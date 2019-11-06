2019-11-06T09:39:59+03:00
Дом. Семья

Пойманной в колонии с наркотиками кошке ищут новых хозяев

Животное нашли в колонии №10 в Татарстане и передали в приют
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Кошку злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию. Фото: ФСИНКошку злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию. Фото: ФСИН
Изменить размер текста:

Сотрудники Исправительной колонии №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Республике Татарстан передали в приют для бездомных животных наркокурьера. Нет, вы не ослышались: безродную кошку злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию.

- В городе Менделеевске в вечернее время на территории, прилегающей к исправительной колонии №10, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кошку в ошейнике, которая пыталась проникнуть в колонию. Из ошейника кошки было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения. Позже экспертиза установила, что в ошейнике находилось 12,85 грамм гашиша. Изъятое вещество и кошка были переданы сотрудникам полиции, - сообщает ФСИН России.

Специалист не выявил серьезных проблем со здоровьем у кошки, установив, что возраст животного составляет около года. Фото: ФСИН

Специалист не выявил серьезных проблем со здоровьем у кошки, установив, что возраст животного составляет около года. Фото: ФСИН

А недавно, после завершения всех следственных действий по просьбе сотрудников исправительной колонии коллеги из полиции вернули им кошку-контрабандистку. Они договорились передать животное в приют, а опеку над ним взял один из благотворительных фондов города Набережные Челны, который оказывает помощь бездомным животным. При оформлении в приют, животное осмотрел ветеринарный врач.

- Специалист не выявил серьезных проблем со здоровьем у кошки, установив, что возраст животного составляет около года. В настоящий момент она изолирована от других питомцев приюта в карантинном отделении. После проведения необходимых медицинских процедур, в том числе прививки и стерилизации, кошка поселится в общем вольере с еще 9 сородичами. Но работники приюта готовы отдать кошку в добрые заботливые руки, - отметили во ФСИН России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение
Дрессировщик после выступления в Донецке рассказал «Комсомолке» о судьбах медведиц, которых он спас и из которых сделал настоящих звезд
Новомодные услуги для животных: Бобику - фитнес-тренер, мурзику - сексолог
Мы попросили ветеринара Наталью Соловьеву помочь разобраться, какие услуги для животных и консультации каких специалистов действительно нужны четвероногому, а в каких случаях это просто маркетинговые уловки и выброшенные на ветер деньги
Экзотические животные для дома: кого стало держать модно в домашних условиях?
Кошечки, собачки, попугаи и грызуны - самые популярные домашние питомцы. А если хочется завести диковинного зверя, чтобы ни у кого из соседей не было? Мы узнали, каких экзотических животных можно держать дома и как за ними ухаживать
Новости 24
Глава «Укроборонпром» сообщил о назначенных лично Трампом советниках
Опрос показал, сколько россиян предпочитают делать селфи во время путешествий
Половина россиян готова работать больше, но четыре дня в неделю
В российских тюрьмах предложили начать блокировать сотовую связь
Ученые назвали новую опасность курения
Самолет рейсом в Доминикану совершил экстренную посадку в Шереметьево
В результате перестрелки на таджикско-узбекской границе уничтожены 15 боевиков
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банка
Депутат ВР: Под видом новых людей к власти на Украине пришли «наполовину старые, наполовину тупые»
Трамп и Джонсон обсудили торговые отношения США с Британией после Brexit
В Находке продолжаются поиски моряка, пропавшего после взрыва газа на танкере «Залив Америка»
Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Йемен, Сирию Ирак и Иран
Вучич: У Сербии нет денег на покупку российских С-400
В США призвали признать очевидное: Крым навсегда останется частью России
Постпред России призвал США ради спасения СВПД прекратить нефтяное эмбарго против Ирана
Туск объявил, что решил не баллотироваться на пост президента Польши
Китай выразил сожаление в связи с выходом США из Парижского соглашения по климату
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
США пригрозили Ирану новыми санкциями за обогащение урана в Фордо
Французский спецназ в Мали ликвидировал главаря террористов аль-Магриби
Трамп предложил Мексике помощь в расследовании расстрела группы мормонов