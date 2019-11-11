Юбилей Леонардо ДиКаприо: Отец считал его инопланетянином

Получение «Оскара» иногда неприятно сказывается на карьере актеров и актрис. Грубо говоря, они перестают толком сниматься. Наверное, им кажется, что они достигли вершины.

И Леонардо ДиКаприо после «Оскара» перестал сниматься. Его предыдущий фильм «Выживший» (за который его, собственно, и наградили) был снят в 2015 году, и только в 2019-м Квентин Тарантино вытащил артиста обратно на экран ради «Однажды в Голливуде». И все, сейчас ДиКаприо снова нигде не занят. В планах у него три картины, но все они болтаются в категории «Проекты».

Леонардо ДиКаприо в фильме "Выживший", который принес ему долгожданного "Оскара".Фото: EAST NEWS

И при этом ДиКаприо наряду с Брэдом Питтом остается самым популярным актером в мире!

Коктейль из русской, немецкой и итальянской крови

Мать Леонардо ДиКаприо Ирмелин Индербинкен назвала его в честь картины Леонардо да Винчи. Беременной она стояла перед ней во флорентийской галерее Уффици и почувствовала, как ребенок шевельнулся в животе. Имя хорошо подходило к итальянской фамилии отца ребенка (Джордж ДиКаприо - художник, рисовал и издавал андеграундные комиксы).

Мама будущей суперзвезды мирового кино Ирмелин Индербинкен назвала сына в честь великого Леонардо Да Винчи.Фото: EAST NEWS

Ирмелин наполовину русская (бабушку актера по материнской линии звали Елена Степановна Смирнова), наполовину немка, Джордж наполовину итальянец, наполовину тоже немец. Полное имя актера - Леонардо Вильгельм ДиКаприо, когда он был маленьким, дома у него говорили не только по-английски, но и по-немецки, он до сих пор может худо-бедно поддержать разговор на этом языке. Тарантино в конце 2000-х приглашал его на роль немецкого полковника Ланды в «Бесславных ублюдках» (эта роль потом досталась австрийцу Кристофу Вальцу).

При этом жила эта семья в Калифорнии. Когда Лео исполнился год, родители разошлись, но официально не развелись: отец жил неподалеку от матери, и сына они воспитывали более или менее вдвоем. А потом вдвоем стали заниматься его актерской карьерой.

Полное имя актера - Леонардо Вильгельм ДиКаприо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще родители думали, что ребенок станет художником. Но уже в детстве Лео выбирал между карьерой морского биолога и актера, и интерес к актерскому мастерству победил. Мальчик с раннего детства любил кривляться, изображая других людей. И подростком начал сниматься - сначала в рекламе, потом в сериалах типа «Новые приключения Лесси», «Переходный возраст», «Санта-Барбара» (где изображал молодого Мейсона Кэпвелла), потом в дурацких фильмах «Зубастики-3» и «Ядовитый плющ».

Юный актер засветился в культовом сериала "Санта-Барбара".

Но сразу после этого последовал прорыв - роль в фильме «Жизнь этого парня», где ДиКаприо снялся с Робертом Де Ниро. Лео был выбран самим Де Ниро из десятков мальчишек. Де Ниро со всеми репетировал одну сцену: когда его герой приходит домой, распираемый желанием над кем-нибудь поиздеваться, видит, что Тоби бросил в мусорное ведро банку, в которой осталось немного горчицы, достает банку из ведра и начинает совать мальчику в лицо с воплем: «Она пустая? Она что, пустая?» По сценарию мальчик должен был робко ответить: «Да». Де Ниро реально тыкал банкой всем претендентам в лицо. ДиКаприо вспоминал: «Я вдруг выбил у него из руки банку, приблизился к нему в упор и во всю мочь легких заорал: «Не-е-ет!» На площадке повисла тишина. Де Ниро усмехнулся и сказал: «Это было хорошо. Это было хорошо-о-о. Мне нравится. Немножко слишком, но хорошо».

После этой картины на ДиКаприо обратили внимание. И неудивительно: по мнению многих, парень умудрился переиграть именитого партнера.

Юный ДиКаприо с Робертом Де Ниро в фильме «Жизнь того парня». Фото: Кадр из фильма

«Не люблю швырять деньгами»

Дальше карьера Лео стремительно шла в гору. К 20 годам, то есть в 1994 - 1995 годах, он уже считался одним из самых многообещающих голливудских актеров. Уже за следующий после «Жизни этого парня» фильм «Что гложет Гилберта Грейпа», где он играл умственно отсталого брата главного героя, его номинировали на «Оскар». Он старался браться за роли достаточно сложные: играл наркомана в «Дневниках баскетболиста», поэта Артюра Рембо в «Полном затмении». Джордж ДиКаприо тогда говорил: «Мой самый большой подарок сыну, если не считать выдающихся бровей, - бесстрашие. Лео пытается понять, сколько всего он сможет сделать в жизни, и он не пытается идти путем наименьшего сопротивления. Он может пойти на гильотину, по дороге дурачась. На самом деле нам, родителям, кажется, что он инопланетянин, у него в голове все по-другому закручено, чем у нас. В нем что-то такое происходит, чего мы не понимаем».

