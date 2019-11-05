“Динамо” и Кубок страны – близнецы-братья

ИСТОРИЯ ХРУСТАЛЬНОЙ ЧАШИ

Первый Кубок СССР по хоккею с мячом был разыгран больше 82 лет назад. 6 марта 1937 года московское “Динамо” переиграло ГОЛИФК (Ленинград) и стало первым обладателем хрустальной чаши, к крышке которой приапяна фигурка хоккеиста. Через четыре года пришлось делать небольшой перерыв – шла Великая отечественная война. Шестой по счету розыгрыш провели, не дожидаясь дня Победы – 25 февраля 1945 года (!) ЦДКА переиграл “Авиаучилище” (Москва) 2:1 и во второй раз стал обладателем Кубка СССР.

Еще один перерыв (пока, к счастью, последний) начался в 1954 году. Причины до конца не понятны. Возможно, о Кубке решили забыть из-за того, что его восемь лет подряд завоевывало московское “Динамо”. Но это – не больше чем домыслы.

Сама хрустальная чаша сохранилась. Ее нашли в каких-то кабинетах и вновь начали разыгрывать в 1983 году – 29 лет спустя! В турнире четырех, который прошел в московском спорткомплексе “Олимпийский” победил “Старт”. С тех пор Кубок страны разыгрывается ежегодно.

Финалы принимали 11 городов. Вплоть до 1984 года (17 раз) они проходили в Москве. Затем лучшие кубковые команды приезжали в Мурманск, Сыктывкар, Новосибирск, Хабаровск, Кемерово, Казань, Красногорск, Киров, Архангельск и Иркутск.

“Динамо” выигрывало почетный приз 20 раз, на втором месте – “СКА-Нефтяник” (7), на третьем – “Зоркий” и “Водник” – по 6.

Семья Тарасовых в финале болела за нападающего "Динамо Владислава (второй слева) и старшего тренера Сергея (с внуком на руках).

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА ДЛЯ ФАВОРИТОВ

Полуфиналы Кубка России-2019 игрались в пятницу, 1 ноября. «Водник» и «Енисей» - примерно равные команды. В завершившимся в марте чемпионате страны красноярцы финишировали пятыми, северяне – шестыми. Главная потеря «Енисея» в межсезонье – вратарь сборной России Роман Черных. Он же стал основным джокером «Водника», поскольку перебрался на берега Северной Двины. И все же «Енисей» в этой встрече представлялся фаворитом.

Перед первым полуфиналом к СК «Крылатское» прибыл автобус болельщиков из Архангельска. Отмахав больше 1200 километров, северяне вышли на свежий воздух, почистили перышки и отправились на хоккей. С барабанами и трубами! Они, в основном, и создавали великолепную атмосферу на дневном матче.

Против недавних одноклубников Черных сыграл вдохновенно. При этом голкипер утверждал, что какого-то особого сверхнастроя не было. Архангелогородцев не смутил и тот факт, что «Енисей» к середине первого тайма вел 2:0. Но сразу после перерыва «Водник» счет сравнял, а к 80-й минуте забил еще дважды (оба раза с пенальти это делал Артем Шеховцов). В итоге – победа «Водника» 4:3 и первая мини-сенсация.

Этот «Финал четырех» был приурочен к 80-летнему юбилею почетного президента ФХМР Альберта Поморцева. Он и ввел мяч в игру символическим ударом перед началом второго полуфинала «Динамо» — «СКА-Нефтяник». Здесь немного выше котировались шансы гостей. Хабаровчане – действующие чемпионы страны (в финальной серии в марте они переиграли именно «Динамо» 3:0), в середине октября играли в финале Кубка мира…

Почетный президент ФХМР Альберт Поморцев (слева) поздравляет с победой Павла Булатова.

Однако динамовцы горели желанием взять первый трофей за почти семь (!) лет. В пользу москвичей была и семичасовая разница во времени. Когда матч заканчивался, в Хабаровске было уже четыре часа утра. Дальневосточники, естественно, сдаваться не собирались. Они открыли счет, и долгое время, к радости болельщиков, игра шла на встречных курсах. Точку в этом матче поставил опытнейший капитан «Динамо» Сергей Шабуров – 3:1.

МЕДАЛИ? ДЕТЯМ!

