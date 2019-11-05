2019-11-05T14:55:48+03:00
Экономика

Депутат придумал, как избавить нас от «мигрантов-бомбил»: надо уменьшить число такси

Эксперты сомневаются в эффективности такого пути
Елена ОДИНЦОВА
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Идея депутата связана с подготовкой законопроекта о регулировании рынка такси.Идея депутата связана с подготовкой законопроекта о регулировании рынка такси.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если такси будет меньше, то заработки у таксистов станут выше, и за баранкой не будут оказываться мигранты и прочие случайные люди. Следуя этой логике, депутат Госдумы, зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил дать регионам право ограничивать предельное количество действующих лицензий на такси.

Один из возможных вариантов, по его мнению, привязать количество разрешений к численности населения. Оптимальное соотношение, как утверждает депутат, ссылаясь на подсчеты экспертов, - 30 такси на тысячу жителей. Но можно установить ограничения и исходя из других принципов, на усмотрение регионов.

Идея депутата связана с подготовкой законопроекта о регулировании рынка такси. Его разработка ведется уже несколько лет. Сейчас создана временная комиссия, которая и собирает все возможные предложения.

Ряд экспертов, а особенно представители агрегаторов такси, утверждают, что введение ограничений на число лицензий будет способствовать росту черного рынка. Те, кто окажется «за бортом», вряд ли от работы откажутся, просто будут бомбить неофициально — что вряд ли поспособствует наведению порядка с перевозками.

- Эти меры — по ограничению количества лицензий - возможны и в рамках действующего законодательства. Если бы они были действенными, их бы уже применяли, - прокомментировал «КП» предлагаемые поправки координатор движения «Стоп нелегал» и «Форум Такси» Евгений Грэк. - Что реально надо ввести — чтобы разрешение выдавалось на человека, а не на машину. Сейчас разрешение выдается на автомобиль, а кто за рулем этого автомобиля? Давайте посмотрим правде в глаза — у нас за рулем такси оказываются совершенно случайные люди, отсюда и огромное количество ДТП, изнасилований и прочих ЧП с участием таксистов в крупных городах. И второе, что могли бы сделать депутаты — они это обещают с 2012 года — запретить работать без российского водительского удостоверения. У нас это вроде как ввели, но тут же допустили кучу исключений.

КСТАТИ

Бомбить без лицензии: как я была водителем-нелегалом

Корреспондент "КП" решила на себе проверить, как устроен подпольный рынок такси в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU

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