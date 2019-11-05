Фактор риска: Правила поведения на дорогах - от известных людей рискованных профессий

Эти люди знают все о предельных скоростях. И не раз балансировали на тонкой грани, когда победу от поражения отделяют доли секунды. Но в обычной жизни наши герои выбирают безопасность - для себя, своей семьи и окружающих.

Испытав на личном опыте фактор риска и понимая возможные последствия, они выбирают безопасное вождение и доскональное соблюдение скоростных ограничений на дорогах. Известные люди рисковых профессий - однозначно за культуру вождения и правильное понимание знаков на дорогах.

Ольга Слюсарева, велогонщина-рекордсменка. Фото: пресс-служба администрации Тула

Велогонщина-рекордсменка Ольга Слюсарева*: «Никогда не пытаюсь «проскочить» - ни в спорте, ни в жизни»

Самая быстрая женщина в велоспорте, мировой рекорд скорости которой не могли побить 17 лет, делится своими правилами по поведению за рулем автомобиля на обычных дорогах.

- Грубость - плохое решение. Велоспорт - жесткий вид спорта, многие отвечают грубостью на грубость. Мол, если соперница тебя «прижала», «прижми» ее к борту в ответ. Если она тебя на обочину выталкивает, выставь локти, толкни. Но это не мой метод. Я быстро поняла, что бесполезно с такими людьми бороться силой. А вот корректное поведение, настойчивость и ловкость ведут к победам. И не только в спорте. Хотя, конечно же, в моей спортивной карьере было много риска. На треке он может быть оправдан, но на дорогах риск - проявление беспечности.

- Отвечать за себя. Если на велосипеде ты можешь в то или иное «окошко» проскользнуть, то на автомобиле такие маневры для окружающих очень опасны. Ведь ты не знаешь, в каком состоянии другой водитель. Он тебя может просто не заметить. Отвечайте за себя, не стремитесь проскочить за лихачами.

- Знаки - для того, чтобы их соблюдать. Пока что, увы, всегда найдется тот, кому захочется «шашкой помахать». Нажать педаль «в пол» и показать, какой он «ездок». Я думаю, что это зависит от воспитания. Надо прививать культуру вождения. Люди должны понять и запомнить как дважды два, что надо точно следовать знакам ограничения скорости. Ведь даже если тебе кажется, что ты правильно оценил ситуацию на дороге, она может в момент измениться.

- Не подводить тех, кто тебя любит. Несмотря на то, что у меня «скоростная» профессия, за рулем автомобиля веду себя спокойно. Поток авто на дорогах - не место для рекордов. Я практически всегда езжу с детьми. (У Ольги Слюсаревой четверо сыновей. - Авт.). Даже спорт учит тому, что иногда лучше лишний раз уступить, притормозить. Ведь дома ждут те, кому дороги вы и кто дорог вам.

*НАША СПРАВКА

Ольга Слюсарева - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России. 27 сентября 2019 года Ольга Анатольевна стала мэром города Тулы.

Еще в 1993 году Ольга установила мировой рекорд: проехала дистанцию в гите** на 200 метров с хода за 10,831 секунды. Прежнее достижение было равно 11,154 секунды. Рекорд Слюсаревой по скорости на треке продержался более 17 лет! Ее называли самой быстрой женщиной в велоспорте. По словам коллег, Ольга очень крутая на треке, но очень рассудительная, спокойная и женственная в обычной жизни.

**Гит в велоспорте - это вид индивидуальной велотрековой гонки на время. Старт может быть с места или с ходу. Задача - как можно быстрей проехать дистанцию за счет развития максимальной скорости и поддержания ее до финиша. В этой дисциплине необходимы сила и техника спортсмена.

Владимир Чагин, автогонщик КАМАЗ. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Автогонщик КАМАЗ Владимир Чагин*: «Большие скорости учат большой ответственности»

Знаменитый автогонщик, семикратный победитель ралли «Дакар», а теперь руководитель команды «КАМАЗ-мастер» делится своими правилами по поведению за рулем автомобиля на обычных дорогах.

- Даже в гонках есть ограничения максимальной скорости. Большие скорости учат большой ответственности. Почти все крутые опытные пилоты-автогонщики в обычной жизни - очень дисциплинированные водители. Ведь на самом деле гонки - это не какой-то скоростной «беспредел». Даже в гонках есть ограничения скоростного режима, которые все участники должны соблюдать неукоснительно. Если посмотреть условия и правила соревнований, то там сказано следующее. Буду говорить про категорию грузовых автомобилей. Во время скоростного участка грузовик может двигаться на бездорожье не более 140 км/ч. Если больше - начисляется пенализация (то есть определяются степень нарушения и условия наказания).

