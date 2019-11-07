Пять новых внедорожников, про которые вы очень мало знали

Не секрет, что машины повышенной проходимости любят и жители сельских районов, и горожане. Ведь круто! Какие же новинки появились в автосалонах и сколько они могут отнять из семейного бюджета?

Citroёn C5 Aircross

23 см под пузом! Такой дорожный просвет уникален даже для внедорожника, а тут речь идет о кроссовере. Он не маленький, конечно, четыре с половиной метра в длину.

Главное, что при покупке можно уложиться в два миллиона рублей, но если речь идет о бензиновом турбомоторе. Не очень сильном, кстати, всего 150 сил, да еще и объемом 1,6. Двухлитровый дизель будет помощнее, к нему и коробка 8-ступенчатая полагается, но в таком случае цена будет чуть больше двух миллионов.

Renault Logan Stepway

«Логан» все прекрасно знают, но не так давно появилась его внедорожная версия. Превратить седан в «проходимца» - та еще идейка, но она была обкатана в свое время еще шведской Volvo, а теперь есть такие машины и у отечественной Lada. Делается это так: машину украшают «по кругу» пластиковым обвесом и слегка изменяют ей подвеску, чтобы она повыше поднялась над дорогой. 195 мм - таков клиренс у Logan Stepway, за это его называют кросс-седаном.

Renault Logan Stepway. Фото: renault.ru

Радует выбор силовых установок: моторы могут быть мощностью от 82 до 113 сил, а к 102-сильному в пару предлагается автомат. Правда, цена тогда поднимается почти до 900 тысяч рублей, но начальные версии могут стоить и меньше 700 тысяч рублей.

Chery Tiggo 7

Все «Чери» теперь «Тигго». Вот кто решил не заморачиваться с названиями, просто приделываешь другую цифру к одному и тому же имени, а других имен теперь и нет. Седьмой «Тигго» самый большой. И самый зимний. У него обогреваются все сиденья, а также руль, стекла и зеркала. А еще китайцы называют его умным, потому что экран вашего смартфона он выведет на 22-сантиметровый экран, на приборной панели у него тоже экран, а доступ в машину вы получите с помощью ключа-браслета.

Chery Tiggo 7

Оригинально, что более мощный турбомотор у него дополняется механикой, а слабоватый двухлитровый - бесступенчатым вариатором. То есть более мощная машина оказывается дешевле менее сильной и будет стоить миллион с небольшим.

LADA XRAY Cross

Раньше было много разговоров про эту модель, концепты показывали, люди ждали новую «Ниву», а получили приподнятый XRAY.

В итоге на продажу выставили машины со 113-сильными моторами «Рено-Ниссан» с автоматическими и механическими коробками того же концерна или с вазовскими движками 1,8 на механике. Привод передний, зато дорожный просвет увеличен до 215 мм (даже у классической «Нивы» меньше - 200 мм). Но если к «ИксРею» приделать металлическую защиту картера, то она съест этот запас высоты.

LADA XRAY Cross. Фото: lada.ru

А за кроссовость отвечает все же больше пластиковый обвес, который делает машину похожей на внедорожник. Только небольшой, зато и не очень дорогой - 700 - 900 тысяч рублей.

Toyota C-HR

Маленькая и нарядная, эта весьма заметная на европейских улицах машинка у нас популярности не нашла. Не в то время появилась, видимо. Потому что похожие Nissan Juke несколько лет назад мелькали на каждом углу, но сейчас и их время ушло, хотя после возвращения модели в Россию ее продолжают продавать.

Toyota C-HR. Фото: toyota.ru

А C-HR очень красивая. Необычная. И она может быть передне- или полноприводной, с механикой или автоматом, с кучей опций для удобства и комфорта. Если вам попроще, то получится в полтора миллиона уложиться, но полное оснащение будет только за два.