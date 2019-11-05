2019-11-05T13:59:26+03:00
Здоровье

Как побороть осеннюю хандру в самое хмурое время года

Окружите себя цветными вещами, наладьте режим сна и не забывайте про спорт
Алина МАКЕЕВА
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Очень часто россиян преследует нехватка витамина D, который вырабатывается в организме под действием солнца. Дефицит проявляется, среди прочего, и упадком силОчень часто россиян преследует нехватка витамина D, который вырабатывается в организме под действием солнца. Дефицит проявляется, среди прочего, и упадком силФото: EAST NEWS
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Ноябрь - самый «темный» месяц в наших широтах. Редкий случай, когда солнце в ноябре появляется из-за туч. А тут еще в центральной России стоит аномально теплая погода и нет снега, так что пейзаж выглядит не ярким, белым, а унылым коричнево-серым. К тому же световой день уже короток - в пол-пятого вечера непроглядная темень на улицах.

- Недостаток солнечного света влияет на человека совершенно точно, причем в худшую сторон, - цитирует психолога Илью Шабшина РИА Новости. - Конечно, когда человек здоров, у него в жизни в целом все хорошо, то он малочувствителен к изменению погоды, но у большинства людей есть и какие-то слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни, поэтому недостаток солнца является фактором, способствующим ухудшению настроения в сторону грусти, печали, пессимизма, апатии.

И что делать? Пытаться бороться. Иногда очевидными способами, а иногда - преодолевая себя.

Вот что советуют специалисты, чтобы побороть осеннюю хандру:

- Убедитесь, что помещения, в которых вы проводите время, хорошо освещены. Необходимы лампы дневного спектра. Романтический полумрак лучше создавать в другое время года, а не когда в нем приходится жить.

- Наладьте режим сна. В идеале ложиться в постель нужно в 22 часа. Ну хотя бы в 23. Тогда гормон сна мелатонин будет вырабатываться в достаточном количестве. Сон будет глубоким. Вы станете просыпаться отдохнувшими, а иммунная система, проводящая ночами большую «чистку» организма, начнет работать на полную мощь и противостоять инфекциям более эффективно. Сколько часов нужно спать, чтобы высыпаться? Современные врачи считают, что нормативов здесь нет, необходимо смотреть по самочувствию. Одному человеку достаточно 7 часов, другому требуется 9.

- Окружите себя цветными вещами - яркие пушистые пледы и диванные подушки, желтые или оранжевые шторы на окнах. Практичный немаркий гардероб разбавляйте светлой и яркой одеждой. Зонтик стоит выбирать красочный, чтобы в самый дождливый день его вид радовал.

- Как бы не было тяжело встать с дивана, нужна физическая нагрузка: регулярная зарядка, прогулки на свежем воздухе. Это включит выработку гормонов удовольствия эндорфинов, насытит кровь кислородом.

- Очень часто россиян преследует нехватка витамина D, который вырабатывается в организме под действием солнца. Дефицит проявляется, среди прочего, и упадком сил. Поэтому обязательно включайте в свое меню жирную морскую рыбу (скумбрию, сельдь), печень трески (в сутки достаточно 1 чайной ложки этого продукта!). Возможно, придется принимать этот витамин в виде капсул, растворов и т. п. - но только после соответствующих анализов и дозировку должен подобрать врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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