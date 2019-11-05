Украина пытается «украинизировать» венгров?

На Украине сейчас проходит административно-территориальная реформа. Ее задача - разбить и разделить районы и области, где проживают граждане «неукраинской национальности» - русины, поляки и венгры. Во избежание сепартизма и отделения этих моноэтнических территорий от Неньки, по примеру Крыма и Донбасса.

Венгры - одна из крупнейших этнических групп на Западе Украины, по переписи 2001 года их тут проживает 156 тысяч человек. Скорее всего, у большинства украинских венгров давным давно имеются венгерские паспорта. А свой автономный округ в Закарпатье - давнее политическое требование украинских венгров. Один из лидеров венгерской общины, заместитель Закарпатского областного совета Йосип Барто, озвучил это требование в очередной раз, в самый разгар реформы:

- Территории компактного проживания Венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами Закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями.

В качестве удобного решения, Йосип Барто предложил создать еще один, пятый район и назвать его просто - Венгерский, с венгерским большинством в общине.

Разумеется, на Украине понимают, в чем опасность подобного этнического обособления. Такую территорию будет неизбежно притягивать к метрополии, к матушке-Венгрии, а никак не к Киеву. Последствия просчитываются легко. Скорее всего, политики из Киева уже десять раз пожалели, что затеяли административно- территориальную реформу - слишком много нерешаемых проблем вылезло на свет. С другой стороны, Киев пытается сыграть на опережение: демонтаж современной Украины по линии этнических разломов и мест компактного расселения «неукраинцев» - вполне реален.