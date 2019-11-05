Оккупанты вернулись: На Украине к памятнику красноармейцам приставили караул в форме гитлеровского СС

Во время памятных мероприятий в честь 76-летней годовщины освобождения поселка Ворзель Киевской области, у памятника погибшим красноармейцам поставили почетный караул из … людей в форме вермахта и СС.

На месте, во время события, этот факт никого не возмутил, скандал начался после того, как в Интернете появились первые фото с этого странного мероприятия. Странного, потому что непонятно - это сознательное кощунство или глупость? Скорее всего - первое.

Организаторы пытались оправдываться, мол, люди в форме оккупантов - реконструкторы. Но, даже на нынешней Украине, немало военных историков, которые реконструируют Красную Армию - их-то почему не позвали? Все очень просто.

Произошедшее в Ворзеле святотатство закономерно и логично. Это стандартная модель трансформации любой «декоммунизированной страны» постсоветского пространства - сначала День Победы называется как-то по-другому, Днем памяти или Днем примирения. Потом ставится знак равенства между СССР и Третьим Рейхом и сносятся советские военные памятники. Затем, бывшая страна-победитель становится «потерпевшей от коммунистического режима» и вливается в дружный антисоветско-антироссийский лагерь, который, скорее всего, опять готовит очередной «Дранг нах Остен». Они считают - пора.

Время пришло - каждый век, Европа собирает новый «Дранг нах Остен» в Россию. Только теперь в нем может участвовать Украина. Честь - сомнительная, а о последствиях даже думать не хочется.