“Они великие мотиваторы”: Собаки учат особенных детей делать первые шаги и общаться

Дора и команда

Пушистый белый шарик Арни. Голден-ретривер Дора с необыкновенно умными и добрыми глазами. Корги Милли со своим щенком-”коржиком” Роем. Ответственная эрдель Тина. А еще - целый хор хаски, бордер-колли Фокси, шелти Бум и все-все-все… Они - настоящие доктора. А может, просто волшебники. Делают первый шаг вместе с ребенком, который и не мечтал научится ходить. Шебутным вихрем затягивают в игру того, кто, казалось, навсегда замкнулся в себе. Помогают разговорить самых стеснительных. Терпеливо дают себя “оседлать”, перешагнуть, обнять. Потому что маленькому человеку от этого станет лучше.

Эти псы - штатные “сотрудники” омского центра зоотерапии "Дверь в лето". Здесь специалисты по реабилитации, волонтеры и их верные псы помогают детям с самыми разными особенностями.

Собаки становятся для детей настоящими друзьями - и помогают завести новые знакомства Фото: "Дверь в лето"

- Все началось с компании по проведению детских праздников “В гостях у Доры”. Дора - это наша собака, голден-ретривер, - рассказывает руководитель центра "Дверь в лето" Юлия Стрельская. - На праздниках мы отметили, какое сильное воздействие собаки оказывают на детей. Те, кто был поначалу робким, раскрепощаются. Детям становится комфортно, они успокаиваются. Когда-то я уже работала волонтером в другом центре канистерапии - и мы решили попробовать. Начинали с одного дня в неделю, но детей приходило все больше, в команде появились отличные специалисты. Постепенно мы разработали авторскую методику, стали членами национальной ассоциации энималтерапевтов. И теперь центр занимает все наше время.

Из собак получились отличные доктора Фото: "Дверь в лето"

“Ребята, которые всю жизнь плакали на реабилитациях - у нас не проронили ни слезинки”

Сами по себе собаки, конечно же, никого не лечат (разве что душу). Занятия в центре проводят специалисты - психолог, дефектолог, инструктор по лечебной адаптивной физкультуре. А псы изо всех сил помогают - подбадривают, поддерживают, подают пример.

- Собаки - это великие мотиваторы. Есть ребята, которые всю жизнь плакали на реабилитациях - а у нас не проронили ни слезинки. Дети не идут к нам на скучные упражнения - они бегут к собакам. А там оказывается, что собаку нужно перелезть, накормить, построить для нее дом, перейти с ней сказочное болото, полное препятствий... На занятиях активно работает как ум, так и тело - но для ребенка все это остается просто веселым приключением с собакой, - рассказывает Юлия.

Канистерапию в Омске применяют в работе с ребятами с самыми разными особенностями здоровья. Детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата собаки помогают освоить упражнения, вместе делают - такие непростые! - первые шаги, подбадривают на лестницах и тренажерах.

Собаки всегда готовы поддержать детей в первых шагах... Фото: "Дверь в лето"

Дети с ментальными нарушениями начинают гораздо увереннее говорить, перестают замыкаться в себе.

- Многим ребятам, особенно с аутизмом, проще контактировать с собаками, нежели со взрослыми. А через животных у ребенка рождается и доверие к людям, - говорит Юлия. - Так, один мальчик раньше не видел никого вокруг себя, ни с кем не общался. А недавно у нас случилась радость: все занятие он сам затевал игры, тянулся к собакам, шел на контакт.

... развеселить... Фото: "Дверь в лето"

А уж если кто-то боится собак - тут Дора и ее команда точно берут дело в свои лапы. По словам Юлии, эта проблема часто встречается у детей с ментальными особенностями.

- У нас была одна девочка - очень сообразительная, умная. Но она постоянно опаздывала в школу из-за панического страха перед собаками. Мы разработали программу - и она научилась дрессировать собак, общаться с ними. Ее жизнь теперь изменилась, - говорит Юлия Стрельская.

...обнять... Фото: "Дверь в лето"

Пес бы в доктора пошел… Пусть его научат!

Сейчас в лохматой команде терапевтов более 25 аттестованных собак. От мопса до хаски, от голден-ретриверов до шпица. Добрыми словами в Центре вспоминают добермана Марса. Большая умная собака научила ходить не одного ребенка, но жизнь верного пса унесла тяжелая болезнь.

