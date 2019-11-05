Правнуку Сталина угрожают убийством из-за квартиры ценой в 30 миллионов рублей

Селим Бенсаада - пожалуй, самый скромный из всех живущих ныне потомков «отца народов». Хотя и довольно заметный. Селим любит кожаные куртки и ковбойские шляпы, так что на улице на него обращают внимание. Но общаться с ним можно только через сурдопереводчика: у мужчины проблемы со слухом и зрением.

Селим появился на свет в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила малыша от сокурсника из Алжира Хосина Бенсаада, который приехал в Москву в 1962 году учиться в Институте дружбы народов им. Лумумбы. Официально зарегистрировать брак им разрешили, только когда ребенку исполнилось четыре года.

Мать хотела выбросить младенца из окна

Рождение сына стало непростым испытанием для внучки Сталина Галины. Позже она написала рассказ «Погремушка» (опубликован в 2005 году в журнале «Дружба народов»), в котором откровенно изложила свои чувства. Правда, от лица героини по имени Ася.

Как только сын появился на свет, врачи испугали маму известием, что у малыша задет лицевой нерв, из-за чего он будет улыбаться криво. К тому же у него не полностью закрывался один глаз. Мать даже подумывала, а не скинуть ли новорожденного из окна роддома на мостовую: «Она стояла перед темным, в струйках талого снега окном и думала, как завтра возьмет его, прижмет покрепче... внизу - открытая мостовая, третий этаж, как раз то, что нужно... И наверняка она не отступила бы от задуманного, если бы могла знать, что это только начало хождения по мукам, для которых (кто? почему?) выбрал именно ее».

Есть легенда, будто немецкое командование хотело обменять Якова на фельд­маршала Паулюса, взятого Красной Армией в плен в Сталинграде, на что Сталин якобы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В три года выяснилось, что мальчик глухой. Его мать о себе пишет в рассказе: «Умереть она уже не хотела. Она изменилась, словно ее опоили дурным зельем, не на смерть, а на другую жизнь. И с изумлением, с острой завистью она смотрела на женщин, гулявших по улицам и в скверах с детьми, которые болтали, кричали пронзительно звонкими голосами... Муж оставался спокоен (безразличие? самозащита?), хотя помогал ей отыскивать хороший специальный детский сад, покупал нужные для обучения фигурки и картинки... Мальчишку он едва замечал, одергивал его резко, с оттенком брезгливости, на людях же выглядел подчеркнуто ласковым, внимательным».

- После учебы в СССР отцу предложили два варианта: остаться в Союзе и забыть про Африку или уехать насовсем в Алжир и оставить нас (меня и маму) в СССР, - признавался в одном из редких интервью Селим. - Он выбрал второе. Мама написала письмо Андропову с просьбой разрешить приглашать Хосина в СССР два раза в год. Когда он приезжал к нам, всегда привозил иностранную одежду и игрушки.

Странное завещание

Селим с рождения живет в Москве в квартире, доставшейся его семье от вождя, она расположена в доме, где раньше селили сотрудников НКВД (район метро «Китай-город»). Кадастровая стоимость апартаментов площадью 80 кв. м - 30 млн рублей. Здесь он живет с женой Натальей, тоже слабослышащей.

Эту квартиру Сталин когда-то подарил балерине Юлии Мельцер, жене своего старшего сына Якова Джугашвили. Затем жильем владела внучка генсека - Галина Джугашвили, мама Селима. Сейчас квартира в долях принадлежит Селиму и его отцу-алжирцу.

Несмотря на то что Хосин лишь иногда приезжал к жене, которая последние годы болела раком, после ее смерти всплыло завещание, где Галина все нажитое завещала только мужу и ничего - сыну Селиму.

Правнук Сталина прекрасно рисует. На этих рисунках - портреты матери Селима Галины Джугашвили и его отца - Хосина Бенсаада.

- Странно, что мать не вспомнила в завещании о единственном сыне, - говорит один из друзей Селима. - Мы написали заявление в СК РФ и хотим оспорить эту бумагу. С ней мутная история. Галина Джугашвили умерла в тот же день, когда стоит дата в завещании: 27 августа 2008 года. Она болела раком, последние дни ей было очень плохо, она лежала в больнице и почему-то именно в клинике и подписала бумаги. Как Галя в ее состоянии могла подписать документ? Насколько вообще это было юридически и этически верно сделано? Или просто кто-то ее рукой водил по бумаге? Селим сказал: подпись не ее. Будем добиваться экспертизы завещания.

Селим, кстати, уже судился с отцом из-за наследства. Но по суду ему лишь добавили долю в квартире матери (он владеет 5/12 доли, а его отец - 7/12) плюс ограниченные права - запрет на ремонт и другие вещи, необходимые для нормальной жизни. Кроме того, отцу достались права на книги, вещи, драгоценности, в общем, на все, чем владела Галина Джугашвили.

Записка в ящике

Недавно Селиму стали поступать от отца угрозы расправы и даже убийства. Родитель недоволен тем, что его сын женился на слабослышащей.

- Отец-алжирец пугает сына, которого не воспитывал, что черные риэлторы могут отнять у него квартиру. Требует, чтобы он переписал недвижимость на него, - продолжает друг Селима. - Но Селим - человек думающий, а не дурак, каким пытается его выставить родной отец. Да, он живет скромно. Не работает, у него пенсия по инвалидности. Зато прекрасно рисует. У него свои картины. Его жена подрабатывает курьером. У него хотят отобрать квартиру, но мы, друзья, этого не позволим.

Защищать интересы правнука Сталина взялась адвокат Юлия Вербицкая (Линник).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мечтает найти останки деда

Дед Селима Яков Джугашвили умер во время войны. Сталин, как и младшего сына Василия, отправил его на фронт. Сказал на прощание: «Иди и сражайся».

По официальным сведениям, 4 июля 1941 года после боев под Витебском Яков попал в немецкий плен. Сначала находился в Хаммельбурге. Весной 1942 года его перевели в Любек, а затем в концлагерь Заксенхаузен, где он в 1943-м бросился на проволоку при попытке бежать и был застрелен. Труп его сожгли.

Есть легенда, будто немецкое командование хотело обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, взятого Красной Армией в плен в Сталинграде, на что Сталин якобы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Но документальных подтверждений этому не найдено.

По официальной версии, Яков Джугашвили попал в плен летом 1941 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Селима есть версия, которая многим наверняка покажется фантастической. Правнук Сталина убежден, что вместо Якова Джугашвили в лагерь попал... его двойник! Об этом ему говорила мать, тоже пытавшаяся найти следы Якова.

Правнук Сталина уже обратился в архив ФСБ с просьбой позволить ему и его представителям изучить архивы, касающиеся Якова Джугашвили. Возможно, в них есть ниточка, за которую можно потянуть в поисках его следов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/648490" frameborder="0"></iframe> Яхта Сталина.Ну вот не знали люди толка в роскоши!

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