C актрисой Лоррейн Бракко в драме "Дневники баскетболиста".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Желтая пресса пыталась приписать тогда ДиКаприо разгульное поведение: его изображали как «плохого мальчика», который вечно шляется по ночным клубам и ведет жизнь, полную излишеств. Но сам Леонардо это опровергал. И в интервью представал юношей разумным и адекватным: «Не люблю швыряться деньгами. Да и зачем они нужны, деньги? Я был бы очень несчастен, если бы жил в особняке, но в одиночестве... Я вырос в не очень богатой семье и кое-что усвоил. Например, не платить в отеле пять долларов за банку кока-колы, если можно пройти квартал и купить упаковку из шести банок за три доллара».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/536775" frameborder="0"></iframe> Перевод речи Леонардо Дикаприо с премии «Оскар».Свою речь актёр посвятил глобальному потеплению

Пришибленный «Титаником»

Уже в 1995-м ДиКаприо получал тысячи писем от фанаток и по 10 новых сценариев в неделю (их читал отец и почти все выбрасывал, лишь некоторые передавал сыну). Леонардо хотелось быть звездой независимого кино, сниматься в интересных фильмах, а не в блокбастерах. Но, конечно, кумиром миллионов девушек он стал не благодаря образам наркоманов и проклятых поэтов, а благодаря куда более традиционным ролям - Ромео в фильме База Лурмана «Ромео + Джульетта» и Джеку Доусону в «Титанике» Джеймса Кэмерона.

ДиКаприо в фильме «Ромео + Джульетта».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй фильм вознес его на самую вершину славы: в мире началась настоящая «дикаприомания». При этом сам актер вовсе не рвался сниматься в эпическом фильме про первое и последнее плавание самого большого в мире корабля. Прочитав на пробах кусок из любовной сцены, он начал издеваться над текстом. Однако, как вспоминал Кэмерон, что-то все равно мелькнуло - «словно луч света упал с небес и осветил лес».

- Хотел бы я сейчас сказать, что провидел в «Титанике» один из главных хитов в истории, - говорил потом Леонардо. - Но нет. Я вообще сомневался, играть ли в нем. Я долго отказывался, потому что мне как раз параллельно предложили роль в «Ночах в стиле буги» (малобюджетной трагикомедии П. Т. Андерсона о судьбе порнозвезды 70-х. - Ред.). Окончательной причиной, почему я согласился на «Титаник», стало то, что утвердили Кейт Уинслет. Она была потрясающая.

C Кейт Уинслетт в фильме "Титаник".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако после «Титаника» случилось то же, что сейчас после «Оскара»: ДиКаприо, словно пришибленный успехом, надолго перестал сниматься. Продюсеры, по слухам, готовы были соорудить под него «Крестного отца-4», его прочили на роль Анакина Скайуокера в новых «Звездных войнах», звали в «Матрицу», в «Человека-паука»... Но он упорно отказывался. Вообще Лео обычно тщательно выбирает роли: он один из немногих американских актеров, у кого за последние 15 лет всерьез не провалился ни один фильм.

КСТАТИ

Последний холостяк Голливуда

О личной жизни ДиКаприо говорить с журналистами не любит. Он остается одним из самых завидных холостяков планеты. Известно, что он редко заводил романы с коллегами-актрисами, предпочитая моделей: в его донжуанском списке Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен, Линни Дитрихсон, Кристен Занг, Бижу Филлипс, Ева Герцигова, Эмма Миллер, русская Анна Вьялицына...

Модель Анна Вьялицына.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более или менее серьезные отношения у него были с Амбер Валеттой, Эрин Хизертон («ангелом» Victoria’s Secret), немкой Тони Гаррн. А самые известные и длительные его романы случились с бразильянкой (опять-таки немецкого происхождения) Жизель Бюндхен и израильтянкой Бар Рафаэли. Было также замечено, что он предпочитает девушек ощутимо моложе себя - в среднем на 7 - 10 лет.

Роман с израильтянкой Бар Рафаэли продлился у актера несколько лет.Фото: EAST NEWS

Самые известные фильмы артиста

«Ромео + Джульетта» (1996)

«Титаник» (1997)

«Банды Нью-Йорка» (2002)

«Авиатор» (2004)

«Остров проклятых» (2010)

«Начало» (2010)

«Джанго освобожденный» (2012)

«Великий Гэтсби» (2013)

«Выживший» (2015)

«Однажды в Голливуде» (2019)

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