Пойманной в колонии с наркотиками кошке ищут новых хозяев

Сотрудники Исправительной колонии №10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Республике Татарстан передали в приют для бездомных животных наркокурьера. Нет, вы не ослышались: безродную кошку злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию.

- В городе Менделеевске в вечернее время на территории, прилегающей к исправительной колонии №10, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кошку в ошейнике, которая пыталась проникнуть в колонию. Из ошейника кошки было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения. Позже экспертиза установила, что в ошейнике находилось 12,85 грамм гашиша. Изъятое вещество и кошка были переданы сотрудникам полиции, - сообщает ФСИН России.

Специалист не выявил серьезных проблем со здоровьем у кошки, установив, что возраст животного составляет около года. Фото: ФСИН

А недавно, после завершения всех следственных действий по просьбе сотрудников исправительной колонии коллеги из полиции вернули им кошку-контрабандистку. Они договорились передать животное в приют, а опеку над ним взял один из благотворительных фондов города Набережные Челны, который оказывает помощь бездомным животным. При оформлении в приют, животное осмотрел ветеринарный врач.

- Специалист не выявил серьезных проблем со здоровьем у кошки, установив, что возраст животного составляет около года. В настоящий момент она изолирована от других питомцев приюта в карантинном отделении. После проведения необходимых медицинских процедур, в том числе прививки и стерилизации, кошка поселится в общем вольере с еще 9 сородичами. Но работники приюта готовы отдать кошку в добрые заботливые руки, - отметили во ФСИН России.