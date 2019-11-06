Первый ребенок в космосе родится через 25 лет

Похоже, человечеству придется уносить ноги с Земли во вполне обозримом будущем. К началу прошлого века на планете обитали 1,5 миллиарда жителей. Сейчас нас уже больше 7 миллиардов. А к 2050 году будет почти 10 миллиардов. Сможет Земля нас всех прокормить?

А тут еще глобальное потепление подтянулось… Запасы льда на макушках планеты катастрофически тают. Уровень мирового океана поднимается. Вечная мерзлота превращается в топи. Ураганы бесчинствуют в таких местностях, в которых о них прежде и слыхом не слыхивали.

Да и оружия копится все больше и больше. Случайно нажатая кнопка, компьютерные сбой - и ага…

Город на орбите. Фото: Джеймс Вон/Министерство информации и коммуникаций Асградии.

Нетайная вечеря

О том, что землянам придется искать пристанище вне планеты, фантасты пишут давно. Стали над проблемой задумываться ученые. Но правительства не спешат финансировать такие работы – они считаются слишком оторванными от нашей нынешней жизни. Хотя, наверняка, зря.

Поэтому первый в истории человечества научный конгресс на эту тему собрало космическое государство Асградия. Что это такое? Это объединение людей, которые считают, что дальнейший этап развития человечества – в космосе. У граждан Асгардии есть свои территория (спутник, запущенный в прошлом году), свой парламент, правительство и конституция.

Жизнь на орбите. Фото: Джеймс Вон/Министерство информации и коммуникаций Асградии.

В небольшом конференц-зале гостиницы Бест Вестерн Плаза в немецком Дармштадте на самом деле состоялось важное историческое событие. Исследователи из крупнейших научных центров мира собрались, чтобы обсудить как людям выжить в космосе, как сохранить наше непутевое человечество вне Земли. Официально называлось мероприятие первый научно-инвестиционный конгресс космического государства Асгардия.

Я вот думаю, что сейчас, наверное, только таким образом – при поддержке для многих еще странны структур и можно обсуждать проблемы, которые, возможно, через пару десятилетий станут главными для землян.

О том, что землянам придется искать пристанище вне планеты, фантасты пишут давно. Фото: Джеймс Вон/Министерство информации и коммуникаций Асградии.

- Это пионерство, визионерство, футуризм или безумие – называйте как хотите, - объясняет глава космической нации, меценат, предприниматель, доктор технических наук и, между прочим, в недавнем прошлом директор концерна «Алмаз-Антей», создатель ракетного комплекса С-400 Игорь Ашурбейли. - Циолковского до определённого времени многие считали безумцем. Тем не менее большинство его пророчеств стали реальностью. Возможно, недалеко то время, когда сбудется главное предсказание основоположника космонавтики, и человечество покинет свою земную колыбель. Для этого и создана Асгардия.

Ашурбейли почему-то уверен, что первый ребенок в космосе родится уже через 25 лет. К тому времени технологии позволят зачать и выносить плод за пределами нашего шарика. Но для этого сейчас нужно решить три проблемы:

- Продумать биологическую возможность такого события. Снизить до минимума все возможные медицинские риски.

- Обеспечить корабль или станцию, в которой роды будут происходить, искусственной гравитацией.

- Защитить население станции от радиации.

Космические города на орбите. Фото: Джеймс Вон/Министерство информации и коммуникаций Асградии.

Непорочное зачатие?

Конечно, когда речь идет о родах в космосе, первый вопрос: а зачатие-то каким образом организовать? Это, между прочим, один из важных этических и физиологических вопросов современных исследований жизни человека в невесомости. Сколько было статей (в основном бульварных) на тему есть ли секс в космосе? Вот сейчас по полгода летают вместе и женщины, и мужчины. И что? Ни разу и ни у кого? Нет, - отвечают космонавты, врачи и руководители полетом.

И даже эксперименты не проводили? Нет, не проводили. Одно дело спаривать мух. Другое дело – люди. Кто будет нести ответственность за неправильное развитие плода? Тогда и возникает вопрос – а как же без экспериментов можно говорить о зачатии и родах здорового ребенка в космосе? А вот так, считает Ашурбейли: когда группа землян отправится в космос на постоянное место жительства, выбора уже не будет. Придется размножаться. И задача ученых и инженеров обеспечить людям среду, в которой развитие плода и роды должны происходить максимально комфортно, то есть как на Земле.

- Отмету ханжеские спекуляции на тему рисков деторождения как для матери, так и для ребёнка, - говорит Ашурбейли. - Человечество никогда бы не стало тем, что оно есть сегодня, если бы наши деревянные корабли не уходили в полную неизвестность – к берегам, которых не было не то, что на Google Maps, но вообще ни на каких картах. Мы просто обязаны дать самим себе шанс, теперь, более-менее освоив Землю и осознав конечность нашего на ней существования. Шанс на продолжение человеческого рода во Вселенной.

