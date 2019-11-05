2019-11-05T13:12:47+03:00
Политика

Украина пытается «украинизировать» венгров?

Киевские власти хотят с помощью укрупнения ликвидировать в Закарпатье отдельные «венгерские районы»
Дмитрий СТЕШИН
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Венгры - одна из крупнейших этнических групп, по переписи 2001 года их на УкраинеВенгры - одна из крупнейших этнических групп, по переписи 2001 года их на УкраинеФото: ТАСС
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На Украине сейчас проходит административно-территориальная реформа. Ее задача - разбить и разделить районы и области, где проживают граждане «неукраинской национальности» - русины, поляки и венгры. Во избежание сепартизма и отделения этих моноэтнических территорий от Неньки, по примеру Крыма и Донбасса.

Венгры - одна из крупнейших этнических групп на Западе Украины, по переписи 2001 года их тут проживает 156 тысяч человек. Скорее всего, у большинства украинских венгров давным давно имеются венгерские паспорта. А свой автономный округ в Закарпатье - давнее политическое требование украинских венгров. Один из лидеров венгерской общины, заместитель Закарпатского областного совета Йосип Барто, озвучил это требование в очередной раз, в самый разгар реформы:

- Территории компактного проживания Венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами Закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями.

В качестве удобного решения, Йосип Барто предложил создать еще один, пятый район и назвать его просто - Венгерский, с венгерским большинством в общине.

Разумеется, на Украине понимают, в чем опасность подобного этнического обособления. Такую территорию будет неизбежно притягивать к метрополии, к матушке-Венгрии, а никак не к Киеву. Последствия просчитываются легко. Скорее всего, политики из Киева уже десять раз пожалели, что затеяли административно- территориальную реформу - слишком много нерешаемых проблем вылезло на свет. С другой стороны, Киев пытается сыграть на опережение: демонтаж современной Украины по линии этнических разломов и мест компактного расселения «неукраинцев» - вполне реален.

ИСТОЧНИК KP.RU

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