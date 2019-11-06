После фальшивой диспансеризации нам ставят ложные диагнозы

«Комсомолка» выяснила, как обнаружить обман и добиться исправления приписок.

«НЕУТОЧНЕННОЕ РАССТРОЙСТВО НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»

«Прелестно! Оказывается, в июне 2019 года я прошел диспансеризацию, и мне поставили диагноз «неуточненное расстройство нервной системы», - делится в Фейсбуке москвич Артемий. - Просто чудеса дистанционной медицины. Особенно с учетом того, что на диспансеризацию меня не приглашали и ни в какой поликлинике я не был».

«Ого! А у меня оказалось целые две пройденные (на самом деле - нет!) диспансеризации с забавными диагнозами», - пишет в откликах девушка Алина. «И у меня нашлось несколько интересных болезней, диагностированных заочно», - присоединяется Анна. У других пациентов, ноги которых давно не ступали на пороги районных поликлиник, обнаружились диагнозы «гипертония», «хронический тонзиллит» и прочие недомогания. «Похоже, у нас в медицине сидят ясновидцы и узнают обо всех болячках на расстоянии», - резюмирует одна из подписчиц.

Чтобы узнать удивительные факты о своем здоровье, пациенты воспользовались электронными сервисами на портале госуслуг или заглянули в личный кабинет застрахованного по ОМС на сайте Фонда обязательного медстрахования. Все это можно сделать, не вставая со стула. А вот как быть дальше, столкнувшись с ложными диагнозами и не проведенными в действительности обследованиями и процедурами?

КОГДА И ГДЕ РВАНЕТ, НЕ ЗНАЕШЬ

- Речь идет о приписках. Недобросовестные медики используют их, чтобы освоить деньги. А для пациентов ложные диагнозы, поставленные заочно, могут оказаться бомбой замедленного действия, - предупреждает председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе доктор медицинских наук Алексей Старченко. - Сложно предугадать, когда и как это выстрелит. К примеру, при страховании жизни и здоровья, добровольном медицинском страховании (ДМС) размер страховых взносов зависит от ряда условий. Пациенты обязуются предоставлять достоверную информацию о своем здоровье. И вдруг, если произойдет страховой случай, может выясниться, что в медицинской истории человека указаны те или иные «отягчающие обстоятельства». То есть диагнозы, о которых он не сообщал при заключении договора страхования. Это может расцениваться как введение в заблуждение страховщика. Последствия - вплоть до судебного процесса с отказом в страховых выплатах. И это только один из возможных рисков.

Поэтому с приписками нужно бороться не теряя времени, советует эксперт по защите прав пациентов.

ДИАГНОЗЫ СЧЕТ ЛЮБЯТ

Прежде всего любому из нас стоит удостовериться, насколько соответствуют действительности персональные медицинские данные. Для этого можно время от времени пролистывать свою медицинскую карту в районной поликлинике, к которой вы прикреплены по полису ОМС. Но чаще приписки делают не в бумажной карте, а в электронных системах, говорит Алексей Старченко. Чтобы узнать о таких злоупотреблениях, нужно быть зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг и получить подтвержденную учетную запись (инструкция, как это сделать, размещена по ссылке https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1).

Как только вы станете полноправным пользователем портала госуслуг, сможете получить доступ в личный кабинет застрахованного лица (речь идет об обязательном медицинском страховании, ОМС). Еще один вариант - войти в личный электронный кабинет через сайт территориального фонда ОМС вашего региона (для этого пользуемся ссылкой http://ffoms.ru/system-oms/territorial-funds/). Здесь также понадобится авторизация через госуслуги, так что без регистрации на данном портале не обойтись.

В некоторых регионах вход через сайт территориального фонда ОМС может быть эффективнее. Потому что, кроме базового перечня услуг для пациентов, встречаются региональные дополнения - бонусы. Так, жителям Москвы предоставляют услугу «Таблетница». Это электронная система проверки совместимости назначенных лекарств с учетом заболеваний и других особенностей состояния пациента.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как исправить ложные данные

В некоторых регионах личный кабинет включает возможность опровержения, если медуслуг в реальности не было. Для этого достаточно нажать «нет» в окошке рядом с якобы оказанной медуслугой. Тогда в территориальный фонд ОМС автоматически поступит жалоба пациента. И после проведения проверки недостоверные данные удалят.

- Самое надежное и эффективное - написать жалобу напрямую в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС, - советует эксперт по правам пациентов Алексей Старченко. - Специалисты проведут необходимую экспертизу. При подтверждении ложных данных медицинскую организацию оштрафуют. А недостоверная медицинская информация будет удалена (в электронных системах) либо официально признана недействительной с внесением исправлений в медицинскую карту.