Первый ребенок в космосе родится через 25 лет. Фото: Джеймс Вон/Министерство информации и коммуникаций Асградии.

Искусственная гравитация

Ученые считают, что именно искусственная гравитация – главное, что позволит сохранить здоровье человеку во время длительного космического полета. Можно, конечно, летать и без нее. Вот как сейчас на Международной космической станции. Но даже два часа занятий физкультурой не гарантируют космонавтам при возвращении на Землю нормального самочувствия. В невесомости организм перестраивается и многие физиологические процессы начинают происходить по-другому.

- Для длительных полетов, например, для полетов на Марс, создание искусственной гравитации будет для астронавтов иметь огромное значение, - говорил в Дармштадте профессор кафедры аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института, профессор программы "Аполлон" Лоуренс Янг. – Поэтому в составе космического корабля обязательно должна быть центрифуга, обеспечивающая микрогравитацию.

Пока даже экспериментов по созданию искусственной гравитации на космических станциях не проводили. Дорого это и сложно.

Летающие машины в Асгардии. Фото: Джеймс Вон/Министерство информации и коммуникаций Асградии.

Радиация

Но если как обеспечить гравитацию в невесомости мы хотя бы теоретически понимаем, то с радиацией все сложнее.

По словам Кристин Хельвейг, главы отделения радиобиологии в Институте Аэрокосмической медицины германского Аэрокосмического центра, беременность в космосе опасна. Предел дозы облучения для нерожденного ребенка составляет 1 мЗв. Сейчас в течение 6-месячного полета на МКС космонавт накапливает около 100 мЗв. То есть за девять месяцев полета в дальнем космосе зародыш может «собрать» до 500 мЗв. (На МКС космонавтов от радиации еще защищает магнитный пояс Земли, поэтому-то и орбита станции проходит на высоте всего 400 километров).

- То есть, в идеале, для проведения безопасной беременности в космосе, мы должны уменьшить дозу облучения в 500 раз, - объясняет профессор Хельвейг.

Но вот тут есть реальные разрабоки. Кристин Хельвейг рассказала, что в испытательный полет космического корабля Orion в 2021 году (Orion создается в США для полетов на Луну – Ред.) отправят манекены, одетые в особые защищающие от радиации жилеты. Они придуманы израильской компанией StemRad и состоят из специальных полиэтиленовых материалов, задерживающих протоны. Если эксперимент окажется успешным, космонавты, летящие на Луну и Марс, смогут использовать костюмы из такого материала в периоды повышенной активности солнца.

Другой вариант – таблетки.

- Мы разрабатываем препараты, которые защитят костный мозг - орган, наиболее подверженный радиационному воздействию, - рассказала глава отделения радиобиологии Бельгийского Ядерного исследовательского центра Сара Баату.

И третий вариант – погрузить человека в сон во время межпланетного перелета. Это то, что в фантастических фильмах называют гибернация. То есть спячка, в которую впадают, например, бурые медведи. Только тут придется научиться усыплять человека.

Вальтер Тинганелли, руководитель отдела клинической радиобиологии в исследовательской компании GSI, считает, что продолжительный искусственный сон – это хороший вариант для экипажа. Во-первых, так экономятся продукты и вода. Во-вторых, находящегося на одном месте человека проще защитить от радиации.

В общем, тут уже есть понимание как действовать.

Бульвар в космическом городе. Фото: Джеймс Вон/Министерство информации и коммуникаций Асградии.

Так будем рожать?

Ученые, собравшиеся на асгардианский конгресс, подтверждают: проблемы, которые могут помещать нормальному развитию беременности в космическом полете, вполне разрешимы в ближайшие десятилетия.

Профессор Сатоши Ивасе из японского медицинского университета Аичи объясняет: и на Земле в утробе плод развивается, по сути, в невесомости, плавая в околоплодных водах. Так что развитие ребенка и в обычных условиях, и в космосе должны бы проходить одинаково. Так что главная задача – защитить организм матери. В конгрессе принимали участие и ученые из нашего Института медико-биологических проблем. Именно этот институт отвечает за здоровье космонавтов во время полета и послеполетную реабилитацию.

Будет ли создана международная научная группа, которая займется «сведением» всех исследований, чтобы вплотную заняться рискованной задачей – рождением ребенка в космосе? Думаю, пока нет, еще не пришло для этого время.

Но то, что такой разговор, причем разговор ученых начат – это уже серьезный шаг для будущего всего человечества.