Екатерина Стриженова избавилась от 12 кило и превратилась в худышку

Глядя на свежие снимки Екатерины Стриженовой в Инстаграме, не верится, что еще совсем недавно она была статной дамой, предпочитающей одежду свободного силуэта. За последние месяцы телеведущая сильно похудела и радикально поменяла гардероб. Теперь она смело носит облегающие наряды, демонстрируя заметно изменившуюся фигуру. На последнем снимке, снятом в Италии, 51-летняя Екатерина позирует на фоне озера и гор в ярком спортивном костюме.

- Энергия цвета! Фуксия, - написала Екатерина про свой наряд.

strizhenovae Энергия цвета!! ! #фуксия костюм @parolebyva

Общаясь со своими подписчиками в комментариях, телеведущая рассказала, что за год ей удалось сбросить 12 килограммов. Как следствие – звезда экрана не только постройнела, но и помолодела. Екатерина выглядит потрясающе, с удовольствием принимает от поклонников комплименты и делится с ними секретом своей диеты.

Стриженова худела на низкоуглеводной кетодиете с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Актриса сразу предупредила фолловеров, что постоянно придерживаться такого рациона нельзя – это не слишком полезно для организма, поэтому она сидела на кетодиете непродолжительное время.

- Полгода на кетодиете сбросила 12 килограммов, и теперь стараюсь держать результат, - рассказала телеведущая. - А семь килограммов сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит. Но я вам не советую, они вредные. Но чем больше у вас лишнего, тем легче уходят килограммы!

На вопрос: можно ли во время диеты употреблять спиртное, Екатерина рассказала, что диетологи разрешали ей пить итальянское просекко, так как в этом напитке содержится меньше сахара.

strizhenovae Впереди праздничные выходные!!! #трисчастливыхдня Для нас ,для девочек ,главное не набрать ! #настроение ; Makeup&hair @irinanemolovskaya ;стилист @elena_kot1 @1tv

У кетодиеты много поклонников, но много и противников. Диетологи предупреждают: за несколько дней на такой диете действительно можно похудеть, но затем начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так что, предупреждая, что кетодиета может быть опасна, Екатерина абсолютно права. Плюс диеты в том, что, придерживаясь ее, любители калорийной пищи не чувствуют голода: им разрешены жирное мясо, рыба, авокадо, орехи. Например, Стриженова в Инстаграме поделилась видеороликом своего ужина: на сковородке аппетитно шкворчит жирная баранина.

- Прихожу с работы, мужа нет, а на плите ужин! Это, интересно, к чему? – написала телеведущая.

Супруг телеведущей Александр Стриженов борется с лишним весом уже больше десяти лет, и очень в этом преуспел. Актер сумел сбросить целых 30 кило! Никакой особой диеты Александр не придерживался: по словам артиста, он просто ограничил размер порций и отказался от многих вредных продуктов.