Погода в Москве 6 - 11 ноября: Рекордное тепло со Средиземного моря задержится на неделю!

Припугнув москвичей первым снегом, осень-2019 расслабилась и подобрела. Для бабьего лета уже поздновато, а для температурного рекорда самое время. Во вторник, 5 ноября, воздух в Москве прогрелся до +12,6 градуса. Прежний максимум для этого дня, +10,3 градуса, держался почти век, с 1922 года.

По сравнению с климатическими нормами сейчас на 6 - 7 градусов теплее, чем должно быть в начале ноябре. Дневная температура - словно в начале октября. А ночная и вовсе как в начале июня, огорошили в центре «Фобос», около +9 градусов!

А что в прогнозе погоды в Москве на 6 — 11? Не иначе после теплыни снова снегом засыплет? Нет.

Синоптики Гидрометцентра России в среду, 6 ноября, обещают примерно такую же погоду, как сейчас, - серенько, мокренько и очень тепло, +10...+12 градусов.

С четверга по субботу, 7 - 9 ноября, станет прохладнее, днем не выше +7...+8 градусов, по ночам 0...+5. Есть шанс, что сквозь облака проглянет солнце.

А потом - новая волна тепла! В воскресенье, 10 ноября, +11 градусов, в понедельник, 11 ноября, даже +13.

Аномалия, конечно, приятная, но все же - откуда она? Оказывается, ноябрь в Москве нынче субтропический, потому и такой неожиданно теплый! Да еще и с романтичным именем «Амели»:

- Теплая погода в Москве связана с мощными атлантическими циклонами, которым наши западные коллеги даже дали имена - а так делают только с очень серьезными атмосферными вихрями, - разъясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Циклон по имени «Ребека» - субтропический, образовался в центре Атлантического океана, обогнул Азорские острова и добрался до Европы. Там встретился с другим крупным циклоном по имени «Амели» и влился в него. Получился огромный монстр.

- Сейчас у циклона несколько центров, и, соответственно, и несколько теплых секторов. Эта мощная воронка засасывает воздух теплый и влажный воздух над Средиземным морем и несет его в Европейскую часть России. В среду Московскую область пересечет атмосферный фронт следующего ядра циклона, будет дождливо и ветрено. Потом короткое похолодание и перерыв в дождях, с воскресенья — еще одна порция тепла. Зима нам пока не грозит - ни заморозков, ни снега нет даже в предварительных прогнозах на следующую неделю. Осень-2019 в Москве в принципе может оказаться одной из самых теплых в истории.

КСТАТИ

Октябрь-2019 в Северном полушарии по средней температуре оказался самым теплым в истории метеонаблюдений (то есть с 1891 года). Как и сентябрь. Десять месяцев 2019 года, с января по октябрь, пока на втором месте — после 2016 года.