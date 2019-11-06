На пенсию и сразу в клуб - на танцы, английский и фитнес

Пенсионеры в столице теперь все меньше сидят на лавочках у подъезда и дома за сериалами. Все хотят и после официального выхода на заслуженный отдых продолжать активную жизнь. И многим это удается.

- Не могу я быстрее - машина 4 миллиона стоит! А вдруг разобью? - Бабуля за рулем автосимулятора вжимается в кресло и мчит по шоссе.

Гоночная трасса и автомобиль хотя и виртуальные, но эмоции зашкаливают, как в реальности. Оторваться невозможно!

- Жгут наши бабушки и дедушки, - смеется Тимофей Андрющенко, автогонщик и по совместительству руководитель автоклуба Want to Drive в «Моем социальном центре». - Приводите сюда родителей. Нечего им сидеть дома и разговаривать с телевизором.

На Сущевском Валу в районе Марьина Роща появился городской клуб нового формата «Мой социальный центр», который создавали с особым вниманием к потребностям старшего поколения. Его открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Проект курирует Департамент труда и социальной защиты населения столицы. Впервые его представили на III Форуме социальных инноваций.

Начатая в прошлом году программа «Московское долголетие» стала очень популярной среди москвичей серебряного возраста. Но городские власти пошли дальше. Пожилым людям предоставляется возможность для проявления инициативы, реализации собственных проектов, неформального общения и интересного досуга. Первым таким клубом и стал «Мой социальный центр». Это городское пространство для людей старшего поколения, в котором можно пообщаться, заняться какими-то интересными делами, завести новые знакомства. Даже ощутить драйв, как, например, на встречах автоклуба, которые проводятся здесь каждый второй и четвертый вторник месяца.

А вообще в календаре центра нет ни одного пустого дня. Все занятия, тренировки, концерты, развлечения и обучение - каждый день и бесплатно. Посетители старше 55 лет могут выбирать что душе угодно: йога и восточная гимнастика, общение по интересам, уроки лепки, рисования и вязания, бильярд, шахматы или аэрохоккей, мастер-классы стилистов и лекции психологов.

ВСТРЕЧАЕМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

В «Мой социальный центр» уже приходят целыми семьями, несмотря на то что рассчитано все здесь в основном на гостей старшего возраста. Кстати, нет в центре и привязки к районам - рады будут и жителям Зеленограда и Хамовников. Каких-то других ограничений тоже нет.

- Я прихожу каждую неделю два раза, - рассказал москвич, житель района Дорогомилово Вадим Яковлев. - Здесь современная атмосфера, и это выражается не только в качественной новой мебели, но в подходе к тому, что здесь делают. Занятия интеллектуальные, интересные, полезные.

Попасть сюда легко - подходите к зоне рецепции с паспортом и СНИЛС. Сотрудники расскажут обо всех возможностях центра, уточнят ваши пожелания и посоветуют подходящие занятия. Но главное - выбор всегда за вами.

- Концепция центра в том, что это большое пространство предоставляется нашим посетителям, - объясняет директор «Моего социального центра» в Марьиной Роще Оксана Будакова. - И они сами решают, чем им тут заниматься, то есть сами формируют свою программу, сами проводят те мероприятия и те встречи, которые им интересны.

ЖИТЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

«Мой социальный центр» в Марьиной Роще начал полноценно функционировать в июле, и с начала работы в нем уже побывали более шести тысяч человек. Посетители сами организовали внутри центра клубы любителей поэзии, рисования, путешествий, танцев, бильярда и актерского мастерства. В студиях и гостиных провели более 300 мероприятий, в том числе и творческие встречи с известными людьми и звездами российского шоу-бизнеса. К примеру, в «Тихой гостиной» свои истории рассказала москвичам диктор Центрального телевидения, заслуженная артистка РСФСР Анна Шатилова. Из желающих сделать селфи с ней выстроилась очередь. Анна Николаевна поделилась с гостями центра, как работать с Константином Эрнстом, дружить с Юрием Левитаном и объявлять в прямом эфире о покушении на Джона Кеннеди. А некоторые дамы выведали у известной телеведущей и другие профессиональные секреты, например, как приготовить в домашних условиях фирменную маску Шатиловой для здорового тона кожи или сохранить стойкость голоса.

- Город постоянно поддерживает пожилых москвичей, - говорит Анна Шатилова. - Уже второй год работает также и проект «Московское долголетие». Мне часто доводится вести концерты и встречи в рамках этого проекта в парках, в Домах культуры и на городских площадках. Участники «Московского долголетия» прекрасно выглядят, поют, танцуют, занимаются спортом. У них началась совершенно другая жизнь. Это важный и нужный проект.

Бабушки и дедушки с азартом гоняют на автосимуляторе на занятиях автоклуба. Фото: instagram.com

НОВЫЙ СЕЗОН «МОСКОВСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»

Пилотный центр на северо-востоке столицы понравился москвичам. В ближайшем будущем такие же площадки планируют запустить еще в девяти районах города. Но уже сейчас желающие могут бесплатно заниматься творчеством, спортом или обучением в любом районе по программе «Московское долголетие», так же как и в «Моем социальном центре». К тому же с осени в проекте «Московское долголетие» стартовал новый сезон. Секций и кружков стало больше. Жители в возрасте 55+ теперь могут выбрать, к примеру, еще 24 новых вида спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, бильярд, городки и другие.

Впервые этой зимой откроются секции зимних видов спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посещать лыжные тренировки, а в 17 парках - кататься на коньках. А для тех, кто хочет научиться чему-то новому, 26 столичных вузов подготовили 225 учебных программ. Среди них как привычные уже занятия по информационным технологиям, английскому языку, так и дополнительные курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна для дачников, пчеловодства, овощеводства, сомелье. А в дискуссионных клубах посетителей научат поддерживать беседу на любую тему.

Неудивительно, что московским пенсионерам некогда сидеть на лавочках во дворе или дремать перед телевизором. Возраст и прочие обстоятельства не помеха для тех, кто хочет жить и радоваться каждому дню.

НА ЗАМЕТКУ

«Мой социальный центр» работает ежедневно с 10.00 до 21.00, без перерыва. Адрес: ст. м. «Марьина Роща», «Савеловская», ул. Сущевский Вал, д. 31, стр. 2. Телефон для справок 8 (495) 587-04-93.

Расписание занятий - на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы www.dszn.ru/moitsentr

ИДИ И СМОТРИ

«Мой социальный центр» - это...

- Актовый зал для лекций, мастер-классов, концертов, вечеринок, творческих встреч.

- Спортивный зал для танцевальных вечеров, занятий фитнесом, йогой, зумбой и спортивной гимнастикой.

- Кулинарная студия и кафе для совместного приготовления любимых блюд, лекций о здоровом образе жизни и семейного чаепития.

- Шумная гостиная для игр в большой компании, турниров в дартс, настольный футбол, теннис, аэрохоккей и бильярд.

- Медиагостиная для просмотра видеофильмов, бесед и уроков по компьютерной грамотности.

- Тихая гостиная для шахматных турниров и литературных клубов, чтения и поэтических вечеров.

- Творческая мастерская для совместных занятий рукоделием, кройкой и шитьем, фигурной лепкой, гончарным мастерством, живописью, творчеством и искусством.