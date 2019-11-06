2019-11-06T23:04:55+03:00
Звезды

Круче не бывает: Светлана Лобода похвасталась невероятной растяжкой

Певица свела поклонников с ума своей гибкостью
Ирина СУХАНОВА
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Светлана Лобода удивила поклонников. Фото: Инстаграм.Светлана Лобода удивила поклонников. Фото: Инстаграм.
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Светлана Лобода готовит новый альбом: весь ноябрь певицу ждет напряженная работа в студии. И одновременно – в спортзале: артистка удвоила интенсивность тренировок, чтобы встретить новогодние корпоративы во всеоружии. В Инстаграме 37-летняя звезда поделилась кадром своей утренней тренировки. Светлана сделала вертикальный шпагат, продемонстрировав невероятную растяжку.

- Встаю рано. Спорт и студия - вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом, - написала Лобода в подписи к фото. И предупредила: «Ноябрь будет жарким».

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встаю рано. спорт и студия . вот что меня ждёт на этой неделе ежедневно. заканчиваю альбом #ноябрьбудетжарким #обещаю #хух
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Фантастический шпагат певицы привел ее поклонников в полный восторг: «Круче не бывает», «Волочкова плачет», «Меня если так подвесить, то обе ноги либо будут вверху или снизу, другого варианта нет», - пишут фолловеры звезды в комментариях.

- Мы умышленно не брали туры этой осенью потому что мне нужно время , много времени на новый материал, который я смогу показать вам уже в ноябре, - рассказала артистка в Инстаграме о своих ближайших планах.

Накануне Лобода дала концерт в Арабских Эмиратах – артистка выступила в концертном зале одного из роскошных пятизвездочных отелей Дубаи. На своей страничке певица поделилась видеороликом, снятым в гримерке. Светлана заканчивает приготовления к шоу, крутясь перед зеркалом и оглядывая себя со всех сторон. Артистка наряжена в очень откровенный полупрозрачный комбидресс, практически обнаживший ее бюст.

Впрочем, с такой безупречной фигурой Светлана может позволить себе любые, даже самые откровенные наряды. Недаром телеведущая Ксения Собчак, усердно занимающаяся йогой и регулярно потеющая в спортзале, призналась, что завидует фигуре Лободы и все бы отдала, чтобы выглядеть, как она. Светлане же, кажется, все дается без видимых усилий – но на самом деле это не так: артистка не забывает о регулярных тренировках и проводит много времени в фитнес-зале.

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Лобода готовится к выступлению в Дубаи.
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Тем не менее, у певицы много критиков, которые считают, что безупречной внешностью Лобода обязана пластическим хирургам – мол, и грудь себе сделала, и попу подтянула. Светлана же в ответ уверяет, что ложилась под нож только один раз, когда убирала горбинку на носу, появившуюся после травмы.

В плотном гастрольном графике певицы на семью остается не так много времени, поэтому дочки Светланы часто путешествуют вместе с ней. В мае младшей дочери артистки Тильде исполнился год. Певица до сих пор не раскрывает имя отца девочки, однако ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. К слову, свое недавнее 37-летие Светлана отметила в компании Линдеманна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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