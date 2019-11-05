«Роснефть» наращивает добычу

«Роснефть» сохранила звание крупнейшей нефтегазовой компанией России, а также мирового лидера по запасам и добыче «черного золота» среди публичных нефтегазовых предприятий, отмечается в отчете компании по итогам работы за первые девять месяцев 2019 года. Среднесуточная добыча нефти и газа компанией «Роснефть» в январе-сентябре выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 5,78 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.).

Благодаря чему удалось этого достичь? Расскажем более детально...

НОВЫЙ РЕКОРД «ЮГАНСКНЕФТЕГАЗА»

За девять месяцев 2019 года объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 0,9% и составил 4,67 млн барр. в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост добычи произошел за счет продолжения активной разработки новых крупных проектов (Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, Кондинское, Русское, Восточно-Мессояхское месторождения), а также наращивания объемов производства на зрелых месторождениях («Самаранефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз»).

В третьем квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,66 млн барр., увеличившись на 0,9% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Влияние на динамику оказало снятие «Транснефтью» ограничений на прием нефти в систему магистральных трубопроводов.

После снятия односторонних ограничений по приему нефти в систему магистральных трубопроводов крупнейшее добывающее нефть предприятие холдинга «РН-Юганскнефтегаз» максимально оперативно увеличил темпы работ и установил абсолютный исторический рекорд суточной добычи нефти – 198 008 тонн. Это самый высокий показатель за всю историю производственной деятельности предприятия с 1964 года, который более чем на 500 тонн превышает предыдущий рекорд, установленный в октябре 2018 года (197 478 т или 1 462 тыс. барр.). Это достижение стало возможно, в том числе, благодаря внедрению на «РН-Юганскнефтегаз» передовых технологий для вовлечения в активную разработку запасов углеводородов из низкопроницаемых коллекторов, а также увеличения коэффициента извлечения нефти на зрелых месторождениях.

ЛИДЕР ПО ЗАПУСКУ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Объем бурения в третьем квартале 2019 года достиг уровня 2,6 млн м, по итогам девяти месяцев – 7,8 млн м. Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%. Компания фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин, которые обеспечивают более эффективную разработку залежей и повышение нефтеотдачи пласта по сравнению с бурением наклонно-направленных скважин.

Причем, «Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых добычных проектов. С 2016 года компания запустила такие крупные проекты как Сузунское, Восточно-Мессояхское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское, Куюмбинское месторождения, 2-я очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение. В сумме добыча нефти указанных новых активов в доле компании в январе-сентябре составила 14,4 млн т.н.э., из которых 5,2 млн т.н.э. пришлись на третий квартал. Их доля в общей добыче жидких углеводородов в июле-сентябре превысила 7%.

Продолжается развитие проекта по разработке Эргинского кластера, в рамках освоения которого уже запущены Кондинское и Западно-Эргинское месторождения. В третьем квартале «Роснефть» приступила к эксплуатационному бурению на третьем месторождении Эргинского кластера - Чапровском. До конца года планируется пробурить 14 эксплуатационных скважин. Всего в 2019 году на проектах Эргинского кластера будет задействовано 18 буровых установок. Применение высокотехнологичного оборудования, успешно зарекомендовавшего себя при проведении опытно-промышленных испытаний на Кондинском месторождении, позволит сократить сроки строительства скважин и увеличить объемы добычи нефти.

В то же время «Роснефть» демонстрирует устойчивый рост экономически-рентабельных запасов нефти и газа. В результате геологоразведочных работ открыто 70 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов в объеме около 282 млн т.н.э. Учитывая ранее проведенную масштабную работу по сейсморазведке в стратегически важных регионах присутствия, компания продолжает обработку и интерпретацию ранее полученного значительного объема сейсморазведочных данных, по результатам которых будет проводиться поисково-оценочное бурение.

За последние девять месяцев на шельфе выполнены сейсморазведочные работы в объеме 0,3 тыс. пог. км в акватории Каспийского и Японского морей, а также сейсморазведочные работы в объеме 2,3 тыс. кв. км в акватории Карского и Охотского морей. На острове Сахалин для актуализации геологических моделей шельфовых участков проведена геологическая экспедиция.

ТРАНСПОРТИРОВКА ТАНКЕРАМИ ЛЕДОВОГО КЛАССА

Компания создает основу для реализации масштабного проекта по добыче углеводородов – «Восток Ойл», который позволит воплотить в жизнь комплексную программу освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края. Проект «Восток Ойл» включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), а также перспективные нефтеносные площадки на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений, Западно-Иркинский лицензионных участок, активы ООО «Ермак Нефтегаз».

В октябре 2019 года компания получила лицензию на право пользования Западно-Иркинским участком недр с запасами С2 в объеме 12 млн т нефти и ресурсами 813 млн т.н.э.

Дополнительным конкурентным преимуществом проекта «Восток Ойл» является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Транспортировка нефти будет осуществляться танкерами ледового класса Arc 7 при частичном сопровождении ледоколами с последующей перевалкой на типовые нефтяные танкеры.

