Ошибка резидента

Что это было? Это единственный существенный вопрос, который возникает по поводу скоропостижно скончавшейся инициативы Минфина сократить срок пребывания в России, по которому определяется налоговое резидентство. Как тонко заметили осведомленные «Ведомости», «бизнесу удалось избежать роста налоговой нагрузки на зарубежные активы». Особенно трогательно здесь - слово «удалось». Как же ему это удалось? А очень просто: министр и первый вице-премьер Антон Силуанов встретился с представителями этого бизнеса в лице РСПП и вы не поверите - они миленько обо всем договорились.

КОМУ ПЛАТИТЬ?

Мы знаем мертвую хватку Минфина, с которой он дерется за «выпадающие доходы бюджета», даже если они туда «не впадали». Мы знаем беспредельный фискальный энтузиазм, с которым Минфин отстаивает все предназначенные бюджету налоги/сборы и поборы, а также непрерывно выдумывает новые.

Здесь надо пояснить, о чем идет речь: ужесточение критериев российского резидентства, а точнее нерезидентства, связанно с обязанностью российского резидента платить налоги с так называемых КИКов – контролируемых иностранных компаний. Проблема здесь даже не в том, что Россия заинтересована в том, чтобы ее граждане платили налоги в России даже с иностранного бизнеса. Проблема в том, что для подавляющего большинства так называемых нерезидентов именно Россия является основным, в большинстве случаев чуть ли не единственным источником доходов, а так называемые КИКи – это офшоры, служащие единственной цели – минимизировать налог или не платить его вовсе. То есть речь идет о легализации уклонения от налогов.

«Идеи Минфина напугали бизнес, - сообщают «Ведомости». - При снижении срока до 90 дней российскими резидентами могли бы стать российские граждане, которые переехали за рубеж, но часто бывают в России». Здесь уместно обратить внимание на еще одну страшную угрозу, якобы замышляемую Минфином, которой нашему пугливому бизнесу также удалось счастливо избежать: это угроза ввести еще и критерий «центра жизненных интересов». То есть человек автоматически признается резидентом страны, где у него есть недвижимость, работа, семья, активы – то есть, источник жизненных благ. С которыми он так или иначе связывает свою судьбу. Понятно, что вопрос определения критериев такого центра непростой, и ответ, которым Минфин успокоил испуганных бизнесменов, был вполне адекватен. Цитируем «Ведомости»: «Минфин договорился обсудить с бизнесом критерии определения центра жизненных интересов в ближайшие годы (!!!) и только потом принимать решение»...

Шли годы… Смеркалось…

«ЦЕНТР ЖИЗНЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»

В Соединенных Штатах Америки, на которые либеральной общественности велено равняться, есть понятие глобального резидентства: любой американский гражданин является резидентом США, вне зависимости от того, где он ведет бизнес, потому что перед американским регулятором вопрос о «центре жизненных интересов» американского гражданина не возникает. И действительно, кому нужен гражданин, центр жизненных интересов которого находится за пределами своей страны?

На самом деле поражает не легкость, с которой наш упертый Минфин сполз со своей классово-чуждой идеи. Поражает легкость, с которой он эту идею вытащил на свет. Как бес попутал. Может быть, это неудачная попытка как-то смикшировать провал широко объявленной деофшоризации? Сам Силуанов объяснял ход своей мысли так: «Чтобы проще было работать и, чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались». То есть «те еще бизнесмены» должны вернуться к ним – к «тем еще финансовым чиновникам». Куда? Надо думать, в центр жизненных интересов. Но поскольку критерии этого центра жизненных интересов будут определены в ближайшие годы, а может быть и века, то «тем еще бизнесменам», как и «тем еще чиновникам» совершенно не понятно, куда они должны возвращаться. Помните: «Приезжайте к нам на Колыму? - Нет, уж лучше вы к нам…»

Если серьезно: финансовое ведомство, которое высасывает из экономики все средства, включая потенциально инвестиционные ресурсы, добившееся колоссального сжатия платежеспособного спроса и именно таким образом геройски победившее инфляцию; ведомство, имеющее огромные остатки на счетах казначейства и сверхнормативные, то есть омертвленные резервы, оказавшееся неспособным эффективно использовать бюджетные средства, выделенные на проекты развития, добившееся десятилетней стагнации в своей стране – это ведомство с легкостью отказывается от любых идей, связанных с противодействием уклонению от налогов так называемых физлиц, кои и являются единственными благоприобретателями созданной этим ведомством системы. А кто-то утверждал, что марксизм мертв…