В Центре уверены - важна не порода, а конкретная собака. И ее хозяин. Ведь они работают вместе - пес и “его” человек. Специалист по реабилитации выстраивает занятие и дает волонтерам задания для собак. Пес при этом должен отлично чувствовать хозяина, слушаться его.

...подпеть... Фото: "Дверь в лето"

- У собаки не должно быть агрессии ни к людям, ни к другим животным. Она должна быть хорошо обучена и управляема. Иногда к нам приходят с ласковыми собаками, но мы вынуждены просить подучиться еще. Добродушная “бомбочка”, сметающая все на своем пути, никак не поможет в нашем деле, - улыбается Юлия.

... и быть при этом неотразимыми красавцами Фото: "Дверь в лето"

Десятки километров - ради детей, которым нужна помощь

Центр зоотерапии "Дверь в лето" работает в Омске уже три года. С самого начала волонтеры и их собаки не только ждут подопечных у себя, но и выезжают к тем детям, которые не могут попасть на реабилитацию в большой город. Год назад в этом начинании им помог президентский грант.

- Нам стали часто поступать просьбы от комплексных центров из районов Омской области - приехать к ним, показать выступление с собаками. Мы поехали. И увидели, что в районах у детей с инвалидностью очень мало возможностей для реабилитации. Поначалу сомневались - потянем или нет, но потом решили: раз нас зовут, то нужно делать, - говорит Юлия.

У пушистых докторов теперь есть свой "канисомобиль" Фото: "Дверь в лето"

На средства президентского гранта купили “Газель”, оборудование, заложили зарплату специалистов по реабилитации - и поехали по селам.

- За этот год мы столкнулись со множеством проблем. В районах есть трудности с диагностикой заболеваний, особенно ранней - люди обращаются за помощью очень поздно. А когда обращаются - возможности ограничены. Не в каждом комплексном центре есть, например, дефектолог. В селах мы столкнулись даже с тем, что не все родители хотят реабилитировать детей, потому что боятся, что с них снимут инвалидность и уберут выплаты. Поэтому когда мы приезжаем, многие приходят просто “посмотреть на собачек”. Но постепенно родители видят результат, дети действительно очень сильно меняются. Прошел только год, но мы видим, что наши труды не зря.

Благодаря президентскому гранту волонтеры и их верные псы начали выезжать в районы области Фото: "Дверь в лето"

“Счастье - это важно”

Иногда у Арни, Тины, Смайла, Фокси, Доры и всей прочей компании бывают дни без ответственных заданий и “врачебной практики”. В эти дни можно всласть подурачится, повыпрашивать еду, поразмышлять о вечном. А можно - проведать любимых друзей.

Волонтеры Центра навещают детские дома, дома престарелых, интернаты для инвалидов, хосписы… Такие поездки начались почти сразу: однажды бабушки из геронтологического центра увидели на улице веселую компанию с шебутными псами, позвали к себе. Волонтеры не смогли отказать: “Счастье - это важно”, - говорят они.

- Когда мы приезжаем - многие начинают просто плакать, - говорит Юлия. - Кто-то скучает по своим питомцам, кто-то мечтает завести животных, но не может… А собаки тянутся к людям и это очень трогательно. Бабушки приносят нам булочки, салфеточки, помнят всех собак по именам… Для нас такие выезды - своеобразный отдых. Коррекционную работы мы не проводим, а показываем небольшое представление с собаками и просто общаемся в свободной форме. И это - вдохновение. Видеть эти глаза, видеть людей с собаками, и понимать - как для них это важно.

На занятиях все собаки находятся под присмотром волонтеров Фото: "Дверь в лето"

ДОСЛОВНО

Истории про Дору, Арни, Тину и всех-всех-всех. И про добро

В группе центра ВКонтакте Юлия Стрельская рассказывает о буднях собак-терапевтов, о детях, их маленьких и больших победах, о встреча и улыбках. Мы публикуем несколько выдержек из этих нежных, трогательных историй.

***

На полянке собралось около десятка пациентов паллиативного отделения. Многие в каталках. Волонтеры укутали всех в одеяла. Я стала рассказывать про собак. Старалась посмешнее. Дора - обжора. А кто нет? - засмеялись зрители. Тина - собака из " Электроника". "Хороший фильм!" - обрадовались. Скай, как все хаски, сам любит дрессировать людей. Вы только посмотрите в его глаза! А Арни - цирковой пёс. Жаль, что такой трусишка. А бордер Фокси вообще может не спать, если вокруг так интересно.

