Пранкеры попросили включить Украину в состав США
5 ноября в штате Миссисипи выборы губернатора. Казалось бы, что нам до них? А дело в том, что у пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова) давно лежала в архиве запись одиозного разговора с действующим губернатором Миссисипи Филом Брайантом, с которым они общались под видом тогдашнего посла Украины в США Валерия Чалого. Звонили ему телефонные шутники в рамках организации «турне» Петра Порошенко по американским штатам с местными увеселениями. А обнародовать запись решили сейчас, к выборам. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты из переданной пранкерами беседы:
ПОГОЛОДАТЬ ИЗ СОЛИДАРНОСТИ
Губернатор:
- Президент Порошинский…Порошенско собирается в Соединенные Штаты? Мы с огромным удовольствием приняли бы его.
«Посол»:
- Также в конце октября-ноября на Украине и по всему миру будут отмечать годовщину Голодомора-геноцида украинского народа. Вы же знаете, что Голодомор - проделки России и лично Путина?
Губернатор:
- Хм.... Да… Нам необходимо продемонстрировать ему, что США всецело поддерживают Украину.
«Посол»:
- Петро Порошенко в дни памяти Голодомора ничего не будет есть в знак солидарности с жертвами, и мы вам тоже предлагаем не есть неделю. Это ерунда, так как наш герой - режиссер Олег Сенцов - голодает в застенках России уже почти полгода!
Губернатор:
- Ужас. Наш Госдепартамент попытался оказать содействие?
«Посол»:
- Да, они помогают, но пока это не действует, но мы в любом случае попытаемся решить этот вопрос. Не хотели бы вы объявить голодовку для того, чтобы поддержать нас? Например, на два дня.
Филип (Фил) Брайант — американский политик, губернатор штата МиссисипиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Губернатор:
- Конечно. Это мне никак не навредит, пропущу пару приемов пищи. Я когда-то немного голодал для поддержания формы, когда был молодым. Когда мы в течение пару дней работали в поле, мы могли обходиться и без еды. Тем самым мы бы могли признать Голодомор.
«Посол»:
- Знаете, из-за действий России у нас сейчас что-то похожее на Голодомор. Мы испытываем проблемы с продовольствием и разными товарами в целом. Например, самый толстый депутат Верховной Рады Антон Геращенко сбросил 20 кг за последний месяц. Ситуация довольно сложная.
Губернатор:
- И это то, о чем американскому народу надо узнать побольше.
АЛЛИГАТОРЫ ДЛЯ КУПЛЕННЫХ МОСКВОЙ ЖУРНАЛИСТОВ
«Посол»:
- Я знаю, что у вас выращивают аллигаторов. Порошенко тоже хотел бы их приобрести.
Губернатор:
- Ха-ха, напишите мне его размер обуви, и не сомневайтесь, когда он приедет, его будет ждать пара ботинок из аллигатора.
«Посол»:
- Я думаю, самый большой размер.
Губернатор:
- Ха-ха, я могу свозить его на охоту на аллигаторов. Но я не уверен, захотят ли украинцы, чтобы я сажал их президента в лодку, вокруг которой плавают аллигаторы.
«Посол»:
- Я думаю, что вы можете что-нибудь подарить, он будет очень доволен. А также у него в резиденции есть ров, куда он бросает журналистов, купленных Москвой, которые пишут про президента гадости.
Пранкеры общались под видом тогдашнего посла Украины в США Валерия Чалого
Губернатор:
- Ха-ха, можно запустить аллигаторов в этот ров!
«Посол»:
- Нам надо купить этих аллигаторов.
Губернатор:
- Мы решим этот вопрос, я все организую.
ОПЛАТА САЛОМ ИЛИ ГАСТАРБАЙТЕРАМИ
«Посол»:
- Петро сыграет у вас в казино, когда будет находиться с визитом. Он обожает играть… Возможно, вы поможете ему выиграть немного денег для бюджета нашей страны.
Губернатор:
- Ха-ха. Не уверен, что я смогу помочь с выигрышем, но мы точно не проиграем.
«Посол»:
- Да, забыл сказать, что у нас очень мало денег. Не могли бы вы все это поставить нам в кредит на 50 лет или бартер?
Губернатор:
- Мы бы с удовольствием проработали бы пути, как мы можем оказать помощь Украине, особенно в отношении сельскохозяйственных товаров. Я свяжусь с компаниями, которые базируются у нас в штате, например, компания Mars, компания Uncle Ben Rice Products.
«Посол»:
- Мы расплатимся салом или отправим вам дешевую рабочую силу, если захотите.
Губернатор:
- Нам, возможно, это понадобится. У нас в Миссисипи много рабочих мест.
ПОДПИСИ ЗА ВХОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ В СОСТАВ США
«Посол»:
- Несмотря на расстояния, Миссисипи и Украина довольно близки. Уровень ВВП Украины и Миссисипи за 2017 год - 111 миллионов долларов. Мы вас догнали! У Порошенко есть мечта сделать Украину частью США. Как думаете, у нас есть шанс, что Украину сделают штатом США?
Губернатор:
- Я думаю, что здесь могут возникнуть некоторые трудности. Это за пределами компетенций любого губернатора. По этому вопросу вы сможете пообщаться с Госдепартаментом. Но я думаю, что этого не произойдет.
«Посол»:
- Это всего лишь мечта. Помогите нам и с этим, пожалуйста. Порошенко будет символически собирать подписи губернаторов и сенаторов за включение Украины в состав США. Вы подпишите?
Губернатор:
- Не думаю, что я смогу подписать. Это было бы нереалистично, и я бы не хотел давать кому-либо пустые надежды, что это может случиться.
«Посол»:
- Но это лишь символический шаг.
Губернатор:
- Мы изучим этот момент, и я попрошу моего советника по юридическим вопросам изучить этот момент. Но это не входит в круг компетенций и полномочий губернатора.
«Посол»:
- Хорошо. Я знаю, что ваш штат самый бедный и я желаю вам не опуститься до уровня Украины.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
- В штате Миссисипи выборы 5 ноября, и сменится старый руководитель. Вот, напоследок, мы и решили таким своеобразным образом попрощаться с мистером Брайантом. Жаль, что Порошенко так и не пощеголяет в новеньких сапогах из миссисипского аллигатора, - поделился с «КП» Владимир Кузнецов.
ИСТОЧНИК KP.RU