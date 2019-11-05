Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: В 2020-м на «Красные баррикады» вернутся 600 человек и начнут работать

Во вторник, 5 октября, на лентах информагентств появилась "ударная" информация. Речь шла о том, что астраханский губернатор Игорь Бабушкин на совещании с членами регионального правительства и руководством судостроительных предприятий рассказал о возрождении завода "Красные баррикады".

Мы с фотокором Михаилом Фроловым были на этом предприятии летом, когда все его цеха были полностью остановлены. А Бабушкин, тогда - врио главы региона, на встрече с коллективом заявил, что люди без работы не останутся.

В конце рабочего дня я набрал мобильный телефон губернатора, но в ответ лишь получил смс: "Я не могу сейчас говорить".

Летом все его цеха предприятия были полностью остановленыФото: Михаил ФРОЛОВ

А потом Бабушкин сам мне позвонил, и вот такой у нас состоялся разговор...

- Игорь Юрьевич, это правда, что уже в этом году несколько человек будут трудоустроены на "Красных баррикадах", а в следующем - будут восстановлены порядка 600 рабочих?

- Да, Александр, я сегодня проводил расширенное совещание по загрузке нашей судостроительной отрасли, в которую входят предприятия и "Красные баррикады", и "Лотос". Они сейчас объединены в Южный центр судостроения, который включен в состав объединённой судостроительной корпорации. На "Красных баррикадах" уже работает 89 человек и в течение следующего года предполагается привлечение ещё порядка 600 человек, которые будут выполнять вновь полученный заказ.

- То есть - это как раз то, что вы обещали летом, за полтора месяца до губернаторских выборов, в которых вы участвовали? Все сходится или где-то все же отставание имеется?

- Ну, это - не то, что я обещал, это - совместная работа, Мы разработали и утвердили дорожную карту - с объединённой судостроительной корпорацией, у нас соглашение о сотрудничестве.

Мы очень беспокоимся о судьбах тех людей, которые трудились на этом предприятии и сегодня вынуждены работать по всей стране, но только не дома. Поэтому, для нас очень важно, чтобы "Красные баррикады" и в целом Южный центр судостроения, включая ещё все предприятия Астраханской области, имели полноценную загрузку.

- А вот после того раза, когда мы вместе с вами ездили на "Красные баррикады", вы там бывали?

- Да, я приезжал туда вместе с делегацией - на предприятии идёт планомерная работа, решаются вопросы, связанные с техническим перевооружением, с переобучением работников...

В 2020-м на «Красные баррикады» вернутся 600 человекФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вот те люди, которые вынуждены бросать семьи, детёй и куда-то ездить -.по всей стране, чтобы заработать - они в курсе, что "Красные баррикады" начнут работать?

- На сегодняшнем совещании у нас было астраханское телевидение, поэтому, думаю, и те, кто вынужден был уехать, из средств СМИ получат всю информацию.

Но, если вы помните, когда мы проводили летом совещание, мы тогда уже говорили, что будем делать все, чтобы модности завода загрузить и чтобы люди имели возможность работать на родном предприятии. У нас целые династии трудились на "Красных баррикадах", и для людей это очень важно, что и коллектив снова возрождается.

- Спасибо огромное. Удачи!

НАША СПРАВКА

В настоящее время в Астрахаской области работают 10 предприятий, способных строить и производить ремонт судов различного назначения.