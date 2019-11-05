Неиссякаемая энергия без вреда для здоровья – правда или вымысел?

Чтобы справиться с бешеным темпом жизни, приходится подпитываться заряжающими напитками, которые могут навредить организму. Конечно, они позволяют быстро зарядиться энергией, но побочные эффекты такого заряда ощутимо влияют на организм.

Но как оставаться бодрым и энергичным, не нанося вреда организму? Диетологи нашли ответ на этот вопрос в стране долгожителей. На замену вредным напиткам пришел популярный супер-фуд из Японии – чай матча. Почему чай считается таким полезным, как ему удается заряжать бодростью и какими свойствами он обладает, рассказываем в нашем материале.

В Японии считают, что чай матча помогает человеку расслабиться, оставаясь при этом собранным и активным, а также сохранить молодость и красоту. Чай матча – это особый сорт зеленого чая, который перемалывают в порошок, благодаря чему все полезные свойства попадают в напиток. В обычном зеленом чае не все активные вещества попадают к нам в организм, оставаясь в заварке. Главным секретом матча являются антиоксиданты. Согласно исследованию лаборатории, Brunswick в одной чашке напитка помещается столько этих веществ, сколько содержится в десяти кружках зеленого чая. Антиоксиданты предотвращают старение и хронические заболевания. Проще говоря, чем больше их в вашем организме, тем лучше ваше тело справляется с инфекциями и болезнями. Кроме того, матча является отличным дополнением к программе похудения. Этот напиток может поспособствовать повышению метаболизма и жиросжиганию.

До сегодняшнего дня напиток матча можно было найти в кофейнях и редких магазинах здорового питания. Но у активного человека не всегда есть время для наслаждения напитком в кофейне. Именно поэтому бренд Lipton запустил продукт Lipton Magnificent Matcha, созданный на основе зеленого чая, который позволит сэкономить время, получить заряд бодрости и позаботиться о своем здоровье. Уникальный продукт позволит вам приготовить напиток матча в считанные минуты. Листики зелёного чая покрыты тонким слоем пудры матча, которая сразу же раскрывает свой удивительный вкус, попадая в чашку.

Выпуск нового чая прокомментировала руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов в категории чая компании Unilever Марина Павлова:

– Мы создали этот удивительный чай для людей, которым необходимо оставаться бодрыми и полными сил в течение целого дня. Как результат – нам удалось создать быстро и легко завариваемый чай Lipton Magnificent Matcha, где каждый чайный листочек покрыт натуральной японской матчей, обладающей множеством необходимых организму элементов.

Формат чайных пирамидок помогает сэкономить время приготовления, позволяет полностью раскрыть вкус и аромат напитка, даря необыкновенное наслаждение и расслабление.