Выступая на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне в конце октября, Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что «Компания обсуждает возможное участие в проекте с коллегами из АТР, Ближнего Востока и западных стран».

Кроме того, перспективы совместного участия в проекте уже обсуждались с индийскими партнерами в ходе визита делегации во главе с Министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом на судостроительный комплекс «Звезда» 22 октября.

«Нам предлагают стать партнерами в проекте «Восток Ойл». И в данный момент наши компании активно рассматривают данные, мы, вероятнее всего, совершим эту инвестицию», — сказал Дхармендр Прадхан на следующий день после визита в Россию.

ПОДКЛЮЧИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

«Роснефть» является крупнейшим нефтепереработчиком в России. Объём переработки нефти в январе-сентябре 2019 года составил 81,9 млн т, в том числе на российских НПЗ компании было переработано 74,6 млн т нефти.

В третьем квартале компания увеличила объем переработки на 20,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 30,1 млн т нефти. При этом вне РФ объемы переработки нефти в отчетном периоде выросли на 36,4%, составив 2,85 млн т, на российских заводах – на 19%, до 27,22 млн т.

Глубина переработки по итогам отчетного квартала выросла на 0,7% и достигла 75,4%, выход светлых нефтепродуктов составила 57,2%.

Компания продолжает реализовывать проекты развития и поддержания российских нефтеперерабатывающих активов. Так, в третьем квартале «Новокуйбышевский НПЗ» ввел в эксплуатацию единый комплекс газофракционирования и стабилизации с цифровым пунктом управления. Это повысит качество выпускаемой продукции за счет оптимизации параметров технологического режима и процесса управления установками.

«Сызранский НПЗ» внедрил систему усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) на установке первичной переработки нефти. СУУТП представляет собой систему искусственного интеллекта, которая на основе исходных данных своевременно вносит соответствующие корректировки в управление технологическим процессом, т.е. максимально оптимизирует весь процесс переработки нефти.

«Рязанская НПК» провела модернизацию автоматизированной системы управления технологическим процессом установки гидроочистки дизельного топлива. Таким образом, предприятие продолжает поэтапное формирование информационной системы «Цифровой завод».

Нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии. Запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса в рамках стратегии «Роснефть-2022».

«Роснефть» уделяет особое внимание развитию собственного производства катализаторов для нефтепереработки. Это является ключевым направлением обеспечения технологической устойчивости перерабатывающего сегмента Компании и снижения зависимости от импортных технологий. Дочернее общество «РН-Кат», специализирующее на производстве катализаторов, провело на базе уфимской группы НПЗ Компании промышленные испытания первой партии катализаторов для процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5. Это первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги. Испытания показали, что катализатор собственной разработки позволяет получать дизельное топливо, которое соответствует всем современным техническим требованиям. Катализатор не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их.

По итогам девяти месяцев компания продала 82,5 млн т бензина и других нефтепродуктов, из которых 38,2% - на внутреннем рынке. Поставки моторных топлив на внутренний рынок были увеличены на 7,7% год к году и составили 22,4 млн т, из которых 8,4 млн т пришлись на июль-сентябрь

«Роснефть» активно участвует в торгах СПбМТСБ. В отчетном квартале компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже, в том числе по бензинам практически в два раза.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

Розничная реализация нефтепродуктов за девять месяцев выросла на 10% год к году и на 6% - квартал к кварталу. Выручка от продажи сопутствующих товаров на АЗС и АЗК продолжила расти (3% в годовом выражении) за счет внедрения новой ассортиментной политики, магазинов, а также развития фуд-предложения.

Количество активных участников двух программ лояльности – «Семейная Команда» и «BP CLUB» - выросло и по состоянию на конец сентября составило 13,2 млн человек.

В июле компания завершила сделку по приобретению 100% долей в обществах группы «Петербургская топливная компания». Приобретение группы компаний «ПТК» соответствует стратегии Компании, направленной на развитие розничного бизнеса и расширение присутствия в ключевых регионах страны. Розничная сеть ПТК представлена в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также республике Карелия. Активы включают в себя 141 заправочную станцию, 125 бензовозов и 2 современные нефтебазы. Приобретение нового актива обеспечит компании дополнительный синергетический эффект, повысит эффективность канала топливоснабжения.

По состоянию на конец сентября Компания владеет самой большой сетью АЗС в России, она насчитывает 3 081 станцию.

В рамках цифровизации розничного бизнеса компании продолжена реализация проекта по популяризации мобильного приложения с виртуальной топливной картой, предоставляющей возможность оплаты на АЗС без пластиковой карты. До конца 2019 г. планируется расширение функционала мобильного приложения, а именно: предоставление информации о возможности заправки с учетом остатка денежных средств и лимита по карте, реализация push-уведомлений, размещение информации о действующих акциях для продвижений сопутствующих товаров и услуг на АЗС.