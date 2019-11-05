Телеведущий Киселев: У нас много лишних студентов-гуманитариев. Они выходят протестовать против власти

Ненужные российской экономике студенты-гуманитарии самоутверждаются через протест против власти. Об этом в программе «Вести недели» заявил телеведущий Дмитрий Киселев.

- У нас людей с дипломами юристов, журналистов, специалистов по связям с общественностью больше, чем нужно,- сказал Киселев. - А с другой стороны, хороших юристов и хороших экономистов — меньше, чем нужно. Тоже и с другими специальностями: педагогами, лингвистами, международниками, управленцами. Представляете, лишь в одной Москве студентов-очников больше полумиллиона. Это не считая Московской области, не считая заочников, не считая студентов военных вузов. И из этого полумиллиона не менее половины — студенты-гуманитарии. Более половины — на платной основе. То есть, для кого-то производство студентов-гуманитариев — бизнес.

По мнению телеведущего, на свое образование молодые люди делают большую ставку. Но сверхожидания оборачиваются разочарованием.

- Мол, ко мне несправедливы. А значит общество несправедливо. Точнее — власть, - отметил он. - У кого-то недовольство начинается еще до окончания вуза. Вместо того, чтобы учиться, куда интереснее самоутверждаться протестом. Здесь все понятно, не может созидать — протестуй. Не можешь учиться — тоже протестуй. Вот и дело. И так выходит, что у нас система образования — конвейер, создающий недовольных. Вот прикиньте, у нас лишь в этом году среднюю школу закончили 656 тысяч человек. А в вузы поступили 976 тысяч. То есть на 300 с лишним тысяч больше. Сколько из них будут работать по специальности? Мало. Так в первом полугодии найти работу через службу занятости смогли лишь 56% выпускников вузов и среднеспециальных заведений. Плохие цифры и плохой тренд.

Однако политолог Георгий Бовт уверен: это касается не только гуманитариев.

- Речь не об ориентации гуманитарной или технической. Киселев не знает точный состав протестующих. Это допущение, взятое с потолка. Он считает, что слово гуманитарий имеет отрицательную окраску в нашем обществе. Поэтому он обращается к эмоциям. Но можно согласиться — у нашей молодежи нет социальных лифтов. И нет системы профориентации. Отсутствует понятный путь карьерного роста. В этих условиях многие чувствуют социальный дискомфорт. И молодежная среда — питательный бульон для протестов. Однако Россия тут не уникальна. Во всех странах мира происходит тоже самое. Исправить можно. Люди должны быть востребованы экономикой, - сказал «КП» Бовт.