- На дорогах правила для всех едины. Соревнования состоят не только из гоночного бездорожья. Они включают в себя и передвижение по дорогам общего пользования. И там все участники дорожного движения подчиняются одним и тем же правилам, в том числе по ограничению максимальной скорости. Когда спортивный грузовик едет по асфальту, его пилот двигается точно так же, как и все остальные участники движения. У него в сознании нет того, чтобы ехать быстрее, чем указывают дорожные знаки. Если нарушил - это тоже пенализируется.

Будучи 15 лет пилотом, я усвоил, что правила для всех едины. Каким бы ты ни был умелым, ловким, быстрым, крутым, будь добр уважать ПДД и уважать остальных участников движения. В этом и есть крутость и профессионализм гонщика. Сейчас системы фото- и видеофиксации нас еще больше сдерживают. И приучают к дисциплине на дорогах. Очень хорошо, что есть тенденция к уменьшению скоростных нарушений.

- Опасность для водителя - на перекрестках и разворотах. Когда один автомобилист раньше времени поехал, а второй еще пытается успеть проскочить. Источник опасности - и развороты, где часто происходят столкновения. Не посмотрел, не уступил, превысил скорость... Увы, доли секунды иногда решают все - не только в гонках, но и на обычных дорогах.

- Не будьте равнодушными! Надо порицать равнодушие к другим участникам движения, развязность на дороге, желание обмануть, обогнать не по правилам просто потому, что твой автомобиль круче. И первое правило автогонщика - всегда помогать другим на дорогах. Если кто-то попал в беду, не проезжайте мимо. Кстати, на гонках даже начисляют баллы тем, кто помогал другим участникам, попавшим в сложную ситуацию, тем, кто не побоялся потерять время, спасая других.

* НАША СПРАВКА

Просто царь. Царь Дакара.

Владимир Чагин - один из самых прославленных автогонщиков России, семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовых автомобилей. На его счету 63 победы на этапах «Дакара» - абсолютный рекорд в истории этой самой сложной гонки.

В июле 2013 года Чагин стал руководителем легендарной гоночной команды «КАМАЗ-мастер».

С 2015 года Владимир Чагин - руководитель проекта «Ралли Шелковый путь».

В спортивных и раллийных кругах Владимира Чагина прозвали «Царь Дакара».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Автор фото: Евгений Гусев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова*: «На дорогах не идите на поводу у наглецов»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова делится своими правилами по поведению за рулем автомобиля на обычных дорогах.

- Остерегайтесь велосипедистов. Многие думают, что только автомобилисты должны соблюдать ПДД. Но сейчас на дорогах полно людей на велосипедах, на самокатах, других современных средствах передвижения. И они зачастую становятся помехой для нормального движения, создают опасные внезапные ситуации на дорогах. Например, некоторые велосипедисты попросту пересекают нерегулируемые пешеходные переходы, не спешиваясь, на высокой скорости и не глядя даже по сторонам. Кстати, я изучала правила дорожного движения в ДЮСШ. И мне потом это здорово помогло, когда я получала водительское удостоверение, потому что я уже знала знаки, умела их правильно читать и соблюдать.

- Просчитывайте ситуацию. Еще со времен спорта я всегда стараюсь предугадать на дороге действия других, даже неадекватные, когда могут подрезать. Конькобежный спорт - очень жесткий, особенно для женщины. Большие скорости, риск травм. Наверное, потому у меня очень хорошо развито боковое зрение, и я всегда просчитываю ситуацию, находясь за рулем.

- Не идите на поводу у наглецов. Иногда даже хорошие водители нарушают правила, поддавшись на провокацию наглецов на дороге. Например, хам обгоняет вас, проскакивает и успевает на зеленый сигнал светофора. А тот, кого подрезали, - нет. Обидная ситуация. Но нельзя поддаваться. Даже в неприятных, эмоциональных ситуациях всегда старайтесь однозначно соблюдать правила на дорогах. Международный опыт показывает: там, где однозначно соблюдают ограничения скоростного режима, гораздо меньше ДТП, особенно тяжелых. Мы - эмоциональная нация, трудно привыкать к ограничениям, но нужно начинать с себя - это вопрос нашей общей безопасности.

* НАША СПРАВКА

«Железная леди» на коньках

Светлана Журова - олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по конькобежному спорту.

В 1988 году спортсменка была принята в сборную России и СССР. И потом целых 18 лет Журова была неизменным лидером скоростного бега на коньках. Много лет она входила в тройку лучших конькобежцев мира по спринтерскому многоборью. Ее называли «Железной леди» конькобежного спорта - за целеустремленность, стойкий характер, умение рисковать и выигрывать.

С 2007 года Светлана Журова стата депутатом Государственной Думы от Ленинградской области. В данный момент Светлана Журова - первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам.