Владимир Путин: Пусть хоть еще три Толстых и четыре Пушкина появится, русский язык учить не будут, если Россия не будет сильной

- Интерес к русскому языку в мире будет возрастать по мере роста нашего благосостояния - и народного, и страны в целом. Не будет этого, ничего не будет, хоть тресни. Пусть у нас еще три Толстых появится и четыре Пушкина - будут переводить просто и все. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский язык, - высказал Владимир Путин свое мнение о способах продвижения русского языка.

Для помощи великому и могучему в России создан целый Совет при президенте, на котором и кипели страсти. Собравшиеся в Кремле выясняли — куда движется наш язык, надо ли его срочно спасать и, если да, то от кого?

- Мы сталкиваемся с попытками искусственно, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию, - заявил Путин, отвечая на последний вопрос. - Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.

А с другой стороны, защищать язык приходится и от самих себя. Президент даже предложил создать «единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка» и использовать его в качестве государственного языка Российской Федерации.

Участники заседания Совета при президенте РФ по русскому языку в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти – и исполнительные, и судебные, законодательные – и школы, средства массовой информации, - подчеркнул Путин, но тут же оговорился. - Совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должно означать каких-то «революционных» изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых.

На каждом Совете по русскому языку рассказывают, как плохо сейчас преподается русский в школе — и учителя мало получают, и программы не те, и сами школы разваливаются. Кажется, что все — до следующего Совета русский язык не доживет. Но нет, доживает, и вновь все повторяется по кругу. В этот раз президенту привели в пример мальчика Филипка из рассказа Толстого, который смог добраться до школы, а в деревнях сейчас это сделать очень трудно.

- Я думаю, вы со мной согласитесь, что если бы в те годы, когда писали про Филипка, все было бы хорошо, революции 1917 года, не было бы, - мягко парировал Путин.

Впрочем, и безоглядно защищать нынешнюю систему образования президент не собирался. Так ему пожаловались, что в магистратуре по русскому языку в Воронежском университете выделено лишь шесть бюджетных мест, а группу можно набрать, лишь начиная с 12 мест.

- Одно правило у нас противоречит другому, - отчитал Путин министра науки и высшего образования Катюкова. - Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку в Кремле. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Споры вокруг судеб великого и могучего длились три часа. В какой-то момент президент вступил в дискуссию даже с собственным советником Владимиром Толстым, назвавшим русский язык оружием.

- Давайте не будем употреблять таких слов, - попросил Путин. - Если это оружие, с ним начнут бороться, как с оружием. Это в известной степени сила, такая мягкая сила, и этого, мне кажется, вполне достаточно.