Я перекрикивала ветер. Девчонки-волонтеры Евгения и Елизавета действительно устроили цирк - с трюками и танцами. Наш друг - школьница Лиза, с недавних пор бросающая все свои личные дела ради дел добрых, улыбалась своей ангельской улыбкой и лично мне от нее было правда теплее, хотя это и дикий штамп.

Все бы хорошо, но одна из зрительниц начала плакать. Мы старались быть еще смешнее, но она плакала все горче. И тогда Женька села с ней рядом. Аккуратно положила руку слепой женщины на голову Тины и начала рассказывать обо всем, что видела. Потом посадила ей на колени пушистого Арни, который посмотрел на меня вопросительно и, увидев моё одобрение, спрятал свою морду от ветра у женщины в руке, и затих. Женщина перестала плакать, прижала к нему щеку и стала слушать Женьку. Ветер уносил Женькины слова, но они наверняка были очень хорошими. Про жизнь, собак и осень. Или про ветер. Который осушает слезы и развеивает дурные мысли. Хотя бы на эти полчаса.

Ну как устоять перед таким врачом? Фото: "Дверь в лето"

***

Собаки для зооцентра - мерило всех вещей и ответы на все вопросы. Почему у вас мусорное ведро на подоконнике? - Потому что Тина. Почему у вас линолеум в дырах? - Потому что Лакки. Почему у вас дверь в зоопарк всегда должна быть закрыта? - Потому что Лика. Почему вы убираете со стола все печеньки на антресоли? - Потому что Саури. Почему нельзя детям заходить в зал с едой? - Потому что Дора. Почему желтый мячик такой мокрющий? - Потому что Горди. Почему мы вообще этим занимаемся? - Потому что собаки. Любимые наши хулиганы.

***

Мальчику Д. 7 лет, но весит он как трехлетний малыш. Тоненькие ручки и ножки без намека на мышцы и огромные серые глаза. Д. сложно всё - ходить, держать вещи, перешагивать препятствия и даже просто стоять. Комплексный центр он терпеть не может и начинает плакать, как только занятие начинается. "Не, не, не", - жалобно отвечает он на все наши попытки его увлечь. Ручкой он показывает на маму и, кажется, нет ничего на свете, что могло бы его заинтересовать. И так занятие за занятием.

- Ой, Д., привет! Знаешь, а сегодня занятия не будет, - вдруг неожиданно для самой себя говорю я мальчику прямо с порога, когда он еще не успел заплакать. - Я тут учу Арни в тоннеле бегать, а он боится. Можешь мне помочь.

- Не, - ожидаемо отвечает Д. и серые глаза наполняются слезами. Я потихоньку встаю между Д. и его мамой, и перед нами оказывается вход в желтый тоннель. Пробежать по нему с собакой - награда для каждого ребенка, но наш Д. не каждый: тоннель это лишние нагрузки и противное занятие. Он даже отошел от входа, чтобы его туда нечаянно не впихнули. Но я не смотрю на Д., всё моё внимание - на трусишке шпице Арни, который как будто очень-очень боится тоннеля . На самом деле мой пушистый друг не так давно занял первое место на соревнованиях по аджилити в своей категории, но тут пёсик прям звезда сцены - робкий, нерешительный и трепетный как шарик одуванчика.

- Арни, тоннель! - говорю я неправильную команду. Арнюшка стоит. Д. перестает искать маму и наблюдает за моими попытками. Я тихонько беру его руку в свою и делаю ею жест вглубь тоннеля, командуя "Вниз!" Арни, услышав правильную команду, идёт в тоннель. Я мешаю ему. незаметно ставя преградой ногу. Пёсик вопросительно смотрит на меня, не понимая, что я творю и что ему в этой ситуации делать. И тут Д. забирает свою ручку-веточку у меня, и показывает Арни на тоннель. Я убираю ногу - и Арни бодро бежит ко входу.

- Д, спасибо! Давай за Арни вперед! - бурно радуюсь я. Д. наклоняет голову и идёт. Я, почти не веря, смотрю на Вику, у Вики совершенно счастливые глаза. И с этого момента Д. на занятиях у нас не плачет. Потому что некогда - шпицу еще так многому нужно научиться!