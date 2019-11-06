желтыйчемоданчик расширяет границы: Людям с инвалидностью помогают путешествовать

Люди с ограниченными возможностями часто вынуждены подстраиваться под жизненные реалии: невозможно подняться в транспорт, нет пандусов, проблемы с трудоустройством.

Нередко человек просто опускает руки и замыкается в своем мире, а ведь жить полноценной жизнью мечтает каждый, чтобы было интересное дело, друзья, новые впечатления.

Пожалуй, лучшем поставщиком последних являются путешествия. Этот вид познавательного отдыха для инвалидов почти недоступен.

Инвалиды получат возможность путешествовать. ФОТО: МО ВОИ г.Назарово

Сама идея поехать куда-нибудь, чтобы посмотреть новые места, упирается в череду препятствий. Найти сопровождающего, купить билет на автобус или на поезд, добраться до вокзала, а еще не факт, что в конечной точке путешествия будет подходящая инфраструктура, которая скрасит отдых, а не превратит его в непреодолимый квест.

Помочь сделать мир людей с ограниченными возможностям шире и ярче решили в местной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (МО ВОИ) из города Назарово. Реализовать данную задачу многим просто не под силу, поэтому поддержка в данном вопросе очень важна.

В этом небольшом городке в Красноярском крае живут чуть больше 46 тысяч человек, почти десять процентов имеют инвалидность и теперь у них появилась возможность начать путешествовать.

Благодаря президентскому гранту общественная организация запустила проект #желтый чемоданчик, он позволит сделать туризм доступным для особенных людей.

Это не просто разовое путешествие, а целых 15 маршрутов, которые охватят самые интересные места Красноярского края и Хакасии. Направления выбраны не случайно, определиться с ними помогли местные жители. 1600 человек приняли участие в опросе «Путешествие с желанием» и предложили самые интересные варианты.

Прежде, чем маршрут станет туристическим, туда отправляются эксперты, которые отлично знают, что нужно, чтобы человек в инвалидной коляске чувствовал себя комфортно или как показать музейные экспонаты слепому.

А еще каждый участник экспедиции сможет отправить открытку своим родным и близким. ФОТО: МО ВОИ г.Назарово

Они оценивают места отдыха, санитарные зоны, инженерную инфраструктуру, наличие медицинского обслуживания. Это трудная и очень важная работа, ведь от того, насколько все будет продумано и просчитано, зависит успех путешествия.

Перевозить особенных туристов планируют на специальных автобусах. В зависимости от пассажиров подберут модификацию. В транспорте можно разместить двух человек в инвалидной коляске или по пять человек с нарушением зрения, слуха, если же пассажиры имеют инвалидность по общим заболеваниям, то на экскурсию смогут отправиться разу 16 человек.

Непременное условие – это сопровождение.

Перед тем, как зайти в автобус, сопровождающие проходят целый курс в «Школе волонтера», учат язык жестов, разбираются в особенностях работы с той или иной группой инвалидов.

Кстати, перед поездкой группа обязательно знакомится друг с другом, а после поездки собирается, чтобы поделиться впечатлениями, обсудить увиденное и просто поговорить о жизни.

Чтобы о проекте #желтый чемоданчик узнало как можно больше людей, на автобусах разместят специальные стикеры с QR-кодами, сканируя которые можно получить все информацию.

А еще каждый участник путешествия сможет принять участие в акции «Открытка через всю страну» и отправить два послания с хештегом #желтыйчемоданчик, которые потом окажутся в группах в социальных сетях.

В ближайшее время протестировать новые маршруты и оценить уровень комфорта смогут 500 людей с инвалидностью.