В день финала в Москве было слякотно и противно. Болельщики старались быстрее нырнуть в теплое фойе СК «Крылатское». Об этом финале в последние дни говорили многие. Объявления слышали и футбольные фанаты на матче «Динамо» - «Ахмат», и хоккейные (шайбовые) на встрече «Динамо» - «Салават Юлаев».

Динамовские ветераны за чашкой кофе обсуждали безтрофейные периоды. Последний раз капитан команды поднимал трофей аж в декабре 2013 года. Это был Суперкубок России.

Словно услышав эти разговоры, хозяева рванули с места в карьер. Никита Иванов уже на 25-й секунде выкатился один на один с Романом Черных, бросил так, что партнеры вскинули руки вверх, однако мяч угодил в стойку. «Динамо» до перерыва атаковало больше и гораздо опаснее. Хозяева льда дважды выходили вперед, но упорный «Водник» сравнивал счет. Так и ушли на перерыв при счете 2:2. «Иначе быть не могло, - сказал спортивный директор «Динамо» Владимир Янко. – Слишком тяжелые матчи команды провели на полуфинальной стадии. Все понимали, что будет сложно».

Сил на второй тайм у команд хватило. Носился, словно Фигаро, от своих ворот до чужих архангелогородец Максим Анциферов. «Динамо» старалось брать коллективными действиями и мастерством лидеров. Янис Бефус решил эпизод в одиночку (3:2), а закрепил успех Виктор Чернышев после шикарного прохода Дмитрия Барбакова – 4:2.

Во время церемонии награждения на льду смешались все: победители, жены и дети игроков, простые болельщики, ВИП-гости…

«Почему я не радуюсь, - устало улыбается наставник «Динамо» Евгений Иванушкин. – Сил нет, выхолощен весь. Спасибо болельщикам, поддержали в трудую минуту».

Победителям вручают медали, многие сразу перекидывают их на шею детям. Те довольны больше отцов.

«Мы были получше и заслужили победу», - подводит итог Владимир Янко.

Потом все праздничное шествие перемещается в раздевалку. Кто-то спохватывается:

- А где Кубок?

- На льду еще, не нафотографировались

- В него уже пора шампанского налить!

Автор дубля в финале Владислав Тарасов с женой.

Кубок быстро находят и приносят. Президент клуба Николай Барышников желает, чтобы эта победа стала началом возрождения былой славы великого клуба. Иванушкин напоминает, что последний раз в этом турнире «Динамо» побеждало в ноябре 2012 года, когда играл он сам.

В раздевалку приглашают болельщиков. Наполненная шампанским чаша переходит к одному из самых ярких представителей фанатского движения бело-голубых. Алексей Завольский (Фотограф) обещает, что они будут поддерживать команду в любые, даже самые сложные периоды. Болельщики это доказывают последние несколько десятилетий.

Последнее слово – за главным тренером. Евгений Иванушкин предупреждает: «Праздновать будем, когда в игровом графике появится небольшой перерыв. А 5 ноября нас ждет матч чемпионата России в Нижнем Новгороде».

КОГО БУДЕМ ПОЗДРАВЛЯТЬ В МАРТЕ?

Чемпионат страны-2019/20 стартует уже во вторник, 5 ноября. В нем выступят 14 клубов. На предварительном этапе (с 5 ноября до 27 февраля) они сыграют между собой в два круга. Восемь сильнейших выйдут в плей-офф, который начнется 3 марта. Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до двух побед. Финал намечен на 21 марта 2020 года. Место встречи будет определено на конкурсной основе.

К явным фаворитам специалисты относят три коллектива – «СКА-Нефтяник», «Енисей» и «Динамо». А вот за место в тройке призеров в этом сезоне способны побороться сразу 5 коллективов – «Водник», «Уральский трубник», «Кузбасс», «Динамо-Казань» и «Байкал-Энергия». Зима точно будет жаркой.

А уже 29 марта в Иркутске стартует юбилейный ХХХХ чемпионат мира.

СТАТИСТИКА

КУБОК РОССИИ. ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ

ПОЛУФИНАЛЫ

Енисей (Красноярск) – Водник (Архангельск) – 3:4

Динамо (Москва) – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 3:1

ФИНАЛ

Динамо – Водник – 4:2