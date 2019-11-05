«Зачем тебе третья пара сапог?»: как экономит Андрей Аршавин и какие алименты платит футболист

Мы подсчитали какие алименты платит звезда футбола 38-летний Андрей Аршавин. Выплаты спортсмена за последние годы снизились, так как заработки постоянно менялись.

От 300 тысяч на одного ребенка

Пять лет назад звезда футбола подписал мировое соглашение с Юлией Барановской. У Аршавина и Барановской трое детей, но в официальном браке Андрей и Юлия не состояли. Суды шли долго. Аршавин отдал детям одну из своих квартир в Санкт-Петербурге, а алименты были назначены в размере 50% от заработка футболиста. Тогда у спортсмена был контракт с «Зенитом» - около 2,5 млн.евро в год. Таким образом, ежемесячные выплаты по алиментам в то время составили в среднем 4,9 млн.руб.

С тех пор изменилось многое. Аршавин женился и у него родилась дочь, он играл за казахстанский клуб, потом завершил карьеру и перешел на тренерскую работу в «Зенит», развелся...

Суд с экс-женой Алисой Казьминой у Андрея Аршавина завершился в те же даты, что когда-то судебные разбирательства с Барановской. Только 5 лет спустя. Уже три месяца, как Андрей Аршавин выплачивает алименты 2-летней дочери Есении и ее маме Алисе. Казьмина состояла в официальном браке с Аршавиным, поэтому будет получать выплаты от бывшего мужа еще три месяца - до тех пор пока их ребенку не исполнится три года. «Алименты взысканы в долевом размере 1/8 заработка на содержание дочери Есении. Также взысканы 64 тысячи 400 рублей на содержание Алисы», - сообщает адвокат спортсмена Виктория Савицкая.

andrey.arshavin10 Андрей Аршавин с детьми

Сейчас 1/8 от ежемесячного дохода спортсмена это около 340 тыс.руб. Максимальный размер алиментов в доле от заработка в нашей стране составляет 50% – при выплате денег на содержание троих и более детей. А это значит каждый из четырех детей Аршавина получает примерно по 300 тысяч рублей в месяц. То есть за пять лет сумма алиментов снизилась почти в 5 раз.

Вот если 38-летний Андрей Аршавин получит повышение (к примеру, станет тренером известного во всем мире клуба) или солидный рекламный контракт, то и дети станут получать больше выплат от папы. А пока Юлия Барановская зарабатывает больше Андрея Аршавина - она ведет сразу несколько телепроектов на Первом канале, авторское шоу на радио, снимается в рекламе, ведет корпоративные и массовые мероприятия.

Экономный парень

Андрей Аршавин всегда умело вел финансовые дела и умел экономить. К примеру, Алиса не получила ничего из недвижимости после развода - дом и остальная недвижимость Аршавина оказались записаны на его мать.

Футболист умеет считать деньги с самого начала карьеры. Об этом в своих книгах рассказывает Юлия Барановская.

Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская.Фото: Иван ВИСЛОВ

К примеру, когда у Аршавина начался роман с Казьминой, он еще год «жил на две семьи». Но умело подготавливал почву, чтобы уйти со всем заработанным.

«Маячки, что не все в порядке, были, но я их упор не замечала. Большое видится на расстоянии. Только потом я собрала все воедино. Однажды Андрей пришел домой и вдруг ни с того ни с сего сказал: «Мне предложили большие проценты в банке, давай переложим туда наши деньги». «Конечно, давай»: сказала я, удивившись. Дело в том, что Андрей никогда не доверял банкам, - рассказывает в книге «Все к лучшему» Барановская. - Он всегда отказывался класть деньги на счета под какие бы то ни было проценты. Когда мы переезжали в Лондон, у нас дома в сейфе лежало около двух миллионов евро наличными. Муж уехал раньше, а я улетала к нему примерно через месяц: нам с детьми долго делали визы. Именно тогда я убедила его, что деньги нельзя оставлять без присмотра, даже в сейфе... Я убедила Андрея положить деньги хотя бы в банковскую ячейку. Она открывается на имя того человека, который пришел, а пришла я. Никто кроме меня взять что-то из этой ячейки не мог, даже если бы у него был ключ. Там деньги пролежали до этого дня. И тут вдруг - под проценты... Я сейчас, задним числом, вспоминаю, у него была интересная реакция на мое быстрое согласие: тогда же я не обратила на нее внимания. «Как положим?» - удивился Андрей. В его голове, где созрел целый план, просто не укладывалось, что все так легко выходит. «То есть ты сейчас пойдешь и возьмешь деньги? А по- ехали в банк съездим, я хочу, чтобы ты все сделала сегодня», - настаивал он. Видимо, человек не мог по- верить своему счастью, что так легко вернул эту сумму в свое личное распоряжение. Наверно, это мучило его и раньше. Человек же не меняется, и если он жаден до денег, то он жаден до них всегда. За те годы, что сбережения лежали в ячейке, Андрей несколько раз во время наших краткосрочных ссор говорил: «Что тебе бояться за свое будущее, в любой момент уйдешь. У тебя бабки останутся...»

Юлия Барановская ни раз рассуждала о том, что сожительство и брак разные вещи. Официальная регистрация брака защищает женщину в том числе и финансово. «Если бы мы с Андреем вступили в официальный брак, то он никогда не ушел бы из семьи. Я в этом уверена. Каждые отношения переживают кризис, и людей удерживают рядом разные факторы — финансы в том числе. Возможно, изначально его бы удержали деньги, но это сохранило бы нашу семью. В итоге мы бы просто прожили до конца своих дней вместе. Если бы я знала все заранее — постелила бы соломку. С другой стороны, что теперь гадать на кофейной гуще. Случилось то, что должно было. И это тоже к лучшему...»

В книге Барановская писала и о дорогих подарках, которые ей делал Аршавин. Но чаще она говорила: «мы не жили, катаясь как сыр в масле, и не тратили деньги направо и налево». «...У нас росли дети, и мы думали о том, что им нужно хорошее образование, что им надо будет где-то жить, так что и дальше вкладывали деньги в их будущее, а не в шмотки. Наверно, глядя на светскую хронику, люди по-другому представляют себе жизнь известных футболистов. Не буду говорить, что они не правы, это у нас в семье было по-другому. ...Перелет бизнес-классом с детьми - десять тысяч долларов, перелет эконом- классом - полторы тысячи. Наверно, в масштабах зарплаты Андрея - это смешно даже обсуждать. Помню, что доходило до смешного: летим с матча домой, подходим к стойке, только я иду в эконом, а он проходит в бизнес-класс по билету, купленному ему клубом. Или еще в самом начале наших отношений Андрей однажды, искренне недоумевая, поинтересовался: «Масяня, зачем тебе третья пара сапог, у тебя же есть две!» Теперь представьте на секунду, что это говорит один из самых высокооплачиваемых футболистов России! В общем, позволять себе тратить больше денег мы стали только тогда, когда переехали в Лондон. Было забавно слышать вопросы, когда мы общались с разными людьми во время светских раутов: «Куда ты летала на шоппинг? В Милан?» Я с улыбкой отмалчивалась...»

Теперь же Юлия Барановская прилично зарабатывает и может себе позволить купить любую модную вещь. Но, как и прежде, для нее в приоритете - образование детей, путешествия и другие более глобальные вещи.

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