 20 кг за последний месяц. Ситуация довольно сложная.

Губернатор:

- И это то, о чем американскому народу надо узнать побольше.

АЛЛИГАТОРЫ ДЛЯ КУПЛЕННЫХ МОСКВОЙ ЖУРНАЛИСТОВ

«Посол»:

- Я знаю, что у вас выращивают аллигаторов. Порошенко тоже хотел бы их приобрести.

Губернатор:

- Ха-ха, напишите мне его размер обуви, и не сомневайтесь, когда он приедет, его будет ждать пара ботинок из аллигатора.

«Посол»:

- Я думаю, самый большой размер.

Губернатор:

- Ха-ха, я могу свозить его на охоту на аллигаторов. Но я не уверен, захотят ли украинцы, чтобы я сажал их президента в лодку, вокруг которой плавают аллигаторы.

«Посол»:

- Я думаю, что вы можете что-нибудь подарить, он будет очень доволен. А также у него в резиденции есть ров, куда он бросает журналистов, купленных Москвой, которые пишут про президента гадости.

Пранкеры общались под видом тогдашнего посла Украины в США Валерия Чалого

Губернатор:

- Ха-ха, можно запустить аллигаторов в этот ров!

«Посол»:

- Нам надо купить этих аллигаторов.

Губернатор:

- Мы решим этот вопрос, я все организую.

ОПЛАТА САЛОМ ИЛИ ГАСТАРБАЙТЕРАМИ

«Посол»:

- Петро сыграет у вас в казино, когда будет находиться с визитом. Он обожает играть… Возможно, вы поможете ему выиграть немного денег для бюджета нашей страны.

Губернатор:

- Ха-ха. Не уверен, что я смогу помочь с выигрышем, но мы точно не проиграем.

«Посол»:

- Да, забыл сказать, что у нас очень мало денег. Не могли бы вы все это поставить нам в кредит на 50 лет или бартер?

Губернатор:

- Мы бы с удовольствием проработали бы пути, как мы можем оказать помощь Украине, особенно в отношении сельскохозяйственных товаров. Я свяжусь с компаниями, которые базируются у нас в штате, например, компания Mars, компания Uncle Ben Rice Products.

«Посол»:

- Мы расплатимся салом или отправим вам дешевую рабочую силу, если захотите.

Губернатор:

- Нам, возможно, это понадобится. У нас в Миссисипи много рабочих мест.

ПОДПИСИ ЗА ВХОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ В СОСТАВ США

«Посол»:

- Несмотря на расстояния, Миссисипи и Украина довольно близки. Уровень ВВП Украины и Миссисипи за 2017 год - 111 миллионов долларов. Мы вас догнали! У Порошенко есть мечта сделать Украину частью США. Как думаете, у нас есть шанс, что Украину сделают штатом США?

Губернатор:

- Я думаю, что здесь могут возникнуть некоторые трудности. Это за пределами компетенций любого губернатора. По этому вопросу вы сможете пообщаться с Госдепартаментом. Но я думаю, что этого не произойдет.

«Посол»:

- Это всего лишь мечта. Помогите нам и с этим, пожалуйста. Порошенко будет символически собирать подписи губернаторов и сенаторов за включение Украины в состав США. Вы подпишите?

Губернатор:

- Не думаю, что я смогу подписать. Это было бы нереалистично, и я бы не хотел давать кому-либо пустые надежды, что это может случиться.

«Посол»:

- Но это лишь символический шаг.

Губернатор:

- Мы изучим этот момент, и я попрошу моего советника по юридическим вопросам изучить этот момент. Но это не входит в круг компетенций и полномочий губернатора.

«Посол»:

- Хорошо. Я знаю, что ваш штат самый бедный и я желаю вам не опуститься до уровня Украины.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- В штате Миссисипи выборы 5 ноября, и сменится старый руководитель. Вот, напоследок, мы и решили таким своеобразным образом попрощаться с мистером Брайантом. Жаль, что Порошенко так и не пощеголяет в новеньких сапогах из миссисипского аллигатора, - поделился с «КП» Владимир Кузнецов.