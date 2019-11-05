2019-11-05T14:27:06+03:00
Телевизор

Измена как награда за мечты о семейном счастье

Новая мелодрама "Нет жизни без тебя" поведает о несчастной женщине, муж которой польстился на молодую красотку
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Светлана (Елена Аросьева) жила ради мужа, а он отплатил ей неверностьюСветлана (Елена Аросьева) жила ради мужа, а он отплатил ей неверностьюФото: кадр из фильма
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Зря все-таки ругают создателей отечественных мыльных опер - порой в них звучат, пусть и не очень громко, весьма трезвые мысли. Взять, к примеру, героиню новой слезоточивой телесаги "Нет жизни без тебя" Светлану. Талантливая девушка, перспективный преподаватель музыки, она плюнула на карьеру, ушла с работы и полностью посвятила себя обожаемому мужу Константину. И чем отплатил супруге ветреный Костик? Ну конечно же, изменой! В общем, фильм вполне можно считать предостережением для тех девушек, которые готовы полностью раствориться в своих вторых половинках.

Впрочем, сценаристы и к "подлому изменщику" Косте относятся не без сочувствия. Жена изрядно допекла его своей тотальной заботой, к тому же супруги очень хотели детей, но Света никак не могла забеременеть, что тоже не способствовало укреплению семейного счастья. А тут как раз у Константина в офисе появилась новая сотрудница Кира - молодая, эффектная, не то что замученная "бытовухой" жена. Ну как в такой ситуации устоять? Хотя, конечно, если бы бедный парень знал, насколько Кира расчетлива и коварна, вмиг бы о ее прелестях забыл и вновь полюбил добрую и ласковую супругу...

В очередном телевизионном пособии по выстраиванию семейных отношений главные роли сыграли Елена Аросьева и Павел Савинков, также в фильме снимались Линда Лапиньш, Евгений Шириков, Александр Сергеев и Кристина Кучеренко. По традиции все четыре серии мы увидим в один день.

Россия 1, "Нет жизни без тебя", 9 ноября, 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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