Медведев готов взять реванш у Надаля

11 ноября в Лондоне стартует заключительный турнир года у теннисистов-одиночников. Восемь лучших мастеров приедут в британскую столицу выявлять сильнейшего в рамках Итогового соревнования года. Громкие имена, огромные деньги и впервые за долгие годы россиянам есть за кого поболеть. Даниил Медведев отправляется в Лондон в статусе одного из главных фаворитов и разрушителя теннисных легенд.

Легенды и их наследники

Уже десять лет в мужском теннисе на первом плане одни и те же имена. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович — величайшие игроки в истории, но их время подходит к концу. Теперь уже точно. Роджер отметил свой 38-й день рождения, Надалю — 33, Джокович на год младше. Хочешь-не хочешь, а трон пора освобождать.

Помимо трёх легенд, на Итоговом турнире сыграют молодые и голодные до побед: австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. И наш Даниил Медведев.

Медведев — первый русский на Итоговом за десять лет

Даниил Медведев за несколько месяцев стал одним из самых узнаваемых спортсменов России, вернул любовь к теннису миллионам соотечественников и выиграл титулов в несколько раз больше, чем предыдущее российское теннисное поколение. По факту — звезда, которой не было в России со времён Николая Давыденко.

Давыденко — последний участник Итогового турнира от России. Было это в далёком 2009 году. Тогда Николай последовательно убрал со своего пути Джоковича, Надаля и Федерера, а в финале победил чемпиона US Open Хуана-Мартина дель Потро. К сожалению, после исторического триумфа дальнейшая карьера Николая пошла на спад, а остальные россияне десять лет даже и мечтать не могли о подобных высотах.

В 2019 году Медведев сыграл в восьми финалах и оформил четыре титула. Ему покорились сразу два турнира престижной серии «Мастерс». Главный же успех — выход в финал US Open и поражение в зрелищном матче с Рафаэлем Надалем, которое вполне можно приравнять к победе.

Время больших денег

Итоговый турнир — уникальное соревнование, так как даже до решающих стадий «Большого шлема» не всегда доходят лучшие, а здесь восемь мастеров играют между собой на протяжении недели. Понятно, что и денежное вознаграждение для них соответствующее.

Просто за выход на корт в одном матче группового этапа теннисист получает 203 тысячи долларов, столько же за победу. За успех в полуфинале — 620 тысяч, а максимально можно заработать $2,712,000. Для сравнения на Кубке Кремля, с которого Медведев снялся, за победу давали только 144 тысячи долларов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Надаль, выходи!

Сергей КИРИЛЛОВ

Во вторник прошла жеребьевка Итогового чемпионата АТП.

Даниил Медведев попал в «группу Агасси» вместе с Надалем. А это значит, что у россиянина будет возможность взять реванш у испанца за поражение в эпическом финале US Open уже на групповом этапе. Не исключено, что теннисисты потом встретятся и в финале плей-офф, как уже случалось с участниками одной группы.

А всего 23-летний россиянин дважды уступил Рафаэлю Надалю в этом сезоне (общий счет личных встреч 0:2). Зато Медведев два раза победил Стефаноса Циципаса (5:0), и впервые обыграл Александра Зверева (1:4). Кстати, именно Зверев выиграл Итоговый чемпионат в 2018 году.

Вот как разошлись теннисисты по группам

Группа Агасси

Рафаэль Надаль (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Александр Зверев (Германия) .

Группа Бьорна Борга

Новак Джокович (сербия)

Роджер Федерер (Швейцария)

Доминик Тим (Австрия)

Маттео Берреттини (Италия)

Турнир в Лондоне стартует 10 ноября в воскресенье и завершится ровно через неделю.