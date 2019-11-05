В Омске создали макет легендарного бронепоезда

В следующем году страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Память о страшных годах увековечена в миллионах книг, тысячах музеев и множестве сохранившихся артефактов тех лет. Все это наследие служит горькой ношей для тех, кто видел ужасы войны своими глазами и назиданием для тех, кто об этом знает лишь по наслышке.

В очередной раз напомнить жителям о том времени в Омске решили мобильной исторической реконструкцией "Омские бронепоезда в огне Великой Отечественной". В рамках проекта по кусочкам воссоздали бой омского бронепоезда "Победа" с двумя батальонами финских лыжников на станции Лапландия в Карелии 23 февраля 1943 года. О ходе сборки создатели проекта регулярно отчитывались в социальных сетях.

Авторы проекта рассказывали о создании диорамы в социальных сетях.

- Работы над диорамой "ОМСКИЕ БРОНЕПОЕЗДА В ОГНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ" идут полным ходом. Постепенно бронепоезд обретает очертания. Вернее, только бронепаровоз, тендер и бронеплощадка ПВО. Идёт тщательное изучение чертежей и фотографий. Общая длина бронепоезда "ПОБЕДА" на диораме не будет превышать 2,5 м. Рассчитываем допустимый радиус поворота рельс на площадке 2х2 метра. Оснастка для штамповки шестигранных головок болтов приобрела более "промышленно-станочный" вид., - делились с подписчиками тематической группы в социальной сети авторы идеи.

Когда диорама была готова ее разобрали (специальная конструкция позволяет это) и начали возить по окрестным школам. Там для школьников устраивают небольшую лекцию и экскурсию.

- Здесь, в Красноярке, мы в качестве эксперимента решили на переменах (а они здесь длинные - по 20 минут) организовывать просмотр диорамы без экскурсии и с минимальными комментариями для младших школьников. Получилось очень даже не плохо! В этом смысле младшим школьникам Красноярской СОШ повезло значительно больше, чем их сверстникам из Пушкино, Лузино, Дружино и Ростовки? - поделились в социальных сетях авторы проекта.

Диораму фотографируют со всех сторон на любой выставке.

Всего в плане проведение 50 экскурсий. После авторы проекта смонтируют ролик о поездах, построенных на Омской железной дороге в первые годы войны. Затем диорама найдет свое место в экспозиции «Омской крепости».

Авторы проекта уверены, что их дело послужит сохранению исторической памяти, появлению у подростков интереса к истории родного края и любви к своей стране.

- Омские бронепоезда внесли свой вклад в дело Победы. К сожалению, к настоящему моменту в музеях города не существует наглядной экспозиции участия омских бронепоездов в боях Великой Отечественной войны, об этой странице истории родного края население практически ничего не знает. Нельзя любить то, чего не знаешь, - сетуют авторы проекта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Размер диорамы 2х2 метра. Она воссоздана в масштабе 1:35. Модель состава состоит из броне-паравоза и 5 броне-вагонов. Больше 100 фигурок бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, финских лыжников и животных и пулеметов расположено на этой объемной картине.

Живое полотно пользуется популярностью у школьников.

КСТАТИ

Проект «Омские бронепоезда в огне Великой Отечественной» был поддержан президентским грантом. В 2019 году подобную помощь получили больше 3700 проектов некоммерческих неправительственных организаций.