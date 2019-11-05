На мемориальном аукционе Людмилы Зыкиной продадут ее кроссовки “Nike” и кошелек с квитанциями за пенсию

Торги, которые состоятся в начале декабря, удивят поклонников Людмилы Зыкиной не только разнообразием ювелирных украшений, которые так любила артистка. Кроме серёжек, браслетов и колье с молотка также уйдут личные вещи певицы: шубы, туфли, сумки... Есть среди них и необычные лоты.

Ещё одна уникальная личная вещь - кошелёк артисткиФото: Алена МАРТЫНОВА

- Например, Людмиле Георгиевне принадлежали кроссовки “Nike” размера 39-40. Конечно, они не советских годов - куплены в нулевые, - рассказал kp.ru Иван Ефимов, эксперт аукционного дома «12-й стул». - Вида они нового, возможно, были в носке совсем недолго. Стартовая цена пока не установлена. Кроме того, мы представим шубы, принадлежавшие Людмиле Зыкиной - их начальная стоимость 100 тысяч рублей. Эта одежда была в носке, но сохранилась очень хорошо.

Рецепт очков Людмилы ЗыкинойФото: Алена МАРТЫНОВА

Ещё одна уникальная личная вещь - кошелёк артистки, в котором до сих пор сохранились чеки за полученную пенсию, рецепт очков Зыкиной и десятирублевая купюра.

Людмиле Георгиевне принадлежали кроссовки “Nike” размера 39-40Фото: Алена МАРТЫНОВА

Судя по всему, пенсию легендарная Зыкина получала не слишком большую: одна из квитанций в кошельке Cristian Dior - на сумму 7266 рублей, вторая - на 1500. Обе выплаты получены в один день - 14 октября 2005 года.

Чеки за полученную пенсиюФото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, личность владельца, передавшего вещи на торги, в аукционном доме не афишируют. Но как стало известно «КП», это сделал ее старший племянник, «кассир дома Зыкиных» Сергей Зыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нужны деньги»: стало известно, кто и зачем пустил с молотка драгоценности Зыкиной

Бесследно пропавший «кассир семьи Зыкиных» объявился, чтобы заработать на наследстве Народной артистки (подробности)