«Нашел себе новую секси»: Вера Брежнева ответила в Инстаграме на слухи о неверности мужа

Жизнь Веры Брежневой - сплошные переезды, перелеты, гастроли: из-за плотного концертного графика певица нечасто бывает дома. В Инстаграме 37-летняя артистка постоянно делится дорожными снимками – кадрами, сделанными в самолетах. Очередную фотографию Вера посвятила теме удобной одежды для путешествий. Певица сделала селфи в толстовке с капюшоном и прокомментировала свой наряд:

- Самая идеальная одежда для меня на гастролях - спортивный костюм либо леггинсы с капюшонкой. Но я не перестаю удивляться и восхищаться , когда в аэропорту или на вокзале вижу девушек на каблуках! Как удаётся путешествовать такими красивыми? – написала певица.

Одна из подписчиц Брежневой решила оставить под постом язвительный комментарий: «Только вот Костик то нашёл себе новую секси герл. Бумеранг - дело такое», - намекая на мужа Веры, 56-летнего продюсера Константина Меладзе. Комментаторша припомнила слухи о том, что пока его жена отсутствует на гастролях, композитор якобы крутит роман с певицей Эрикой Герцег.

Вера Брежнева не поленилась и ответила завистнице в Инстаграме:

- Вы ж моя доброжелательная красавица! Вот же счастье наконец-то для вас, - написала певица в комментариях.

ververa Самая идеальная одежда для меня на гастролях - спортивный костюм либо леггинсы с капюшонкой

Поклонники поддержали звезду и сошлись во мнении, что слухи о неверности Константина Меладзе – просто пустые домыслы. «А с чего вы взяли что Вера разошлась с Константином?», «У Веры и у Кости всё отлично. Ну не будьте наивной. Они счастливые люди. Не тешьте себя " бумерангом" - это миф», «Мало ли кто с кем прогуливает, женятся только на самых достойных, от таких, как Вера не уходят», - пишут фолловеры Брежневой в комментариях.

Слухи о том, что 56-летний Константин Меладзе закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра», 31-летней Эрикой Герцег, появились в Интернете в начале октября. Поводом для этого послужил тот факт, что Вера якобы удалила на своей страничке в Инстаграме все снимки с мужем. Однако сама Брежнева высмеяла эти слухи, написав ироничный пост:

- Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать 5 своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы - регулярно разводиться и погуливать с Эрикой! – написала Вера. - Ну просто браво.

ververa Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днём Рождения в Инстаграм.... И хочется спросить, люди, вы реально думаете , что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь??

В том, что их брак безоблачен, певица не сомневается. Не так давно она показала в Инстаграме шикарный презент от мужа – смартфон последней модели, рассказав, что получила подарок от любимого мужчины. А еще поделилась красивым снимком, на котором она позирует топлесс, и рассказала:

- Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики, - призналась экс-«ВИА Гра». - Ему нравится, когда мы наедине, и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: «Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...» После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет.

Вера нечасто рассказывает о семейной жизни с продюсером, и уж тем более не делится интимными подробностями. Сам же Константин Меладзе как-то обмолвился, что потихоньку начинает привыкать к тому, что его жена – одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Брежнева и Меладзе поженились в октябре 2015 года в итальянской Тоскане. По словам Константина, Вера помогла ему стать более открытым и в жизни:

- До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу, - признался композитор в одном из интервью. - Я восхищаюсь ею ежедневно, ежечасно. С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям.